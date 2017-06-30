Куда исчез и кем стал великий князь Михаил?

К очередной годовщине «профанации» всех православных жителей планеты каиниты уже раскручивают новый сценарий – из-за неудач с семьёй императора в раскрутке их «убийства».



Теперь каиниты заняты поисками «мученической кончины» брата императора Российской империи Николая II – Великого Князя Михаила Александровича.

Родной брат императора России Николая II – Великий Князь Михаил Александрович умер в 1949 году. Проживал на территории СССР. Как и вся императорская семья.

Понять смысл спасения семьи императора можно лишь зная настоящие пророчества, а не фальшь, которой нынешнее каинитское руководство МП (Московской патриархии) засыпало все типографии – штампуя липовую макулатуру, вдалбливая в умы православных людей со страниц миллионных тиражей ложь. Она помогает этим самым каинитам прекрасно себя чувствовать у церковного руля, зарабатывая при этом на доверчивых гражданах большие деньги, высасывая последние гроши из рук неграмотных стариков.

И «разводя» богатых и глупых меценатов – при помощи которых они всё стали миллионерами и миллиардерами. А страна всё больше погружается в пучину хаоса, оттого, что всё руководство МП работает на руку и в согласии с врагами России, которые уже добились деградации РПЦ и подвинули благодаря этому Россию близко к пропасти.

Но тайна спасения императорской семьи не позволит этим чудищам в священнических облачениях свалить страну в бездну, и восторжествующая истина поставит конец на карьерах каинитов. А они, подобно «волкам в овечьих шкурах», расхищали стадо овец Христовых, пытаясь поглотить его полностью.

Но подавятся «императорскими костями». Которые сами же и вбросили в это стадо.

Многие православные попались на хитрую уловку, когда лже-догмат о «императоре-искупителе», придуманный архиепископом евреем Храповицким (Блюмом), в 90-е годы 20 века был вброшен из РПЦ за Рубежом через МП в умы славян. Ведь искупителем является лишь Исус Христос!





Большинство православных забыли простую истину, что помазанник божий, кем являлся государь Николай II, не может исчезнуть просто так. Ни при каких условиях Господь не попустит благочестивому государю не благодарной смерти. Об этом возвещают многие псалмы.

А Николай II был очень благочестивый. Да, ни при каких условиях ни одна кость помазанника Божия не сокрушится, и ни один волос не упадёт с головы помазанника Божия. И у него будет обязательно смерть спокойная, а на его могиле будут происходить чудеса и исцеления.

Забыли православные и о том, что канонизировать императора имеет право исключительно Собор – Собор Поместный!

Но не Архиерейский, на котором просто «кинули» кость православным, чтобы они «заткнулись» и не требовали дальнейших шагов в восстановлении истины к событиям 1917 года. А также, чтобы Народ меньше интересовался тем, что на самом деле произошло с семьёй императора.

Ведь Царя предала именно каинитская верхушка РПЦ, которая мало того что уже с 1912 года распорядилась не вынимать на проскомидии частичку за здравие императора, помазанника Божия. Каиниты Синода виновны в том, что ввёли в заблуждение не только Российскую Империю, но и весь Мир. Тем, что признали ложный манифест, напечатанный на машинке двумя евреями – Базили с Лукомским и подписанный евреем Фредериксом, – за «истинный акт об отречении».

Этим и создали условия для гражданской войны и внешней интервенции, приведшей к развалу всей Империи, к потере больших территорий и десятков миллионов человеческих жизней.

Потому вся вина за отстранение от управления страной ея законного государя императора Николая II лежит исключительно на каинитах, не законно и не канонично захвативших в свои руки управление РПЦ и приведших к Первой Мировой войне, революционным событиям, гражданской войне и последующей интервенции со стороны иностранных государств.

Православный народ должен требовать от верхушки МП созыва Поместного Собора, чтобы заставить весь Синод во главе с Гундяевым покаяться перед императором за его предательство их предшественниками каинитами. Они рулили РПЦ в начале XX века, а каиниты подсунули свой хитрый план, где люди каются в селе Тайнинском на сборищах организованных каинитами, а те им «типа отпускают грехи».

Но ведь Русский народ не виновен в предательстве императора! Это дело рук исключительно каинитов, сваливших вину на народ.

В 2000 году были ещё и две финансовых причины – краткосрочная и долгосрочная, – по которым те самые Редигер с Гундяевым форсировали события по «лжеканонизации» семьи последнего императора Российской Империи.

