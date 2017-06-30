Компания Bayer распространяла ВИЧ по всему миру

В начале 1980-х, когда еще не была установлена вирусная причина СПИДа, данный синдром носил название “болезнь четырех Г” так как был распространен среди гомосексуалистов, героиновых наркоманов, гаитян и больных гемофилией. Но если распространение заболевания у первых три “Г” можно было объяснить инфекционной природой синдрома, то его распространение среди больных гемофилией, которые не контактировали друг с другом, в данную концепцию не укладывалось.

Позже выяснилось, что инфекцию содержит препарат компании Bayer, который назначается больным гемофилией для нормализации свертываемости крови. Препарат “Factor VIII” получают с использованием донорской плазмы крови. Так как за донацию плазмы крови полагалась оплата, большинство доноров имели низкий социальный статус, в том числе, бывшие заключенные и наркоманы. В 1983 после открытия вирусной природы СПИДа, ВИЧ был обнаружен в данных препаратах. Для его нейтрализации компания Bayer стала применять термическую обработку донорской плазмы. Однако препараты прошедшие термическую обработку поставлялись только на рынок США, а на экспорт продолжали производство препаратов без термической обработки.

Крупные партии инфицированных препаратов экспортировались в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Аргентину, Италию, Германию, Нидерланды, Великобританию, Японию и др. По данным юридической компании Kenneth B. Moll & Associates, Ltd. вирусом были заражены более 10 000 больных гемофилией по всему миру. Компания Bayer за 15 последующих лет выплатила пострадавшим $600 млн.

Это самый известный случай распространения ВИЧ-инфекции медикаментозным путем. Однако не исключено, что и другие препараты и вакцины производимые на основе биологических материалов доноров и животных могли содержать ВИЧ и способствовать распространению инфекции в первые годы эпидемии. Косвенно в пользу этого говорит тот факт, что самая тяжелая эпидобстановка наблюдается в странах Африки, где фармацевтические компании проводили и проводят до сих пор клинические испытания своих препаратов под эгидой гуманитарных и благотворительных акций. В некоторых странах Африки ВИЧ-инфицировано до четверти населения:

Есть версия, что попадание ВИЧ в человеческую популяцию произошло от животных, с использованием крови которых производились лекарственные препараты и вакцины. Сегодня данные препараты в обязательном порядке тестируются на наличие известных вирусов. Однако нет 100% гарантии, что данные препараты стерильны и не содержат пока еще неизвестные человеку вирусы, некоторые из которых могут обуславливать развитие новых или уже известных заболеваний.