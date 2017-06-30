Как выстояли и одолели врага

76 лет назад, на рассвете воскресного дня 22 июня 1941 года, по всему периметру западных границ СССР началось беспримерных масштабов и силы вторжение в пределы страны полчищ гитлеровской Германии и её сателлитов.

Историками и псевдоисториками, из тех, «кто мнит себя стратегом, видя бой со стороны», немало было сказано и написано об ошибках и просчётах советского руководства в ходе подготовки к войне и на начальном её этапе, приведших к серьёзным военным неудачам.



Но при всём при том нельзя забывать, что удар бронированных армад немецкого вермахта, получивших без малого двухлетний опыт успешных действий в странах Запада, был действительно невероятной, чудовищной силы. В него были вложены, по сути, все ресурсы экономики, военной и гражданской промышленности не только Германии и её вассалов, но и всех оккупированных к тому времени стран Европы.

И всё это против советской экономики, которая совсем недавно, преодолев разрушительные последствия Первой мировой и Гражданской войн, вступила на путь индустриализации и технического обновления.

В Лондоне и Вашингтоне военные и политики предрекали, что гитлеровский вермахт, в считанные недели и месяцы разгромивший сильные армии Польши, Югославии, Франции, уже к осени заставит Красную Армию капитулировать.

Но авгуры просчитались. Советский народ, поставивший своей задачей за десять лет преодолеть вековое отставание (иначе, предупреждал Сталин, «нас сомнут»), эту сверхсложную задачу в основном решил. Молодая экономика Страны Советов выстояла и в конечном счёте взяла верх. Крупповская сталь не выдержала поединка со сталью Магнитки и Запсиба.



Об этом противостоянии экономик в преддверии и на начальном этапе Великой Отечественной войны рассказывает кандидат экономических наук полковник в отставке, ветеран боевых действий Иван Иванович Тараненко.

По ленинскому плану

Среди решающих факторов нашей всемирно-исторической Победы в Великой Отечественной войне одно из центральных мест занимает социалистическая экономика. В ней ярко выявились преимущества и неисчерпаемые возможности социализма.

Недавно наша страна отметила 72-летие Великой Победы. Но до сих пор не утихает идеологическая борьба вокруг причин и источников Победы, одержанной Советским Союзом над фашистской Германией. Буржуазные идеологи, да и некоторые из наших доморощенных историков, всячески стремясь принизить значение объективного превосходства социализма над капитализмом, пытаются объяснить Победу советского народа в Великой Отечественной войне случайными факторами, «роковыми» ошибками и просчётами фашистского руководства.



Всякие резуны (Суворов), сванидзе, гозманы и их зарубежные коллеги заявляют, что не все, мол, возможности были использованы, что экономические ресурсы Германии не в полной мере были подчинены подготовке агрессии (жалеют, что ли, об этом?). Другие особый упор делают на «экономическую некомпетентность военно-политического руководства фашистской Германии, которое будто бы «недооценило» роль экономической подготовки к войне.

Подобного рода исторические «исследования» призваны извратить достоверный ход событий. На самом деле именно общественно-экономические факторы решали, в конечном счёте, судьбу войны. Советская социалистическая экономика, основанная на общественной собственности на средства производства, плановых началах, опирающаяся на массовый трудовой героизм свободных от эксплуатации людей, явилась той материальной основой, которая и обеспечила Победу советского народа над фашизмом.

Создание и укрепление экономической основы обороноспособности Советского государства наша партия всегда рассматривала как одну из самых главных своих задач. В.И. Ленин отмечал, что «в современной войне… экономическая организация имеет решающее значение», что к войне «надо готовиться длительно, серьёзно, начиная с экономического подъёма страны…»

Эти ленинские заветы получили конкретное воплощение в политике Коммунистической партии, её практической деятельности. Так, в директивах на первую пятилетку указывалось: «Учитывая возможность военного нападения со стороны капиталистических государств на первое в истории пролетарское государство, необходимо при разработке пятилетнего плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и промышленности в частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное время». Такой курс был характерен для последующих пятилеток.

Ясно, что и в наши дни, когда в условиях сложнейшего международного положения натовская военная машина всё ближе подходит к границам России, эта проблема ни в коей мере не теряет своей актуальности.

Решающее значение в укреплении экономической и оборонной мощи нашей Родины имело осуществление ленинского плана построения социализма: индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. В результате принятых мер национальный доход СССР за период с 1928 по 1940 год увеличился более чем в 5 раз, производство электроэнергии — в 9,8, добыча угля — в 4,7, выплавка стали — более чем в 4, добыча нефти — в 2,7 раза. Производство продукции машиностроения выросло в 20 раз! Свершения первых пятилеток позволили заложить прочный фундамент политического и военно-экономического могущества нашей Родины.

В СССР была создана тяжёлая индустрия — основа военно-экономической мощи страны. Возникли новые отрасли промышленности, выросли гиганты чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химии. Только за довоенные пятилетки в стране было построено около девяти тысяч предприятий. Причём 2900 из них вступили в строй в период с 1938 по 1940 год. Большое внимание уделялось усиленному развитию восточных районов, где возникли мощные промышленные центры.