Долгосрочная причина: необходимо было к приезду в Россию из Мадрида Собчака, как личного адвоката дочери обергруппенфюрера СС Марии Гогенцоллерн (см. ), сделать «канонизацию».

Это нужно было, чтобы Собчак уже занялся оформлением на них доли императора в ФРС.

Но тот сдох от переутомления с проститутками. Запив виагру коньяком. Так и не приступив к финансовой афёре.

Краткосрочная причина: РПЦЗ не шла на объединение с МП, пока в МП не прославят семью императора. Хотя в самой РПЦЗ императорская семья также не была прославлена Поместным Собором.

Всё это делал незаконно в 1981 году архиерейский собор. А основанием для того собора стало «заочное отпевание семьи императора», осуществлённого 17 июля 1969 года в Брюсселе. Его которое провёл архиепископ Вашингтонский Никон, который в годы войны воевал против СССР.

Он был главным войсковым священником всех подразделений подчинявшихся обргруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу (отцу лже-царицы Марии Владимировны), сидевшему в штабе Гитлера. Его Ротшильды предполагали в случае захвата СССР на должность марионеточного «императора».

Более того, в том же 1981 году, каинитская верхушка РПЦЗ «прославила всех скопом» 11 человек. А ведь Демидова была католичка. А Трупп – лютеранин.

Когда государя Николая II в 2000 году типа «канонизировали», то сами каиниты, как не раскручивали перед всем миром афёру «мученичества семьи императора», не посмели провести эту формулировку на соборе.

Назвали семью Государя – страстотерпцами. И это решение должен закрепить Поместный Собор.

Казалось бы, всё просто. Разве кто против этого? Ан – нет! Каиниты ни при каких обстоятельствах не соберут таковой, ибо для них смерти подобно, если государя прославит в лике святых Поместный Собор.

А потому каиниты не решились формулировку мученичества применить в отношении семьи императора. От этого они не собирают Поместный Собор. Каиниты, которые управляют МП знают, что император Николай II не был убит. Он умер своей смертью.

* * *

Император Николай II похоронен на кладбище Красная Этна в Нижнем Новгороде 26 декабря 1958 года. Отпевал его и хоронил знаменитый Нижегородский старец Григорий Долбунов.

Императрица Александра Фёдоровна «почила в Бозе» 20 апреля 1948 года на территории Троицкого Старобельского монастыря Луганской области.

Старшая дочь великая княжна Ольга похоронена 19 января 1976 года в Вырице под Петербургом под именем Наталии Михайловны.

Вторая дочь великая княжна Татьяна, похоронена 21 сентября 1992 года в селе Солёном Мостовского района Краснодарского края.

Третья дочь великая княжна Мария похоронена 27 мая 1954 года в селе Арефино, Вачского района Нижегородской области под именем Марии Петровны.

Четвёртая дочь великая княжна Анастасия похоронена 27 июня 1980 года на станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области под именем Александры.

Наследник престола Царевич Алексей умер 18 декабря 1980 года в Москве, и, как премьер-министр СССР, погребён в Кремлёвской стене. По традиции в СССР – как член Политбюро.

Родной брат императора Николая II великий князь Михаил Александрович умер 3 апреля 1949 года в Вырице под Петербургом и похоронен на территории Казанского храма.



В годы Первой Мировой Войны брат императора великий князь Михаил Александрович Романов в звании генерал-майора командовал «дикой дивизией», состоявшей из выходцев с Северного Кавказа. Позднее – 2-м кавалерийским корпусом. За это получил Георгиевский Крест.

Февральский переворот застал Михаила Романова в Гатчине. 3 марта 1917 года в 10 часов утра на питерской квартире князя Путятина организаторы переворота Керенский, Львов, Некрасов и другие предъявили Михаилу Романову фальшивку «манифест об отречении». Его напечатали два еврея Н. И. Базили и А. С. Лукомский. Подписал тоже еврей Фредерикс. После чего потребовали от Михаила сложить с себя власть под угрозой применения оружия.

Михаил Александрович, не знавший на тот момент, где его брат Николай II, и что с ним, взял лист и написал акт о своём отречении от власти. Но в пользу созыва Учредительного Собрания.

После Октябрьского переворота Петроградский ВРК 13 ноября 1917 года рассмотрел вопрос о переводе великого князя Михаила Александровича из Петрограда в Гатчину или Финляндию. Однако в начале 1918 года Михаила Романова сослали в Пермь, где он под охраной 10 солдат проживал в гостинице, т.н. «Королевского Двора», расположенной в полукилометре от набережной реки Камы.

