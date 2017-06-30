Богатства России Арктикой прирастают

Новое богатое месторождение нефти открыто на шельфе Хатангского залива. Скоро ли США обнаружат в Хатанге недостаток демократии?

Компания "Роснефть" объявила об открытии на шельфе в Восточной Арктике нового и, похоже, потенциально очень богатого месторождения нефти.

В пресс-релизе на сайте компании говорится: "В процессе бурения скважины "" с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых осуществлён троекратный отбор керна, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием лёгких маслянистых фракций. Объём ресурсного потенциала… увеличивается по мере продолжения буровых работ".

"У нас результаты превосходят ожидания", — заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

По данным экспертов, приводившимся ранее газетой ВЗГЛЯД, "прогнозные извлекаемые ресурсы Хатангского участка составляют 58,6 млн тонн по нефти (плюс конденсат) и 116,5 млрд кубометров газа".

Значение открытия подчеркнул руководитель Минприроды Сергей Донской, который допустил, что открытое месторождение может быть крупнейшим на арктическом шельфе. "Уже можно говорить о существенном притоке нефти, а значит, об уникальном открытии, вполне возможно, крупнейшего месторождения на шельфе", — написал он на своей странице в одной из соцсетей. Более того, глава Минприроды ожидает открытия вскоре новых месторождений в Восточной Арктике.

Первые следствия открытия

Что это означает? Сразу несколько важных вещей.

Первое: Арктика зримо и вещественно подтвердила своё звание перспективной ресурсной и энергетической кладовой. И оценки экспертов, которые ещё пять-семь лет назад высказывали прогнозы, что на полярных шельфах будет добываться до трети российской нефти, оказываются недалеки от истины. Оправдывается предсказание председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева, что "Арктика становится источником ресурсов глобального характера и будет превращаться в центр добычи полезных ископаемых. Это глобальный регион мировой экономики. Область так называемой ренты экономического развития будет смещаться все дальше и дальше на север".

Второе вытекает из первого: месторождение открыто на шельфе. Тем самым автоматически повышается значимость арктического шельфа для энергетического будущего всего человечества. А значит, борьба за раздел его будет усиливаться. И заявка, поданная Россией в комиссию ООН по морскому праву, приобретает значение заявления Христофора Колумба о праве испанской короны на открытые им земли "Индий" — сиречь на Американский континент. Если нефть лёгких фракций нашлась в море Лаптевых, отчего ей в дальнейшем не найтись в районах хребта Ломоносова, поднятий Менделеева и Альфа, а также расположенных между ними котловин Макарова и Подводников, на которые претендует Россия?

Правда, на эти куски шельфа претендуют и Дания с Канадою…

Конкуренты щёлкают зубами

Третье вытекает из второго: спор о ресурсах — самый жестокий спор после споров о власти. Ибо ресурсы — это опора власти, а в нашем скукожившимся нынешнем мире — и власти мировой… Геологи обещают, что под Северным Ледовитым океаном кроется примерно 80 миллиардов тонн условного топлива. Это от пятой части до четверти мировых запасов углеводородов всей планеты. Соответственно, медленно, но верно наши соседи по Арктике превращаются в ревнивых конкурентов, и нынешнее открытие этот процесс может только ускорить. Уже практически все прибрежные страны заявили о своих правах на те или иные участки шельфа. Теперь цена этим заявкам поднялась ещё выше.

Четвёртое — логическое продолжение третьего. Как все уже убедились, сколь ни сдерживай себя Россия, сколь даже не повиливай подчас хвостиком, — принятие решений о санкциях, политическом и военном давлении на неё от её поведения не зависит. Это — прерогатива внутриполитических фракций в США. А у них в отношении России царствует вполне трогательное единение: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam". То есть всё как тогда, в период после Второй Пунической войны: Карфаген был римлянами побеждён, поставлен в подчинённое положение, выплатил умопомрачительные репарации… Да-да, это про Карфаген, не про Россию после 1991 года.

Хотя…

В общем, Рим, казалось, контролировал Карфаген полностью, в том числе его внешнюю и во многом — внутреннюю политику. Но Карфаген был эффективнее. И быстрее восстанавливался, отстраивался, развивался. И главное, быстро становился конкурентом Риму. И тогда в Риме возник сенатор Катон Старший, которые все свои выступления, независимо от темы, заканчивал одними и теми же словами: "Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен".

И он был разрушен, полмиллиона жителей — громадное количество по тем временам! — были уничтожены или проданы в рабство, а место, где стоял город, было распахано и засеяно солью. Чтобы никогда ничего не выросло…

И вот ведь совпадение! — только что принятое решение об антироссийских санкциях включает в себя как раз пункт о максимальном затруднении инвестиций в российские проекты по добыче нефти. Это в дополнение к прошлым санкционным пакетам, которые предполагали воспрещение обмениваться с Россией технологиями бурения на шельфе.

Как скоро ждать жалоб на притеснение геев в Хатанге?

Так что Москва должна быть разрушена — на это американский политикум настроен жёстко, решительно и в значительное мере… панически. Что на деле превращает отношение США к России в значительно мере в истерические. Ещё бы — когда ликвидация России становится навязчивой идеей…

Следовательно, остаётся только ожидать, когда на добычу нефти на арктическом шельфе также будут наложены американские санкции. Тем более, что предлогов — море. Это и экология, это и "отсталые" русские технологии, это и судьба малочисленных народов Севера, обитающих вблизи месторождений. Американцы, уничтожившие своих индейцев, когда они мешали добывать нефть, обязательно используют шанс возбудить антинефтяннические, антиолигархические, антимосковские настроения среди представителей интеллигенции северных народов. Это мы уже видели. Как видели и то, насколько просто политтехнологически найти соответствующих исполнителей чужого политического заказа, их подвывал и их зазывал.

Так что не исключено, что скоро в селе Хатанга обнаружится вопиющее отсутствие демократии в виде угнетения местных геев, а с острова Большой Бегичев откроется агрессия против острова Малый Бегичев в Хатангском заливе.

Вызов, который должен заставить нас крепчать

Однако на этом фоне пятым логическим пунктом становятся более благоприятные для России следствия. Это, разумеется, необходимость развития собственных передовых технологией безопасной шельфовой добычи ресурсов. Причём как раз добываемая нефть и будет это развитие "финансировать". Это — новый стимул для усиления ледокольного флота России и вообще для мощных инфраструктурных и логистических прибавок в Восточной Сибири. Это — дополнительный повод отворачиваться от Запада и поворачиваться к Востоку, где только растут аппетиты на энергоресурсы.

Наконец, это — новый вызов России, всем нам. Он хороший, этот вызов, положительный. Всё же отталкиваться в его преодолении от некоего дорогого приобретения куда приятнее, нежели подниматься после неожиданного удара или вероломного нападения.

Лишь бы реакция на вызов была правильной. Как на дополнительный шанс усилить самостоятельность, независимость от злобствований западных варваров — и, следовательно, укрепить безопасность России.

Источник: nnm.me