Беженцы в Балтии: холодный прием и разбитые мечты о Европе

Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии. Но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются.В последнее время становится ясно: устоявшийся механизм дает сбой и грозит обернуться очередной социальной проблемой.

В свободной стране

Мехарена — выходец из Эритреи — приехал в Латвию из Италии год назад. В Италию он попал через Египет, а до Египта успел пожить в Уганде, Эфиопии и Израиле. О том, что такое Латвия, он узнал буквально накануне перелета: выбирать страну назначения ему не разрешили.

Увиденное его не обрадовало.

"Эритрейцев много во всех странах Европы. Они общаются между собой. Все знают, что в Германии беженцу дают квартиру и 400 евро карманных денег. А в Латвии у них нет ничего, кроме 139 евро в месяц", — говорит он Русской службе Би-би-си.

В Риге на такую сумму сложно снять даже однокомнатную квартиру. Однако повышать пособия тут никто не собирается.



"Пенсии у нас такие, какие есть. И мы не можем позволить себе платить кому-то больше. Мы не такая страна", — говорит Русской службе Би-би-си глава парламентской комиссии по внутренним делам Айнар Латковскис.Можно, конечно, попробовать найти работу. Но в Латвии официально трудоустроиться могут только те претенденты, которые знают латышский язык, на изучение которого, как правило, уходят годы.

По словам Мехарена, именно низкий уровень жизни заставляет беженцев покидать Латвию сразу после получения официального статуса: многие его знакомые из числа соискателей убежища сделали именно так.

"Добровольно они не вернутся, нет. Большинство тут жить не смогли. Они не могут этого принять (разницу в доходах между Германией и Латвией). А многие занимали деньги, чтобы добраться до Европы — их надо отдавать", — продолжает эритреец, который сам заплатил контрабандистам 3000 долларов.

Латвийские политики не видят в этих перемещениях ничего плохого. "Мы же в свободной стране живем, не в России. Проблема — это война и плохая ситуация в регионе Сирии. Ее надо решать. А беженцы — это уже последствие", — считает Айнар Латковскис.

Все довольны

Отъезд беженцев — общая тенденция для всех трех балтийских стран. По словам директора Литовского центра по приему беженцев Робертаса Микуленаса, из 349 прибывших в страну соискателей убежища 248 покинули ее пределы после получения статуса.

Размер пособия для беженцев в Литве варьируется от 102 до 204 евро в месяц.

В Латвию по программе распределения прибыли 317 человек, однако ни одна инстанция точно не знает, где они находятся: в стране или за ее пределами. На то, что люди уехали, указывает, например, тот факт, что после получения официального статуса они не обращаются за услугами менторов, которые им полагаются.

По данным Фонда общественной интеграции, эти услуги полагались 327 перемещенным лицам. Однако в мае их получал 31 человек.

В Эстонии ситуация похожая: из 136 человек, прибывших по распределению, пятеро покинули страну, а 74 скитаются по Европе (менее трех месяцев). Размер пособия для беженцев в Эстонии — 130 евро в месяц.Очевидно, крайне низкие пособия, размер которых установлен на государственном уровне, имеют непосредственное отношение к готовности беженцев оставаться там, куда их распределили службы ЕС. Вернее — не оставаться.Формально в такой ситуации все довольны: соискатели убежища получают легальный статус и возможность свободно перемещаться внутри ЕС (чтобы в итоге перебраться к друзьям и родственникам в Западную Европу), а балтийские страны выполняют все требования Еврокомиссии по приему беженцев.Более принципиальные страны Восточной Европы — Польша, Чехия и Венгрия — уже 15 июля должны будут дать Еврокомиссии официальные разъяснения своей антииммигрантской позиции.Дело в том, что, будучи официальными участниками программы распределения, они до сих пор не приняли ни одного беженца. Теперь им грозит штраф.

"Санкциями ничего не решить, — говорит Русской службе Би-би-си один из авторов письма, депутат от парламентской фракции "Национальное объединение" Карлис Креслиньш. — И это еще вопрос, кто там: беженцы или мигранты. Беженцы — это если страна оккупирована, а если там какая-то борьба внутри, то это мигранты. Они же в Латвии не задерживаются, почти все уехали. Это значит, что они приехали в поисках лучшей жизни".Они вернутсяСудя по всему, успокаивать себя этой мыслью местным политикам предстоит недолго. Тот же Мехарена задержался в Латвии уже на год: до сих пор с оплатой жилья ему помогали друзья, а на днях он надеется устроиться на работу."У меня высшее инженерное образование, но я буду заниматься физическим трудом на стройке. Надеюсь, все получится", — говорит эритреец.Ему бы хотелось попасть в Лондон, где живет семья. Однако Мехарена туда не торопится, говорит, что получить легальную работу за пределами Латвии вряд ли удастся."Если я перееду в другую страну, меня там не примут. Я знаю несколько человек, которые уехали из Латвии. Все они отправились в Германию, но работать там никто не может", — говорит Мехарена.Дело в том, что статус беженца, полученный в Латвии, обеспечивает человека правом получать пособие и работать именно в Латвии. В других странах ЕС ему никто ничего не гарантирует: двукратное перемещение власти ЕС совсем не поощряют. Единственное, на что могут рассчитывать уехавшие из Латвии беженцы — повторное прохождение всех процедур для подтверждения статуса беженца. Однако случаи успеха пока неизвестны."Они (уехавшие из Латвии беженцы) ждут там полгода, чтобы снова подать документы. В это время им помогают друзья. Но это потеря времени", — говорит Мехарена.В итоге беженцы возвращаются. Так случилось с другим выходцем из Эритреи, который сначала нашел работу в Латвии, потом уехал в Германию для продолжения учебы, а затем вернулся назад — выяснилось, что в Германии он не сможет не только учиться, но даже работать или получать пособие.Аналогичную схему прошли и другие беженцы. По возвращению в Латвию они сталкиваются со знакомыми проблемами: мизерные пособия, незнание языка, проблемы с поиском жилья и работы. Как местные власти собираются их решать, неизвестно.

Источник: nnm.me