13/26 июня Михаил Александрович Романов смог сбежать из Перми в Белогорский монастырь, находившийся в 90 километрах от Перми. А спустя несколько дней после появления Михаила Романова в монастыре, умер инок Михаил Поздеев, удмурт, родившийся рядом с монастырём в деревне Дебёсы. И великому князю Михаилу дали документы и биографию этого умершего монаха. Это позволило ему несколько месяцев спокойно находиться при монастыре.

Оттуда с игуменом Серафимом и братией Серафимо-Алексеевского скита Белогорского Свято-Николаевского монастыря Пермской губернии Михаил Романов перебрался в Сибирь. Оставив документы Поздеева в монастыре другому человеку. А далее через полмира прибыл в Вырицу и жил под именем Серафима Вырицкого.

А сам настоящий Серафим (Муравьёв) Вырицкий с должности Духовника Александро-Невской Лавры был в 1930 году отправлен на покой в посёлок… по благословению Митрополита Серафима (Чичагова). Затем оттуда переехал в построенный им самим ещё при мирской жизни Иверский монастырь в Выксе на территории Нижегородской области, где и почил в Бозе. А его супруга схимница Серафима в это время «подтверждала легенду» великому князю Михаилу Романову в Вырице.

Когда в Вырицу во время войны вошли немецкие и румынские войска из восточной Румынии – исключительно православной, – то некоторые их командиры частенько заходили в гости к Серафиму Вырицкому, под именем которого тогда там проживал великий князь Михаил Романов.

Они подолгу оставались у него на беседы, которые велись на французском, немецком и английском языках. Ими блестяще владел Михаил Романов. И потому эти офицеры не принесли никакого вреда самому городку Вырица.

А ведь настоящий Серафим Вырицкий – Василий Муравьёв не владел в совершенстве европейскими языками. Да и все старожилы Вырицы прекрасно знали, что в Вырицу из Питера приехал жить не Муравьёв, а Иван Чуриков – псевдоним Михаила Романова, живший под именем Серафима Вырицкого.

* * *

Чтобы понять, как всё это происходило, необходимо смотреть на события с позиции фундаментального православия, духовными нитями которого пронизаны все живущие в Духе Святом.

В конце 19 века в Гефсиманском скиту Троице Сергиевой Лавры подвизался знаменитый на всю Российскую Империю старец Варнава (Меркулов), умерший 17 февраля 1906 года. Иеромонах Варнава был для России таким же духовным руководителем и наставником, как преподобный Серафим Саровский, Оптинские старцы и праведный Иоанн Кронштадтский.

Старец Варнава перезнакомил много людей, являвшихся его духовными чадами с императором НиколаемII и его братом великим князем Михаилом. Именно он окормлял семью Ольги Ивановны и Василия Николаевича Муравьёвых, которые выделяли деньги на строительство Иверско-Выксунской женской обители Нижегородской губернии и принявшими схимы с именами Серафима и Серафим, который вырастил огромную плеяду иерархов в СССР.

В начале 20 века в Санкт-Петербурге, куда часто приезжал старец Варнава и жил у Муравьёва, были Землячества, объединявшие уроженцев одной местности, приехавших на заработки или постоянную жизнь в столицу. И одним из наиболее крупных было Ярославское Землячество.

Василий Муравьёв в 1905 г. стал действительным членом Ярославского благотворительного общества, постоянными участниками которого на тот момент времени являлись многие очень известные иерархи Русской Православной Церкви. Такие как Иоанн Кронштадтский, епископ Гдовский Вениамин (Казанский), ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии и духовник императорской семьи Архиепископ Полтавский Феофан (Быстров), ставший другом Муравьёва.

В 1908 году в Общество вступил Архиепископ Тихон, впоследствии ставший Патриархом.

В состав Ярославского благотворительного Общества входили государственные чиновники – члены Государственного Совета, в том числе будущий премьер Б.В. Штюрмер; князь Дмитрий Шаховской; выдающийся скульптор Александр Михайлович Опекушин; потомственные почётные граждане Елисеевы и многие другие благочестивые православные люди.

1 августа 1903 года представители Ярославского Общества присутствовали на торжествах прославления в лике Святых Серафима Саровского, и вместе с императорской четой были супруги Муравьёвы и Митрополит Петергофский Серафим Чичагов.

* * *

Первый комендант Екатеринбурга полковник Шереховский назначил Дмитрия Аполлоновича Малиновского начальником команды офицеров, которой поручено было разобраться с находками в районе Ганиной Ямы.

