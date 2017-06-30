Экстремисты бывают разные и дураки — тоже!









На мою недавнюю бронебойную статью "Почему Россию и русских постоянно хотят уничтожить?" был написан вот такой комментарий:







Этот комментарий вызвал во мне столь сильное возмущение, что я решил выплеснуть его из себя в форме отдельного поста.

Более всего меня шокировали вот эти слова блогера Avdotijperz:

"Русский человек — прежде всего человек, а человек не может ненавидеть другого человека только за его национальность..."

Если Вы прочли мою статью по указанной ссылке, то укажите мне, где и кто ненавидит кого-то "за его национальность"?

Что за бред?!

Чем писать мне глупости, лучше поинтересуйтесь, что такое "национальность"?

В большинстве современных европейских языков английское слово "nationality" в официальных документах обозначает государственную принадлежность — гражданство или подданство. В современном русском языке термин "национальность" — это принадлежность человека к определённой этнической общности.

А следом, когда с национальностью мы уже разобрались, поинтересуйтесь, чем отличается террорист, имеющий паспорт гражданина той или иной страны, от обычного гражданина той же страны?

Очевидно, террорист только тем и отличается от обычного человека, что у него в мозгу сидит установка: "пойди и убей как можно больше людей!"

Так ведь? Или кто-то не согласен с этой логикой?

А уж как возникает эта человеконенавистническая установка в сознании террориста, это уже другой вопрос!

Теперь самое время задуматься, коль мы обсуждаем мою статью, а чем отличаются верующие иудеи от верующих христиан?

Если кто-то ещё не знает, отвечаю.

У иудеев их религиозная книга — Тора. Это и вера, и закон одновременно. Два в одном! Как говорят раввины, "Тора — это своего рода Конституция еврейского народа, но не обычная, а богоданная!".

Так вот, если в этой иудейской Торе, в "еврейской Конституции", прописана всем верующим евреям в отношении неевреев такая мотивация: "пойди, убей!", "сожги огнём!", "истреби мало-помалу!", и так далее, и тому подобное, а у верующих христиан в их "Новом завете Иисуса Христа" такого нет и близко, то что мы имеем в итоге?!

Может кто-то не верит, что этот экстремизм прописан в Библии в виде "божьего закона", и что он обязателен для неукоснительного соблюдения верующими евреями?

Если вы не верите, то вот вам выписка непосредственно из иудейской Торы, электронный вариант которой общедоступен. Это «Деварим» (то же самое «Второзаконие», приведенное в Библии), глава 7:

«Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И ИСТРЕБИШЬ ТЫ ВСЕ НАРОДЫ, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своём: «многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?», не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься».

«И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их...». Источник: http://nev-tanah.info/chtenie-tanax/razdel-tora/ekev/

Налицо безспорный факт, который начинают осознавать в России всё больше и больше людей:

Все, кто следует букве иудейского закона, который, как говорят раввины, невозможно отменить, потому что он "богоданный", являются потенциальными экстремистами!!!

У них, иудеев, вера такая! Экстремистская и расистская! В ней чётко и откровенно прописан расизм, терроризм и геноцид всех других народов!

И когда я читаю слова, адресованные евреям, как следует поступать им в отношении русских (слова завета: "и истребишь все народы!" относятся и к русским в том числе), и там же, в этом "завете" прописано: "да не пощадит их глаз твой...", я понимаю, что эти самые "все народы" имеют право на священную ненависть в отношении этих "истребителей" и право на самозащиту!

При этом я понимаю, что не все евреи придерживаются сегодня доктрины иудейской Торы, но наличие в обществе этих позитивных евреев никак не может нейтрализовать ту угрозу, которая постоянно исходит евреев, живущих по Торе и процитированному выше "Второзаконию" (которое является неотъемлемой частью иудейской Торы).

На месте блогера Avdotijperz я бы не валял дурака, а сформулировал правильный и очень важный вопрос:

Чем верующие иудеи, исполняющие "Второзаконие", отличаются от террористов запрещённой в России организации "Исламское Государство"?

На этот вопрос правильный ответ будет таким: маскирующиеся под мусульман террористы всегда действуют открыто, они целенаправленно дискредитируют ислам, чтобы люди думали, что и все другие мусульмане — потенциальные террористы.

В отличие от них, верующие иудеи, наоборот, всегда принимают вид добропорядочных граждан. Они совершают подлости и убийства всегда скрытно, а иногда сопровождая их воплями, что это, наоборот, их, несчастных, убивают! Чтобы многие люди думали, что на евреев всё наговаривают, и что у них правильная религия.

Иудеи столь умело из века в век маскируются под добропорядочных людей, что большинство христиан никак не может уразуметь, кому же Христос сказал: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Так и хочется сказать в этой связи: читайте ещё раз иудейское "Второзаконие", дураки, чтобы увидеть там прописанные к исполнению иудеям установки и "заповеди":

- убей!

- истреби!

- сожги огнём!

Это всё в отношении вас, идиотов, написано!

Приложение: "Славянский ГЕН, пробуждения которого очень боятся жиды".

29 июня 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Xopc: Антон, вы только представьте, что начнётся, какой вой поднимется, если признать иудаизм террористической идеологией, а иудеев чем-то подобным ИГИЛ )))

AntonBlagin: Xopc, да всё уже к тому идёт! Вон каббалист М.Лайтман недавно сказал на камеру, что у них времени уже нет! Всё вышло! Впереди новый Холокост! https://youtu.be/yP_Nr5_WXDs

Тимофей Титов: "Так и хочется сказать в этой связи: читайте ещё раз иудейское "Второзаконие", дураки, чтобы увидеть там прописанные к исполнению иудеям установки и "заповеди": - убей! - истреби! - сожги огнём!" (с).

Ну что тут ещё добавить?