Вазген Авагян. Минэкономики и рост производительности труда: бери больше, неси дальше…

Министерство экономического развития (МЭР) придумало, как повысить производительность труда. Для этого оно запросило «всего» 29 млрд рублей, обещая обернуть их в 2,9% роста ПТ. Из этой новости, которую газета «Ведомости» добывала детективно, словно военную тайну, я делаю вывод, что Минэкономики не хочет заниматься реальным делом. А снова, как и во времена Грефа или Улюкаева, пытается заниматься алхимией и астрологией, выделять теплород и искать «философский камень».

То есть, менее фигурально выражаясь, заниматься антинаучными фокусами в экономике, выгодными для себя (29 млрд на распилы) и невыгодными для населения (3% роста производительности скорее всего превратят в лишний рабочий час или увеличение потогонки на конвейерах).

Именно поэтому и пришлось «Ведомостям» выкрадывать документ, который им потом подтвердили анонимные источники в Минэкономики. Министерство не хочет внятного и гласного обсуждения своих выкрутасов, понимая, что производительность труда – понятие, высосанное из пальца. Как давным-давно пел бард Асмолов:

Возмущайся до икоты и кричи до хрипоты,

О явлениях природы, и о ценах на болты…

Как пишут «Ведомости», «у программы будет две задачи: повысить производительность труда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать тех, кого уволят».

Есть и прикрытие: этим свистунам увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил в2012 г. Владимир Путин. Но ничего путного не получится, потому что экономисты обманули президента. Они ему эту алхимию с астрологией выдали за научную и важную. Он и ответил заданием: раз важно, то повышайте…

Но что повышать-то?

Производительность труда – нечто вроде «условного топлива», то есть расчётная промежуточная единица, не имеющая вне контекста реальности никакого смысла.

С таким же успехом можно ставить задачу «повысить вес в 1,5 раз». Вес чего? Чугуна? Стали? Тёщи? Нельзя же просто требовать повышать вес, не зная, какой. Точно так же нельзя повышать производительность труда саму по себе, потому что как нет веса вообще, так нет и производительности труда вообще.

Минэкономики явно и очевидно перепутало средство с целью. В реальной жизни не производительность труда – ресурс экономического роста, а наоборот, экономический рост – ресурс повышения производительности труда. Тут всё очень просто и даже школьнику понятно: если спрос вырос, у тебя стали больше покупать – ты думаешь, как сделать больше того, что больше спрашивают.

А если спрос не растёт (нет экономического роста в стране) – зачем тебе повышать производительность? Куда потом девать горы не востребованной продукции – записывать себе в убытки?!

Что придумало Минэкономики? Да просто как «отмыть» 29 млрд рублей. Эти шустрики «отберут компании, которым бюджет наймет консультантов по повышению производительности труда. Их список предстоит одобрить, но в основном это компании из большой четверки аудиторов. Они проанализируют эффективность компании и предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры».

Возникает закономерный вопрос: почему за аудиторов и экспертов для частных компаний заплатит бюджет? Прибыль-то компаний не в бюджет идёт, а в карман собственника, слабо ему самому найти себе консультанта для повышения эффективности?! Ему, может, и не слабо – но что тогда будут делать шустрики из МЭР? Что тогда будут делать «компании из большой четверки аудиторов», прикормленные МЭР?

Кроме того «компании, участвующие в программе, будут иметь приоритет в очереди за деньгами институтов развития: и Фонда развития промышленности, и ВЭБа, и Российского экспортного центра».

То есть всем хорошо, кроме народа и бюджета, которые скинутся на частные компании для повышения у них прибылей…

Вся демагогия роста ПТ – раскрывается очень примитивно: МЭР хочет заставить одного на заводе работать за двоих, увеличивая нагрузку на работника и таким образом сокращая штаты.

Поэтому и встал вопрос – после «повышения производительности» помочь пристроить уволенных. На это потребуется около 20 млрд руб. за три года и еще около 10 млрд в2020 г. – к этому времени проект примет уже масштабный характер.

«Такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, – обещает министр экономического развития Максим Орешкин. – Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».