29 июля 1918 года капитан Малиновский получил приказ обследовать район Ганиной Ямы.

28 июля в штаб был приглашен Алексей Павлович Намёткин, и ему со стороны военных властей, так как гражданская власть ещё не сформировалась, было предложено заняться расследованием дела об императорской семье. После этого приступили к осмотру Ипатьевского дома.

Для участия в опознании пригласили доктора Деревенко и старика Чемодурова; в качестве эксперта принимал участие профессор Академии Генштаба генерал-лейтенант Медведев.

30 июля, захватив с собой поручика А. Шереметьевского, следователя по важнейшим делам Екатеринбургского Окружного суда А.П. Наметкина, нескольких офицеров, врача наследника, В.Н. Деревенко и слугу государя Терентия Ивановича Чемодурова, он выехал туда.

Так началось следствие по делу об исчезновении государя Николая II, императрицы, цесаревича и великих княжон. Комиссия Малиновского просуществовала около недели.

Намёткин, осматривая дом Ипатьва со 2 по 8 августа, располагал публикациями постановлений Уралсовета и президиума ВЦИК, сообщавшими о расстреле Николая II.

Осмотр здания, следы выстрелов и признаки пролитой крови подтвердили известный факт – возможную гибель людей в этом доме. Что же касается других результатов осмотра дома Ипатьева, то они оставляли впечатление неожиданного исчезновения его обитателей.

5, 6, 7, 8 августа Намёткин продолжал осмотр дома Ипатьева, описал состояние комнат, где содержались Николай Александрович, Александра Фёдоровна, царевич и великие княжны. При осмотре нашёл много мелких вещей, принадлежавших, по словам камердинера Терентия Ивановича Чемодурова и врача Владимира Николаевича Деревенко, членам императорской семьи.

Будучи опытнейшим следователем, Наметкин, заявил, что в Ипатьевском доме произошла имитация казни, и что ни один из членов императорской семьи там расстрелян не был.

Свои данные он повторил официально в Омске, где на эту тему дал интервью иностранным, главным образом американским корреспондентам, заявив, что у него имеются доказательства того, что императорская семья не было убита в ночь с 16 на 17 июля. Он собирался эти документы обнародовать в скором времени. За это его заставили передать следствие. А после передачи дела, дом, где он снимал помещение сожгли, что привело к гибели архива Намёткина.

7 августа 1918 года состоялось заседание отделений Екатеринбургского Окружного суда, где неожиданно для прокурора Кутузова, вопреки соглашениям с председателем суда Глассоном, Екатеринбургский Окружной суд, большинством голосов, решил передать «дело об убийстве бывшего государя императора Николая II» члену суда Ивану Александровичу Сергееву.

13 августа А.П. Наметкин выполняя решение председателя Екатеринбургского Окружного Суда В. Казем-Бека за №45 от 8 августа и требования прокурора Суда Кутузова №195 от 10 августа; повторного требования председателя Екатеринбургского суда В. Казем-Бека №56 от 12 августа о передаче «Дела государя Николая II» – передал на 26 пронумерованных листах «Дело государя Николая II» члену Екатеринбургского Окружного суда И.А. Сергееву. Для дальнейшего судебного производства.

Главное отличие в работе сыщика на месте происшествия кроется в том, чего нет в законах и учебниках, чтобы планировать дальнейшие мероприятия по каждому из обнаруженных существенных обстоятельств. Тем и вредна их замена, что с уходом прежнего следователя иной раз пропадает его замысел по распутыванию клубка возникающих загадок.

Сергеев сознавал всю сложность расследования, понимая, что главное нужно обнаружить тела убитых. Ведь в криминалистике существует жёсткая установка: «нет трупа – нет убийства».

Большие ожидания возлагались на экспедицию к Ганиной Яме, где обыскали местность, откачали воду из шахт. Но… нашли лишь «труп» собачки великой княжны Анастасии. Сергеев опросил свидетелей, назначал экспертизы, нашёл новую улику – черновик телеграммы, посланной Уральским облсоветом ВЦИК, где, вроде бы, говорится об убийстве Николая II.

Но тут подобралась другая группа показаний, явно противоречащих слухам об убийстве императора. Несколько свидетелей видели, как Николая II усаживали в вагон, а другой свидетель повторял слова охранника Дома Особого Назначения – Варакушева, мол, «сука Голощекин всё врет», а на самом деле императорская семья отправлена поездом в Пермь.

