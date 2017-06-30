Уважаемые товарищи подонки, возмущенные сталинской доской! А не пошли б вы…

Обращаюсь ко всем, кто разразился воплями негодования по поводу законной установки мемориальной доски Сталину в Московской государственной юридической академии. Памятуя о том, как вы любите посылать тех, кто любит свою Родину – или «совков» на вашем презрительном наречии, – в Северную Корею, предлагаю вам самим убраться в вашу землю обетованную. Нет, не в Израиль, а в… Украину, где власть захватили бандеровцы и сразу запретили все советское: переименовали сотни улиц и снесли сотни памятников советским, а заодно и российским деятелям.

Валите в Украину, где наяву сбылись ваши мечты и за ношение майки с буквами СССР сегодня могут запросто намять рыло – на виду, а то и помощью незалежной полиции.

Не нравится Украина? Валите в Прибалтику, где тоже сделали все, как вы хотите. Или в Польшу. Короче, куда угодно, где вас примут – только избавьте нас от своей тягучей, как сопля, ненависти к нашей стране и ее истории.

Правда, боюсь, что вы со своими антисоветскими и антироссийскими всхлипами нигде больше не нужны. Вашим хозяевам вы нужны именно тут, в России – чтобы портить ее атмосферу. Нужны для усиления раздрая в обществе. Для подготовки полномасштабного гражданского конфликта в случае угрозы прихода к власти ненавистных вам патриотических сил.

Вы нужны и нынешней власти, которая подкармливает вас, как бы не замечая ваших оскорбительных плевков в ее лицо. Нужны как карикатурное либерально-агрессивное меньшинство, богомерзкая картинка, при виде которого невольно хочется перекреститься. Чтобы колеблющаяся часть общества, глядя на вас, думала: нет уж, ну их в попу, этих долгоносиков – уж лучше Путин! Охаивая эту власть, вы тем не менее ей служите – как некий одноразовый, расходный материал.

И валите лучше сейчас, пока слова «пора валить» по отношению к вам и вашему Навальному еще не приобрели плохой для вас оттенок. Валите сейчас, так как потом «философских пароходов», на которых ваши предшественники сбегали в европейское благополучие из растерзанной гражданской войной России, может уже не найтись.

Гроздья народного гнева зреют – как и народная мечта о «новом Сталине», под явным воздействием которой власть и поместила ту памятную доску в самом рассаднике зловредных жуков-долгоносиков.

В общем валите отсюда – или прекратите вредить и гадить в нашей, пока еще общей с вами стране.

По материалам Владимир Стечкин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19288/-