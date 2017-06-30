Знаменитые стаканы мастера Вершинина

Более 200 лет назад в селе Николо-Пёстровка Пензенской области жил мастер Александр Петрович Вершинин (1765-1828), и изготовил он однажды, в 1802 году, свой знаменитый двухслойный стакан.



Крепостная семья Вершининых работала на заводе более столетия («Никольско-Бахметевский» завод 1764-1917гг; «Красный Гигант»1917-2009гг), и представители её были мастерами и управляющими с конца XVIII до начала XX века. Александр Вершинин в начале XIX века был лучшим мастером на заводе, в 1807 году император Александр I за хорошую работу пожаловал ему золотые часы. Тогда же друг владельца завода, Николая Алексеевича Бахметева, Ф.П. Лубяновский писал ему о Вершинине из Петербурга «…мастер ваш человек препочтенный. Любопытство его не знает никаких границ; все рассматривает, все хочет списывать и непраздно провел время в столице».

Этот мастер создал предметы, которые сегодня мечтают заполучить крупнейшие музеи. Уникальные, единственные в мире стаканы, которые он сделал, так и называются: «стаканы Вершинина». Секрет в том, что у них двойные стенки, в узком пространстве между которыми располагаются целые картины, точнее, маленькие макеты пейзажей, сделанные из камешков, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги. Много лет особое восхищение и недоумение специалистов вызывало то, как мастер сумел запаять стеклянные стенки и не сжечь, не разрушить хрупкие макеты. В то время стеклодувы работали без газовых горелок, возле раскаленных печей, где изделия нагревались и плавились целиком. В музейных собраниях известно восемь подобных уникальнейших стаканов, приписываемых Вершинину, сюжет декора ни на одном из них не повторяется. Александр Вершинин создавал предметы, которые сегодня мечтают заполучить крупнейшие музеи мира. Стаканы Вершинина экспонируются в американских музеях: два в Корнингском музее стекла, штат Нью-Йорк; ещё один — в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Самый любопытный стакан — с картинкой полета на воздушном шаре. (Первый публичный запуск воздушного шара в России состоялся в Петербурге в ноябре 1783 года.) В 1996 году в г. Никольск Пензенской области из «Музея стекла» был украден знаменитый стакан.

Сегодня никто не знает, сколько стаканов Вершинина «спрятано» в личных коллекциях. Об их существовании становится известно, когда они появляются на крупнейших мировых аукционах Сотби или Кристи. Большая удача, если стакан на аукционе покупает какой-то музей. К сожалению, нередко он переходит к владельцу, не желающему оглашать свое имя. Последняя известная нашим специалистам продажа работы Вершинина состоялась на лондонском аукционе Кристи в 2000 году. Выставленный там стакан купили за 28 тыс. фунтов стерлингов (около 45 тыс. долларов США) при первоначальной оценке в 10–15 тыс. фунтов. Кто приобрел и где сейчас хранится этот стакан неизвестно.

Источник: nstarikov.ru