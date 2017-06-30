Новости Украины и Новороссии 30 июня 2017

Захарченко прибыл в Ростов-на-Дону для участия в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прибыл сегодня в город Ростов-на-Дону для участия в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Встреча участников комитета начнется около полудня. Пройдет она в Ростовском государственном экономическом университете. До этого Глава Республики намерен встретиться со студентами из Донбасса, решившими получить высшее образование в России.

Отмечается, что в мероприятиях примет участие и Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.

Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» — постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце (Ялта, Республика Крым). Тогда в нем приняли участие Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором Интеграционного комитета является депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Мусорная война во Львове: мусор становится взрывоопасным

Львов постепенно освобождают от отходов, но «мусорная война» продолжается: разные ветви власти спорят, кто окажется защитником и спасителем горожан. А в это время в мусорных контейнерах обнаруживаются взрывоопасные «отходы».

Исполнительный комитет во вторник, 27 июня, принял решение «Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова». Далее соответствующее постановление будет вынесено на очередное заседание Львовского городского совета.

Издание предлагает проект решения исполнительного комитета «Об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова»: «Учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых (далее – ТБО) с территории города Львова, связанную с закрытием Грибовицкой свалки и отсутствием резервного полигона, ввиду отсутствия полноценной реализации Меморандума о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов, учитывая Протокол №5 от 22 июня 2017 Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, руководствуясь законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», «Об отходах», Бюджетным кодексом Украины, исполнительный комитет постановил:

1. Предоставление согласия на распространение юрисдикции Львовской областной государственной администрации в части реализации компетенции по организации сбора и удаления бытовых и других отходов, в том числе отходов мелких производителей на территории города Львова.

2. Согласовать Общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 гг. И согласовать обращение к Львовской областной государственной администрации и Львовскому областному совету с предложением утвердить общую комплексную программу вывоза и захоронения ТБО с территории города Львова на 2017-2019 годы».

По словам городского головы, динамика по вывозу мусора из города улучшилась. За последние дни из города вывозится больше мусора, чем производится в сутки. Однако, много мусора – еще на перегрузочных станциях.

К оглавлению | Источник: news-front.info

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа — украинский «министр»

Донбасс через десять лет может столкнуться с дефицитом пригодной для употребления воды, так как из-за затопления угольных шахт к поверхности идет подъем радиоактивных вод.

Об этом заявил т.н. «замминистра по Донбассу» Георгий Тука, пишет ТАСС.

«В Донбассе настоящая катастрофа — повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды», — озвучил он выводы доклада Национальной академии наук Украины.

Тука добавил, что негативные последствия могут распространиться не только на территории Украины, но и затронуть Россию.

«Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно в принципе», — сказал он.

По его информации, для населения Донбасса также представляет опасность и повышение уровня минерализации воды в реке Северский Донец.

«Разница в уровне минерализации в разных местах речки отличается в восемь раз», — сказал Тука, добавив, что эту воду невозможно будет использовать для питья.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко отклонил петицию по российским сайтам

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием снять в стране блокировку российской социальной сети «ВКонтакте» заявил о невозможности отменить свое решение.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс- службу украинского президента.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в сообщении.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Мир на Донбассе наступит после повторения 08.08.08, — мнение

Конфликт на Донбассе сейчас подвергается «рутинизации». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил журналист Александр Чаленко. «Проблема Донбасса не будет решена ни в 2017, ни в 2018 году, а может, даже не в 2025. Идет рутинизация процесса. Так было в Южной Осетии и Абхазии, где конфликты длились почти 20 лет. А потом случилось 08.08.08, вот 10 лет там мир, мы уже забыли, что там когда-то были конфликты. То же самое на Донбассе. Будут небольшие обострения, но разрешения не будет», — сказал Чаленко. Он полагает, это связано с тем, что минский формат — достижение ЛДНР и России, которое не выгодно Украине. «Если выполнить Минские соглашения, то Донбасс формально станет украинской территорией, а неформально это будет российский анклав, который не будет подчиняться Киеву. У этих территорий будет право на независимую экономическую политику, которая, в частности, позволит им заходить в Крым», — сказал Чаленко. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ попытались захватить позиции ДНР под Ясиноватой, понесли серьезные потери и были отброшены назад ПолитНавигатор

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трамп заявил, что Киев попросил у США «миллионы тонн» угля

Украина запросила у Соединенных Штатов поставки «миллионов тонн» угля, заявил президент США Дональд Трамп.

Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп, выступая в минэнерго. США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев назвал намерение Порошенко политическим.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info