Михаил Делягин. Минфин во всей красе: за рост миграции против «скорой помощи» и президента

Несмотря на некоторое повышение бюджетной дисциплины после того, как Силуанов сменил Кудрина на посту Министра финансов, исполнение бюджета остается крайне неравномерным. И эта неравномерность поневоле вскрывает либеральную «кухню», показывая реальные приоритеты правительства Медведева

В самом деле, если деньги выделяются на те или иные цели раньше времени – это признак приоритетности этих целей: значит, их надо достигнуть в первую очередь. Выделение же средств с опозданием, «по остаточному признаку» – свидетельство в пользу незначимости объектов финансирования.

Да, деньги выделяются Минфином – но только в соответствии с приоритетами политического руководства либерального клана, контролирующего всю социально-экономическую сферу России.

Декларации могут быть любыми (хотя Медведев и проявляет иной раз феноменальную искренность, демонстрируя реальное отношение либералов к народу России), но истинную систему ценностей показывают только дела. А дела – это динамика финансирования статей бюджета.

За январь-апрель, то есть за первую треть года, годовые расходы профинансированы на 32%. С учетом инфляции и традиционных (хотя и неприемлемых с любой нормальной точки зрения) авралов это нормально: график в целом соблюдается.

А вот по отдельным статьям исполнение годового бюджета колеблется от нуля до более чем половины.

Поразительно, что главные приоритеты правительства не раскрываются.

Конечно, трудно себе представить, чтобы кто-то выступал против приоритетного финансирования таких направлений как ядерно-оружейный комплекс (на треть года выделено 48,4% годовых расходов), заготовка и хранение донорской крови (45%), охрана семьи и детства (44,6%), высшее образование (44,4%). Хотя было бы неплохо узнать, какая доля финансирования ушла на либеральные вузы вроде пресловутой Высшей школы экономики, а какая – на все остальные.

Однако абсолютным приоритетом правительства Медведева являются не эти статьи, а миграционная политика. За треть года это направление профинансировано на 55,0%! И было бы неплохо понять, на что направлены эти средства. На обеспечение безопасности России от наплыва инокультурных мигрантов, на обустройство беженцев с Украины, на нормализацию жизни поверивших властям и вернувшихся в Россию соотечественников? Или же на привлечение и обустройство представителей иных культур, подрывающих национальный баланс нашего общества, разрушающих трудовой рынок страны, обостряющих и без того тяжелую криминогенную, а сейчас уже и политическую ситуацию?

И то, и другое направление, насколько можно судить, власти поддерживают одинаково. Но насколько можно судить по публичным высказываниям и политическим действиям наших либералов, они решительно предпочитают второе: завоз в Россию дешевой рабсилы.

Вторые по приоритетности статьи расходов – загадочные «другие вопросы» в ЖКХ и в охране окружающей среды (по 52%). В сфере ЖКХ на эти «другие вопросы» по плану положено 22,5% от общего объема расходов (28,1 из 125,1 млрд.руб.), а по исполнению на них ушло почти 60%!

С охраной окружающей среды еще круче: в годовом бюджете этого раздела «другие вопросы» составляют более 86%: 66,6 из 77,2 млрд.руб. Получается, что весь раздел, связанный с охраной окружающей среды, является неким камуфляжем для этих «других вопросов». А в исполнении бюджета за январь-апрель их доля еще выше – 88,7%.

Существенным приоритетом правительства Медведева оказались и «прикладные научные исследования», но почему-то только в области культуры и кино (они за треть года получили 49,4% годового бюджета), а также социальной политики (42,4%). Спора нет, людоедская социальная (включая пенсионную) политика либералов нуждается в исследованиях (например скольких россиян надо обмануть с пенсиями, чтобы сохранить построенный в России «налоговый рай для миллиардеров»). Но вот такие же прикладные исследования в гарантированно более важной сфере безопасности и правоохраны профинансированы лишь на 16,1%.

Хотя, если вспомнить филиппики либералов против обороноспособности России (Кудрин, чтобы не финансировать ее повышение, даже ушел из правительства), понятно, что безопасность России и порядок в ней просто не могут быть их реальными, а не фиктивными приоритетами.

Поразительно, но среди «париев Медведева», которые финансируется значительно ниже среднего уровня, оказался и президент России: за треть года на его работу выделено лишь 21,6% годового бюджета. Хотя, с другой стороны, если либералы правительства вот уже более пяти лет совершенно открыто и полностью безнаказанно саботируют его майские указы – чего с ним церемониться?

Ему еще стоит радоваться, что его не приравняли по уровню финансирования к скорой помощи (получившей за треть года лишь 5,7% годового бюджета), или к удалению отходов и очистке сточных вод (которые, как и резервные фонды, не финансировались вообще), или к молодежи (которая получила лишь 3,8%), или к кино (4,1%), госрезерву (6,7%), дошкольному обучению (8,4%) или общему образованию (10,1%).

В бюджете есть целые разделы, недофинансирование которых превышает 10 процентных пунктов. Это физкультура и спорт (получившие за треть года лишь шестую часть годовых расходов, то есть половину необходимого), ЖКХ (получившее менее одной пятой части, в том числе коммунальное хозяйство – символические 1,6%) и здравоохранение. Хотя судя по тому, что его финансирование составило лишь 20,9%, его, возможно, правильней было бы уже называть «здравозахоронением».

Национальная экономика в целом профинансирована лишь на 20,1%, в том числе дорожное хозяйство – менее чем на 12% (привет «Платону»!). Водное хозяйство – на 15,6%, а воспроизводство материально-сырьевой базы – лишь на 18,4%.

Таким образом бюджетные приоритеты либерального правительства Медведева, за небольшим исключением, вызывают подозрения либо в коррупции, либо в разрушительности – ибо многие важнейшие сферы, необходимые для нормальной жизни России, чудовищным образом недофинансируются.

Недофинансирование же президента Российский Федерации вызывает широкий спектр вопросов о реальном устройстве власти в нашей стране и действительном соотношении сил между либеральным кланом и человеком, более полутора десятилетий сохраняющем на ключевых должностях его представителей.

В целом же колоссальная неравномерность исполнения федерального бюджета представляет собой прямую угрозу безопасности России и может рассматриваться как одно из направлений подготовки либеральным кланом обрушения нашей страны в разрушительную Смуту.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/20/19313/-