Крупный вклад в укрепление экономической и военной мощи страны внесло и сельское хозяйство. Перед войной заготавливалось в 1,2 раза больше зерна, чем в годы второй пятилетки. На 25% возросли государственные закупки сельхозпродукции.

В результате выполнения планов предвоенных пятилеток СССР вышел на первое место в Европе и второе в мире по объёму продукции машиностроения, выпуску тракторов, добыче нефти, на второе место в Европе — по производству электроэнергии, чугуна, стали, алюминия.

У врага — все ресурсы Европы

Тем не менее в производстве вооружения и боевой техники наша страна, занятая мирным трудом, ещё уступала фашистской Германии. Вопреки нынешним утверждениям некоторых буржуазных идеологов о существовавшей якобы недооценке фашистским руководством роли экономической подготовки к войне, на самом деле к тому времени Германия целиком перевела свою экономику на рельсы войны и завладела промышленным потенциалом основных европейских государств.

За счёт оккупированных и вассальных стран Германия увеличила к 1941 году производственные мощности сталелитейной промышленности на 11,8 млн. т, угольной промышленности — почти на 140 млн. т. Только во Франции, в Чехословакии и Бельгии гитлеровцы захватили 44 самолётостроительных, 17 моторостроительных и много других военных заводов. Чехословацкие предприятия, захваченные фашистской Германией, могли обеспечить многими видами оружия и боевой техники 40—45 дивизий.

Германия вывезла с оккупированных до 1941 года территорий оборудование и другие материальные ценности на сумму 9 млрд. фунтов стерлингов, что значительно превосходило её предвоенный годовой национальный доход. В период войны фашистская Германия получила более пятой части промышленной продукции и удовлетворяла свыше 20% своих потребностей в важнейших видах сырья и продовольствия за счёт захваченных территорий. Значительное количество железной руды, легирующих металлов и другой продукции завозилось из государств, не принимавших участия в войне.

Таким образом, задолго до нападения на Советский Союз Германия уже осуществила военную мобилизацию своего хозяйства, создала самую сильную в капиталистическом мире, целиком поставленную на службу агрессии военную экономику, наладила массовое производство современного вооружения и военной техники. За период с 1938 по 1939 год выпуск боевой техники и других материальных средств для армии увеличился более чем в 12 раз. Германия производила вооружения в 2,5 раза больше, чем в то время США и Англия, вместе взятые. В её распоряжении находились экономические ресурсы почти всех стран Европы.

Главное внимание — обороне

В условиях нарастания угрозы войны главная цель экономической политики партии и Советского государства была подчинена развитию оборонных отраслей промышленности. За три года третьей пятилетки в эти отрасли было вложено 15,6 млрд. руб., что составляло четверть всех капиталовложений в промышленность. В первой половине 1941 года выпуск военной продукции возрос по сравнению с 1937-м в 4 раза. Новое отечественное оружие и боевую технику начали получать все виды Вооружённых Сил.

В январе 1941 года Наркомат оборонной промышленности был разделён на 4 наркомата (авиационной промышленности, судостроительной, вооружения и боеприпасов). Большое внимание укреплению военно-экономической мощи страны, развитию военного производства было уделено на XVIII съезде партии и XVIII партконференции.

Особо важное значение придавалось авиационной промышленности. В сентябре 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «О реконструкции существующих и строительстве новых самолётных заводов». В течение 1940—1941 годов намечалось построить, главным образом в Поволжье, 9 новых заводов и реконструировать 9 старых. Несколько ранее было принято постановление «О развитии авиамоторных заводов». В результате советская авиационная промышленность была коренным образом перестроена и подготовлена к запуску в серийное производство современных боевых машин.

В 1940 году началось серийное производство новых типов самолётов. В первой половине 1941 года в войска поступило 2707 самолётов типа МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2. В конце июня 1941 года авиационная промышленность выпускала уже ежедневно более 50 новых боевых машин.

Значительное развитие получила танковая промышленность. В июне 1940 года Политбюро ЦК приняло решение о производстве танков на Челябинском тракторном заводе. К танкостроению были привлечены и другие крупные предприятия, и в их числе такой гигант, как Сталинградский тракторный. В итоге производственные мощности советского танкостроения к лету 1941 года в полтора раза превысили мощности танковой промышленности Германии.

Накануне войны советские конструкторы разработали и передали в серийное производство наиболее совершенные по тому времени средний танк Т-34 и тяжёлый KB, которые превосходили по своим боевым качествам все зарубежные, в том числе и немецкие, танки.

В центре внимания находилось и развитие артиллерии. Были созданы новые образцы полевых, противотанковых и зенитных орудий. В канун войны разработаны и прошли испытания реактивные установки — легендарные «Катюши», прославившиеся в годы Великой Отечественной войны.

В Сибири началось строительство крупнейшего в стране комбината по выпуску боеприпасов. Уже в 1941 году промышленность была способна утроить выпуск боеприпасов по сравнению с 1940 годом.

