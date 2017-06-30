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Тайна двух пленумов или 20 лет, разрушившие СССР. Андрей Фурсов

18:15. 30 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Какие три направления научно-технического развития СССР, которые вели страну в будущее, заблокировала номенклатура?

Историк Андрей Фурсов и специалист по финансово-банковской истории Николай Иванович Кротов рассказывают о ключевых событиях, которые предопредилили разрушение СССР. Какие решения были приняты на июньском пленуме ЦК КПСС 1987-го года, после чего процесс разрушения советской системы стал практически необратимым. Почему это можно считать логическим результатом того, что произошло в 1967-м году.

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Тайная война против СССР и России. Начальник 1 отдела по борьбе с терроризмом УБТ ФСБ РФ, Платонов А.М.

Анатомия краха СССР. Кто, когда и как разрушал великую державу?, Чичкин А.А.

Кончина СССР. Что это было?, Несветов Д.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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