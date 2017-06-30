Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 30 июня 2017

09:21. 30 июня 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Захарченко прибыл в Ростов-на-Дону для участия в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл сегодня в город Ростов-на-Дону для участия в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Встреча участников комитета начнется около полудня. Пройдет она в Ростовском государственном экономическом университете. До этого Глава Республики намерен встретиться со студентами из Донбасса, решившими получить высшее образование в России.

Отмечается, что в мероприятиях примет участие и Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.

Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» — постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце (Ялта, Республика Крым). Тогда в нем приняли участие Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором Интеграционного комитета является депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.

Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Мусорная война во Львове: мусор становится взрывоопасным

Львов постепенно освобождают от отходов, но «мусорная война» продолжается: разные ветви власти спорят, кто окажется защитником и спасителем горожан. А в это время в мусорных контейнерах обнаруживаются взрывоопасные «отходы».
Исполнительный комитет во вторник, 27 июня, принял решение «Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова». Далее соответствующее постановление будет вынесено на очередное заседание Львовского городского совета.

Издание предлагает проект решения исполнительного комитета «Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова»: «Учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых (далее – ТБО) с территории города Львова, связанную с закрытием Грибовицкой свалки и отсутствием резервного полигона, ввиду отсутствия полноценной реализации Меморандума о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов, учитывая Протокол №5 от 22 июня 2017 Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, руководствуясь законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», «Об отходах», Бюджетным кодексом Украины, исполнительный комитет постановил:

1. Предоставление согласия на распространение юрисдикции Львовской областной государственной администрации в части реализации компетенции по организации сбора и удаления бытовых и других отходов, в том числе отходов мелких производителей на территории города Львова.

2. Согласовать Общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 гг. И согласовать обращение к Львовской областной государственной администрации и Львовскому областному совету с предложением утвердить общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 годы».

По словам городского головы, динамика по вывозу мусора из города улучшилась. За последние дни из города вывозится больше мусора, чем производится в сутки. Однако, много мусора – еще на перегрузочных станциях.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа — украинский «министр»

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа — украинский "министр"

Донбасс через десять лет может столкнуться с дефицитом пригодной для употребления воды, так как из-за затопления угольных шахт к поверхности идет подъем радиоактивных вод.

Об этом заявил т.н. «замминистра по Донбассу» Георгий Тука, пишет ТАСС.

«В Донбассе настоящая катастрофа — повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды», — озвучил он выводы доклада Национальной академии наук Украины.

Тука добавил, что негативные последствия могут распространиться не только на территории Украины, но и затронуть Россию.

«Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно в принципе», — сказал он.

По его информации, для населения Донбасса также представляет опасность и повышение уровня минерализации воды в реке Северский Донец.

«Разница в уровне минерализации в разных местах речки отличается в восемь раз», — сказал Тука, добавив, что эту воду невозможно будет использовать для питья.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко отклонил петицию по российским сайтам

Порошенко отклонил петицию по российским сайтам

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием снять в стране блокировку российской социальной сети «ВКонтакте» заявил о невозможности отменить свое решение.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс- службу украинского президента.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в сообщении.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Мир на Донбассе наступит после повторения 08.08.08, — мнение

Мир на Донбассе наступит после повторения 08.08.08, — мнение | Русская весна

Конфликт на Донбассе сейчас подвергается «рутинизации».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил журналист Александр Чаленко.

«Проблема Донбасса не будет решена ни в 2017, ни в 2018 году, а может, даже не в 2025. Идет рутинизация процесса. Так было в Южной Осетии и Абхазии, где конфликты длились почти 20 лет.

А потом случилось 08.08.08, вот 10 лет там мир, мы уже забыли, что там когда-то были конфликты. То же самое на Донбассе. Будут небольшие обострения, но разрешения не будет», — сказал Чаленко.

Он полагает, это связано с тем, что минский формат — достижение ЛДНР и России, которое не выгодно Украине.

«Если выполнить Минские соглашения, то Донбасс формально станет украинской территорией, а неформально это будет российский анклав, который не будет подчиняться Киеву.

У этих территорий будет право на независимую экономическую политику, которая, в частности, позволит им заходить в Крым», — сказал Чаленко.

Читайте также: ВАЖНО: ВСУ попытались захватить позиции ДНР под Ясиноватой, понесли серьезные потери и были отброшены назад

ПолитНавигатор

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трамп заявил, что Киев попросил у США «миллионы тонн» угля

Украина запросила у Соединенных Штатов поставки «миллионов тонн» угля, заявил президент США Дональд Трамп.

Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп, выступая в минэнерго. США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев назвал намерение Порошенко политическим.

Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
...области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области, в...нет. ТСН Окажи помощь Новороссии и команде News Front ... Владимир Рогов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К... Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 08-09 июня 2015. 19:37 Украина может сбивать... выпуск новостей Новороссии за 03-04 июня 2015 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Украина...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
... пройдет 4 июня, — Кучма. 20:00 Информационный выпуск новостей Новороссии за 27... образом, де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев... в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2015
...Минфин Украины посчитал все долги государства. 18:42 Новости. Крым наш! 25 июня...открывать не буду». «Что такое Новороссия? Новороссия — это объединение республик Донецкой, Луганской.... Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
... ещё пользуются мобильными операторами Украины, сообщает РИА Новости. Глава республики подчеркнул, ...» сообщили, что вчера, 11 июня, прокуратура Кировоградской области провела выемку...прежние владельцы. Антифашист Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2015
...регионы, пока входящие в состав УкраиныНовороссия – это объединение республик. Донецкой,...продолжительным и конструктивным», сообщает РИА Новости. К оглавлению | Источник: rusvesna...российской стороной на территорию Украины 25 июня 2015 колонн грузовых ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>