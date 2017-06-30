Тайна двух пленумов или 20 лет, разрушившие СССР. Андрей Фурсов
Какие три направления научно-технического развития СССР, которые вели страну в будущее, заблокировала номенклатура?
Историк Андрей Фурсов и специалист по финансово-банковской истории Николай Иванович Кротов рассказывают о ключевых событиях, которые предопредилили разрушение СССР. Какие решения были приняты на июньском пленуме ЦК КПСС 1987-го года, после чего процесс разрушения советской системы стал практически необратимым. Почему это можно считать логическим результатом того, что произошло в 1967-м году.
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