Судостроительный бум в Китае
19:44. 1 июля 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Наглядный материал иллюстрирующий высокие темпы строительства военных кораблей в Китае в рамках реализации масштабной кораблестроительной программы.
Впечатляющие темпы строительства боевых кораблей для ВМС НОАК в первом полугодии 2017 года
Под катом таблица на которой представлена информация о боевых кораблях ВМС НОАК, спущенных на воду и находящихся в окончательной стадии строительства на первое полугодие 2017 года.
В принципе, все понятно, но проиллюстрируем и раскроем данную таблицу:
1 февраля 2017 года спущен на воду 42-й корвет Тип 056А (противолодочный вариант)
14 февраля 2017 года на воду спущен очередной (шестой) разведывательный корабль Тип 815А
28 марта 2017 года на судостроительной верфи верфи HDZH shipyard спущен на воду 26-й фрегат Тип 054А. В разработке проекта 054A принимало участие Северное проектно-конструкторское бюро из Санкт-Петербурга.
30 марта 2017 года спущено на воду очередное (седьмое) гидрографическое судно Тип 636А
1 апреля 2017 года верфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу спущен на воду 27-й фрегат Тип 054А
26 апреля 2017 года в порту Далянь спущен на воду авианосец Тип 001А. К 1 июлю 2017 года на палубе авианосца установлены газоотбойники.
5 июня 2017 года на верфи Guangzhou Shipyard International Company объединения Guangzhou Shipbuiding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC) спущен на воду второй корабль комплексного океанского снабжения Тип 901.
Корабль комплексного снабжения проекта 901 является, видимо, крупнейшим в мире кораблем этого назначения, имея оценочное полное водоизмещение 55 тысяч тонн, наибольшую длину 239,5 м и ширину 30,5 м. Входящие сейчас в состав Командования морских перевозок ВМС США три (еще один был списан в 2014 году) корабля комплексного снабжения типа Supply имеют полное водоизмещение около 50 тысяч тонн и наибольшую длину 229,8 м. Ранее ВМС США располагали четырьмя кораблями комплексного снабжения типа Sacramento (были списаны в 2004-2005 годах), имевшими полное водоизмещение 53 тысячи тонн и наибольшуюдлину 242,3 м.
15 июня 2017 года на шанхайском судостроительном заводе "Худун-Чжунхуа" был спущен на воду пятый десантный вертолетоносный корабль-док пр.071
25 июня 2017 года на воду спущено судно-катамаран морской разведки и наблюдения. Основным назначением судов этого типа является обеспечение подводной гидроакустической разведки в интересах задач противолодочной обороны ВМС НОАК. Водоизмещение – 5000 тонн. Судно буксирует антенную решетку подводных шумопеленгаторных устройств для сбора первичной акустической информации, осуществляет ее первичную обработку и передает полученные данные через спутник береговым станциям для дальнейшей обработки и оценки. Судно представляет собой катамаран с малой площадью действующей ватерлинии SWATH. Данная конструкция, наименее подвержена качке на малых ходах при сложных метеоусловиях.
26 июня 2017 года на верфи в г. Далянь спущен на воду 13-й эсминец Тип 052D. На кораблях типа 052D впервые на китайских эсминцах отказались от размещения револьверных установок вертикального пуска ракет и сделали ставку на более функциональные установки вертикального пуска модульно-ячеистого типа на 8 зенитных, противолодочных или тактических крылатых ракет каждый (всего 64 ракеты). 4 модуля расположены в носовой части корабля перед надстройкой, 4 других — в кормовой части надстройки перед вертолётным ангаром.
28 июня 2017 года на верфи в Цзяннани был спущен на воду первый эсминец Тип 055. Планируется, что на кораблях типа 055, так же, как на кораблях предшествующего типа 052D, основной состав вооружения будет размещён в установках вертикального пуска модульно-ячеистого типа на 8 зенитных, противолодочных или тактических крылатых ракет каждый (всего 128 ракет). 8 модулей расположены в носовой части корабля перед надстройкой, 8 других — в кормовой части надстройки перед вертолётным ангаром.
Согласно некоторым источникам, в состав каждого авианосного соединения, кроме авианосца, четырёх эсминцев типа 052D и четырёх фрегатов типа 054A должны входить и два эсминца типа 055. Ранее китайское военное руководство сообщало о планах иметь не менее 3 таких авианосных соединений.
Эффектный ролик про фрегат УРО "Уху",который был передан китайской промышленностью (построен на судоверфях «Худун-Чжунхуа» в Шанхае) ВМС НОАК 29 июня 2017 года
http://dambiev.livejournal.com/888773.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com