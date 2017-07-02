Главная » История, Невероятное в мире

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

12:01. 2 июля 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

США вступили в Великую депрессию, один из самых разрушительных в истории экономических кризисов, в конце 1920-х годов, и все 1930-е годы большинство американцев балансировало на грани выживания. Лишь с началом Второй мировой войны США удалось выбраться из затяжного финансового пике.

Зачастую снимки Америки в годы Великой депрессии выцветшие, черно-белые и неизменно производящие унылое впечатление. Однако эти фотографии из Библиотеки Конгресса США, созданные при помощи цветных диапозитивов разными фотографами в период между 1939 и 1941 годами, показывают эпоху и тех, кто ее пережил, в цвете, позволяя по-новому взглянуть на один из самых изучаемых периодов американской истории.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Грузовики у входа крахмальной фабрики в Карибу, округ Аростук, штат Мэн, конец 1940 года. В очередь выстроилось почти 50 грузовиков. Некоторым пришлось ждать сутки, чтобы отсортировать и взвесить привезенный картофель.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Мальчики рыбачат в заводи в Шривере, штат Луизиана, летом 1940 года. Дети из этнической группы каджунов находятся рядом со школой в Терребонне, проекте Администрации США по защите фермеров.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Перевозка ящиков с персиками из сада на перегрузочный склад в конце 1940 года в округе Дельта, штат Колорадо.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Фермеры-поселенцы Фаро и Дорис Кодилл в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Семья Кодилл за ужином в своей землянке в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Сбор молодой кукурузы на поле Джима Норриса в Пай-Тауне в конце 1940 года, штат Нью-Мексико.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

На ярмарке штата Вермонт в городе Рутлэнд, конец 1941 года.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Фермер-поселенец Джим Норрис в Пай-Тауне, штат Нью-Мексико, конец 1940 года.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Распределение излишков товара в Сент-Джонсе, штат Аризона, 1940 год.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

За кулисами женского шоу на ярмарке штата Вермонт в Рутлэнде, 1941 год.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Привязать ленту на хвост теленка было одним из развлечений на родео ярмарки в Пай-Тауне в 1940 году, штат Нью-Мексико.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Дневные работники собирают хлопок возле Кларксдейла, штат Миссисипи, 1939 год.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Жилой квартал и забегаловка для гастарбайтеров во время мертвого сезона в начале 1941 года в Белль-Глэйде, штат Флорида.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Мужчины читают заголовки на углу редакции газеты «Броктон Энтерпрайз» в Броктоне, штат Массачусетс, 1940 год.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Телега с лошадьми пытается вытащить автомобиль, увязший в грязи возле Пай-Тауна, штат Нью-Мексико, 1940 год.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Уличный зазывала на ярмарке штата Вермонт в Рутлэнде в 1941 году.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

Ярмарка округа Дельта в Колорадо, конец 1940 года.

Как американцы переживали свой самый разрушительный кризис — Великую депрессию

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 4. Что и каким образом
... возможностей своего Мозга, способны видеть сам Генератор как на ...ЭНЕРГИИ БЕЗ применения технологий разрушительного характера! То есть...которую затеяли американцы (сами создали эту сферу и сами там ...и стойко и мужественно переживать всё это. Натуральный...
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
... которая в своих исследованиях использовала ... это неявное признание разрушительного начала в троллинге. ...» и «энциклопедичности». Само получается. Луркоморье — ... мною переживалась примерно так, как украинские ...должна находиться у американцев. Защита сетевого ...
Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло...
...она правила как единоличная хозяйка, защитить от их разрушительно влияния....может быть, самого страшного в своей истории. Не какая-нибудь шайка... Хиросиму и Нагасаки — американцы тоже бомбили 6 и ... всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...в своих поступках и мыслях. Мы были какими‑то особенными, мы – американцы сами ... удивительного, что мы сейчас переживаем национальный кризис, однако характер ... обучения. С добавлением телевидения разрушительная сила школьного обучения поражает воображение...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
... потребления и здоровья американцев". Является автором ряда... времени было обнаружено разрушительное действие противозачаточных гормонов и... врачей, а больницы переживают расцвет. Страховые компании...они сами отвечают за свое образование. После того как эти ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... деньги  свою разрушительную деятельность. ...Америкой…      Американцев охватывает волнение...Сегодня славянский мир переживает очередное давление  германской...самых злободневных ожиданиях      Украинцы  хотели как лучше:  чтобы улучшить жизнь своих...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>