Программа “Поединок”. Третьяков против Гозмана

Вчера в программе Соловьева “Поединок” сошлись известные полемисты - Третьяков и Гозман. Обсуждали Сталина. Аргументы относительно роли этого государственного деятеля в истории России были у обоих оппонентов. Иногда продуманные, подчас эмоциональные. Не забывали привести примеры из нашей богатой истории, хотя, в основном апеллировали к сегодняшнему дню. Не отставали от них и секунданты.

Третьяков пытался дать объективную оценку деятельности Сталина за период его правления, исключительно как руководителя страны в этот тяжелейший для нее период, включая победу в Великой Отечественной войне. При этом подчеркивая, что не является ни сталинистом, ни антисталинистом.

Гозман же токовал, как всегда, вдохновенно, с фантазией, искажая факты, подменяя понятия, передергивая цифры, там, где опереться было совсем не на что, использовал, довод, что это якобы всем известно. Ни дать, ни взять профессор, которому давно все известно, для которого нет белых пятен и который менторским тоном доносит все эти истины до неразумных учеников. Апофеозом его страстной вступительной речи была цифра – за время правления Сталина каждый день расстреливалось 1700 человек.

Но тут уже возмутился невозмутимый Соловьев, поймав его на арифметике. Хотя слово арифметика звучит, мягко говоря, не совсем уместно, когда речь идет о человеческих жизнях. Смерть одного человека ничем не отличается от смерти сотен людей, тем более сотен тысяч для них и их близких. Тем не менее, взяв за основу последний тезис Гозмана, Соловьев перемножил цифры и получил итог правления Иосифа Виссарионовича – более 10 миллионов расстрелянных.

В студии оказались специалисты по этой теме и назвали число реально приведенных приговоров. Около 800 тысяч. За весь советский период, начиная с 20-х годов. Цифра сама по себе огромная. Но так бывает, когда что-то суммируется за большой интервал времени. Образующаяся сумма всегда завораживает.

Как, кстати, и сумма доносов – 4 миллиона. Четыре миллиона! Кто были эти люди, начинавшие с доносов и заканчивающие порой расстрельной статьей.

Хорошо бы еще сравнить с тем, как это происходило в других странах в сходный период их развития, например, в Англии, Франции или тех же США. Но тут у Гозмана заготовлен коронный аргумент – мне плевать, как это было у других, я живу в России. Хотя, в обратном случае он никогда не забудет упомянуть, как то или иное совершенно замечательно, в отличие от России, организовано за бугром.

Безусловно, законы того периода были совершенно не вегетарианские, прямо скажем, суровые, как и время. Особенно с позиций сегодняшнего дня. Глупо это отрицать. Но и граждане той страны не были агнцами. Преступность по всем направлениям была примерно на таком же уровне как во все времена и у всех народов, если не больше после только что остановленной гражданской войны.

Уголовные преступления, экономические, бытовые и все прочее, загляните в любой уголовный кодекс. Многие из них заканчивались расстрельной статьей по законам того времени, которые были утверждены на всех необходимых уровнях государственного управления. И это не было тайной.

Многие бывали в Египте и знают, что все гиды постоянно напоминают – вывозить из этой страны любой предмет, относящийся к морским артефактам, то бишь кораллы, ракушки и прочие, категорически запрещено. Если найдут на таможне, то штраф 2000 долларов, нет денег – тюрьма. Египетская. Пока за вас не заплатят. Тем не менее, время от времени, подобное случается и людям приходится за это расплачиваться, в том числе своей свободой. Иногда до конца своей жизни. За ракушки. Таков закон и глупо его обсуждать - хороший он или плохой. Его надо знать и не нарушать.

Возвращаясь к нашей теме. Трудно, конечно, с позиций сегодняшнего дня объективно оценить логику и мотивы действий тех, кто был у руля страны в тот период. Кажется, что уж слишком он не похож на день сегодняшний. Но так ли.

Просто гипотетически перенесем суровость законов того времени на сегодняшний день и их такое же гипотетическое право применение по отношению к персонажам сегодняшнего дня. Боюсь, поредеет большинство наших структур государственного управления, министерств, ведомств. Возможно, исчезнут целые группы - губернаторский корпус, депутатский. Мы никогда больше не услышим ни одной звонкой фамилии наших олигархов. Можно множить и множить предполагаемых фигурантов дел по тогдашним законам: имя им - легион. И тут, возможно, уместна будет цифра Гозмана, упомянутая в начале. Не исключаю, что это будут, страшно сказать, пресловутые 10 миллионов.

В конце хочу привести цитату из статьи двадцатилетней давности одного известного мне автора, которая не идет у меня из головы после вчерашней программы Соловьева:

“…Когда во время войны Севера и Юга в США Авраам Линкольн приказал расстрелять всех поголовно жителей вражеской деревни, кто-то спросил: “Но маленьких детей за что?” Великий борец с рабством дал ответ, вошедший аккурат в историю: “Из гнид вырастают вши”. Конечно, за такую откровенную, но и предельно адекватную времени жестокость и его можно было б лихо запинать в гробу. Но наши антиподы, раскинув прагматичными умами, своего сурового героя густо пролитой им кровью поливать в гробу не стали. А даже нарекли им свой традиционно президентский лимузин.

У нас пока кого и за что, надо или нет пинать в гробах — вопрос неустоявшийся. И в том, что идеологические копья то и дело схлестываются на родном погосте, вороша былое, — еще не вижу я греха. Но нет паскудней пропаганды, купленной за выграбленные у своего народа деньги, которая пинанием вчерашнего, действительно начертанного кровью, протаскивает сегодняшние кровь, насилие, грабеж и разорение родной страны. Александр Росляков”.

Собственно, и добавить больше нечего.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/3/19296/-