Впрочем за последние 15 лет корпоративный сектор сократил около 10 млн человек, но производительность труда при этом только снижалась (по оценкам МЭР; я вообще отрицаю этот индикатор).

В реальной жизни, далёкой от либеральных бредней, человек, став безработным, или живет на пособие, или уходит в неформальный сектор. А там получает более низкий доход и работает с низшей производительностью.

«Жесткое трудовое законодательство, невозможность уволить неэффективных – одна из причин низкой безработицы» – жалуется Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «Трудовое законодательство должно стать гибким», – говорится в презентации Минэкономразвития. Нашли общий язык людоед и повар…

«Чтобы повысить мобильность уволенных, будет строиться арендное жилье по всей стране, в том числе через инфраструктурную ипотеку…»

Итог этих сектантских радений либеральных людоедов подвёл директор центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Гимпельсон:

– На протяжении всей истории производительность труда в России была низкой (враньё – В.А.). А чтобы ее повысить, надо иметь здоровую экономику, надо экспортировать, чтобы предприятия были встроены в глобальные цепочки и конкурировали не только дома, но и за рубежом…

Под видом «здоровой экономики» ВШЭ пропагандирует экономику колониального типа. Где главное – не удовлетворение внутреннего спроса, а экспорт; не удобство своих, а удобство внешних партнёров.

Всё – на вывоз! Недоедим, да вывезем! Лишь бы тому, кто платит инвалютой было хорошо, а для своих – «гибкий рынок труда», то есть бесправие и рабство!

Ещё раз подчеркну: производительность труда в том виде, в каком его нам подсовывают – ложная цель и целиком фальшивое понятие. Оно не из области науки, а из той области, где похоронены астрология и алхимия, теплород и удерживающая мир черепаха.

Если измерять ПТ в долларах, то перевод овощеводов на выращивание конопли и опийного мака для последующего производства наркотиков сразу повысит у них «производительность труда» в десятки раз.

Просто глупо, не говоря уже о всём остальном – измерять производительность труда работника прибылью, которую он приносит. В странах, где людям платят много, люди и тратят много – и у тех, кто обслуживает их спрос, получается высокая ПТ. В странах нищих потребители жмутся – и прибыль у тех, кто их обслуживает, маленькая.

Продавший один помидор в США имеет по финансовой линейке производительность труда в 12 раз больше, чем тот, кто продал один помидор в Молдавии. Потому что в США наценка высокая, а в нищей Молдове – минимальная!

Получается, что чем больше человек зарабатывает, тем он лучше работает? То есть телега впереди лошади: не от труда пляшет зарплата, а наоборот – величиной зарплаты оценивают труд.

Если изменять ПТ единицами продукции, сделанной работником в определённое время – то возникает естественный для всех (кроме либеральных олухов) вопрос: а зачем громоздить горы продукции, если на неё нет спроса?

Ты увеличь сбыт (увеличив зарплаты бюджетникам, военным и т.п.) – тогда и число единиц продукции на 1 работника вырастет. Будут больше брать – будут и делать больше.

А если не берут – зачем делать больше и быстрее?!

Химера производительности труда, которая похожа на химеру «увеличения длинны вообще» (неизвестно чего – рабочего дня, полового органа, деревьев или автомобильных пробок) – используется, чтобы месить простых людей как пластилин. Их мутузят, а чтобы не возмущались – врут им про низкую производительность труда у них в коллективах.

Всё это мы изучали в советской школе, где в учебнике истории были такие стихи:

…И вот инженер подойдет к тебе вдруг:

"Автоматы пришли из Берлина.

Теперь нужно меньше рабочих рук.

Вставайте за обе машины!"

Соседа затем твоего подзовет:

"Увы, вам придется оставить завод!"

Теперь тебе вдвое работы.

Работы вдвое, да тот же оклад.

А если еще привезут автомат,

То вылетишь ты за ворота!

Что лишний раз доказывает: всё новое – лишь хорошо забытое старое.

Своей нелепостью отвязанная от предмета и контекста «производительность труда вообще» (пытающаяся соизмерить по единой шкале труд академиков, продавцов, наркодиллеров и основателей финансовых пирамид) – стала для управленцев удобной отговоркой на все претензии к низкому качеству их собственной работы.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110477/19286/-