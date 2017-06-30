Российские самолеты шесть раз за неделю вылетали на перехват

Истребители Воздушно-космических сил шесть раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Красная звезда».

Какие самолеты были перехвачены, не уточняется. На прошлой неделе газета сообщала о 14 вылетах для перехвата самолетов-разведчиков за неделю.

Иностранная авиация провела при этом за прошедшие семь дней 15 разведывательных полетов у границ России. Восемь из них осуществили США (самолеты RC-135 и RQ-4B Global Hawk), три — Швеция. По два самолета направили к российским рубежам Норвегия и Япония.

Ранее президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков называл беспрецедентным число самолетов-разведчиков, перехваченных у российских границ. Говоря о причинах роста активности воздушной разведки, он предположил, что действия авиации НАТО связаны с нынешней расстановкой сил в сирийском конфликте, которая складывается не в пользу проамериканских отрядов вооруженной оппозиции.

Источник: news-front.info