Одновременно с развитием военной промышленности осуществлялись мероприятия по подготовке народного хозяйства к военной перестройке и повышению живучести экономики. Ускоренными темпами создавались военно-промышленные базы в районе Поволжья, Урала, Сибири, на Дальнем Востоке. К лету 1941 года на восточные районы приходилась уже почти пятая часть всех военных заводов.

Строительство многих заводов и фабрик (помимо военных предприятий), работа ряда отраслей промышленности, производивших гражданскую продукцию, планировались с таким расчётом, чтобы при необходимости их можно было быстро перевести на выпуск военной продукции.

Крупные промышленные предприятия на случай войны имели военно-мобилизационные планы. На ряде заводов были созданы специальные цехи военной продукции. Использование в мирное время гражданских предприятий для производства военной продукции имело большое значение не только для непосредственного повышения обороноспособности страны. Эти предприятия в ходе выполнения специальных военных заказов готовили необходимые кадры, приобретали опыт, что дало возможность с первых же дней войны без задержки перестроить их на военный лад.

Обороноспособность страны во многом зависела от состояния её транспортных артерий. К 1939 году в районах старых границ Советский Союз имел превосходство над противником по пропускной способности железных дорог в 2,5 раза. Были подготовлены хорошо оборудованные выгрузочные районы, приспособленные для выгрузки танков и тяжёлой артиллерии.

Все эти и многие другие факторы изобличают фальсификаторов, которые и сегодня выступают с лживыми измышлениями о будто бы существовавшей «полной неподготовленности» экономики СССР к войне с гитлеровской Германией.

Всё для фронта! Всё для победы!

С первых дней войны Коммунистическая партия выработала программу мобилизации всех сил советского народа на борьбу с врагом. Эта программа была изложена в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. «Теперь, — говорилось в ней, — всё зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом».

Война против фашистских захватчиков стала поистине Великой Отечественной войной. Под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» страна превращалась в единый могучий боевой лагерь.

Главным звеном в этой огромной работе была перестройка промышленности. «Промышленность — техническая и материальная база фронта, — писала в те дни «Правда». — У нас не может быть теперь «мирных предприятий». Каждый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворения военных нужд».

Перестраивать экономику страны на военный лад приходилось в исключительно сложных условиях. В результате захвата противником на начальном этапе войны важных в военно-экономическом отношении районов западной части СССР экономика страны к осени 1941 года оказалась в чрезвычайно тяжёлом положении.



На территории СССР, оккупированной противником к ноябрю 1941 года, проживало до войны около 40% населения страны, добывалось 63% угля, выплавлялось 68% чугуна, 58% стали, производилось 68% алюминия. К октябрю этого года было потеряно 303 предприятия, на которых производилось в месяц более 8 млн. снарядов, около 3 млн. мин, 2 млн. авиабомб, 2,5 млн. ручных гранат. Прекратили работу пять из восьми пороховых заводов.

И здесь огромную роль в реализации программы развёртывания военного производства и обеспечения нужд фронта сыграли принятые в начале войны решительные меры по перебазированию промышленности из угрожаемых районов в глубокий тыл страны. Только за июль—ноябрь 1941 года из прифронтовых зон было вывезено 1523 предприятия, в том числе 1360 крупных, преимущественно военных заводов.

История перебазирования промышленности на восток страны полна примеров истинного героизма советских людей, часто под огнём врага спасавших оборудование крупнейших предприятий. Так, во время ожесточённых боёв в Гомельской области за трое суток был вывезен крупнейший завод Белоруссии — Гомсельмаш. За пятнадцать дней было подготовлено к отправке на восток всё оборудование крупнейшего станкостроительного завода Москвы «Красный пролетарий».

В эту трудную пору ярко проявились высокие моральные качества советского народа. Трудовой героизм в тылу при пуске в ход эвакуированной промышленности не уступал героизму на фронте. Оборудование разгружалось и устанавливалось круглосуточно, в невиданно короткие сроки. Например, 10 декабря 1941 года, на 14-й день после прибытия последнего эшелона, крупнейшее в стране предприятие авиастроения, перемещённое в Поволжье, уже выпустило первый истребитель.

Всё это позволило резко усилить военно-экономический потенциал в восточных районах страны, развернуть широкое производство военной техники и уже к декабрю 1941 года преодолеть спад военного производства, а к середине 1942 года перестроить всю экономику на военный лад и затем превзойти фашистскую Германию по производству важнейших видов боевой техники.

Итак, спустя год после начала войны в основном была закончена перестройка промышленности, пущена в ход большая часть перебазированных на восток военных предприятий. Во второй половине 1942 года завершился процесс создания слаженного военного хозяйства. На самом тяжёлом этапе войны Советский Союз в борьбе с гитлеровской Германией одержал первую крупную экономическую победу, во многом предопределившую полный разгром немецко-фашистских войск и безоговорочную капитуляцию гитлеровской Германии в мае 1945-го.





Иван Тараненко

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Источник: ss69100.livejournal.com