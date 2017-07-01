Президент России подписал закон о реестре коррупционеров
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, соответствующий документ опубликован в субботу на портале официальной правовой информации.
Закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.
Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете.
Источник: news-front.info
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Свежо питание, да сериться с трудом.
Новые инструкции от хозяев.
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Медленно,но продуманно и верно.Хероев надо знать,никто не должен быть забыт и ничто не должно быть забыто.Таким образом подтачивается родоплеменная система власти.
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Люся ,а если честно ,все ведь это иллюзия -мечта о справедливом обществе.Они так долго стремились прийти к владению собственности России и правом передачи по наследству,никакакого социализма настоящего не было,были попытки ,он как мог их сдерживал от захвата всего и вся(сталин)но они жили в коммунизме ,может и заслуженно ,работали много,было дано право простому труженнику выскочить из кабалы колхозов ,(я помню труд своих родителей ,они всеми силами выпихивали меня оттуда ),мама не дожила до пенсии ,отец чуть пожил.Но была потрясающая вера в возможности.Сегодня их нет,и не может быть,никто и никогда не отдает своего -это закон жизни.Единственно что им не хватает -сословное ,кастовое общество ,чтобы еще и государство оберегало их,церковь тут же ,вчера. этот католический прихвостень Илларион сказал ,да,да ,мы готовы к этому.Сегодняшний очень реальный кризис сократил возможности грабить,заработком это я не могу называть,они будут уменьшать число небожителей за счет невозможности красть низшим звеньям -отсюда закон.Это не отменяет многие достижения в строительстве новых ,импортозамещающих заводов(радуюсь каждому,смотрю Время вперед)никуда не деться ,грядет всеобщая война за ресурсы и надо иметь свой минимум и армию ,чтобызащитить все добро.Но опять повторяю,никогда ,не ущемят их образ жизни ,будующего в плане роста нет у молодежи сегодняшней и будуюющей.Это сделает ,если богу будет угодно ,не Путин ,он добрый с хорошими принципами ,не кидающий друзей и партнеров ,человек.Жаль ,что в те времена хорошие нас уже не будет.
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И реестр этот должен начинаться с двух особо отличившися коррупционеров,которых обозначил наРОД по всей стране на “прогулках” 12 июня…