Кроме того, нашлись свидетели, которые видели бывшую императрицу и её детей в Перми. А врач Деревенко, лечивший наследника, как и Боткин, раз за разом свидетельствует, что доставленные ему неопознанные трупы – не император и не наследник, так как у императора на голове (черепе) должен быть след от удара японской сабли в 1891 году.

А тут ещё арестованный член Уралоблсовета Сакович стал утверждать, что Совет обсуждал планы истребления императорской семьи лишь в начале апреля 1918 года, когда только готовился её переезд из Тобольска, а позднее он этот вопрос не обсуждал.

Обнаружение предметов императорской семьи служило в те годы достаточным поводом для расстрела на месте. Сергеев учитывал реальную обстановку и в поручениях через воинских начальников претендовал хотя бы на допрос интересовавших его людей.

В связи с захватом Белой армией Перми, он через генерала Пепеляева просил задержать: экс-председателя Верх-Исетского Исполкома С.П. Малышкина, экс-военкома Петра Захаровича Ермакова (1884+1952), большевиков Н.С. Партина, В.И. Леватных, А. Костоусова, П.С. Медведева и Я.Х. Юровского, имея сведения, что некоторые из них заключены в тюрьму Перми. И сохранить в настоящее время жизнь тех, кого перечислял в направляемом списке.

Когда по заданию Сергеева новый начальник угрозыска Екатеринбурга Плешков, направил запрос начальнику тюрьмы от 24.09.1918 г. за № 2077 о доставке на допрос бывшего охранника Ипатьевского дома А.Н. Комендантова, то получил деликатный ответ об отправке его «в расположение военных властей», означающее в подобных справках расстрел.

Совсем беспрецедентным выглядело постановление от 11.11.1918 г. об освобождении М.Д. Медведевой. Сергеев доказательно обосновал отсутствие в её поведении признаков укрывательства преступлений, и через 3,5 месяца тюрьмы она вышла из нее.

Надворный советник Александр Фёдорович Кирста, подключился к делу бывшего государя почти одновременно с Намёткиным. Обстоятельства сложились так, что А.Ф. Кирста был назначен начальником уголовного розыска после того, как белые войска заняли Екатеринбург.

Среди прочих дел Кирста должен был обеспечить розыскные мероприятия по поиску доказательств убийства в Ипатьевском доме. Тщательный осмотр Ганиной Ямы показал, что, скорее всего, здесь произошло только сжигание одежды узников ДОНа. Следов уничтожения или захоронения тел не обнаружено.

Кирста сравнивал находки с нарочито напоказ созданной атмосферой чего-то сверх важного, происходящего здесь – двухдневное оцепление, неизвестно для чего взрываемые в шахтах гранаты, демонстративные поездки в тот район первых лиц Советской власти города. И у него возникла мысль, что была устроена демонстрация-симуляция, которая прикрывала что-то действительно происходящее, но не здесь.

Трудно представить, чтобы большевики, решив уничтожить тела убитых членов императорской семьи, не сумели бы сделать это скрытно, не привлекая внимания, особенно если сравнить ситуацию в Екатеринбурге с казнью в Алапаевске. Там живых побросали в шахты, так что двое суток можно было слышать молитвы и стоны раненных мучеников.

Но этими своими доводами Кирста только разозлил Шереметьевского, и тот, человек мстительный и излишне бдительный, в конце августа 1918 г. предъявил компромат на Кирсту начальнику гарнизона генерал-майору Голицину, который тут же приказал арестовать Кирсту. И освободили его только после отъезда Голицина на фронт, по приказанию генерала Гайды.

В декабре 1918 г. генерал Пепеляев занял Пермь, и туда для создания аппарата контрразведки откомандировали чиновников из Екатеринбурга. В их числе оказался Кирста, назначенный на должность помощника начальника военного контроля 1 Средне-Сибирского корпуса и личное указание чешского генерала Гайды проверить слухи о том, что семья императора была в Перми.

Свои действия Кирста, согласно приказу Гайды, не должен был координировать с Сергеевым, который вёл следствие в Екатеринбурге. Чтобы, с одной стороны, проверить себя, а с другой, уберечься от возможных упреков в увлечении новыми версиями, Кирста приглашал на допросы товарища прокурора Пермского Окружного суда Д. Тихомирова.

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Достижением контрразведки явился арест сестры председателя Уральской ЧК Федора Лукоянова, Веры Николаевны Лукояновой-Карнауховой, давшей очень важные сведения.







Сергей Желенков

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