Сводки от ополчения Новороссии 29 июня 2017
- Вчера 23:45 ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель.
- Вчера 20:51 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.06.2017.
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Мирный житель поселка Старомихайловка на западе Донецка погиб в результате вечерних обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Республики.
«Сегодня в 16:50 в результате обстрела подразделениями ВСУ поселка Старомихайловка погиб мирный житель 1961 года рождения. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП с направления Красногоровки», — сказал представитель командования.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВС Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 13 населенных пунктов Республики.
Напомним, что в Донбассе с полуночи 24 июня официально действует «хлебное перемирие» на время сбора урожая. Оно было согласовано 21 июня участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Ожидалось, что оно продлится до 31 августа. Следует отметить, что ВСУ систематически нарушают режим прекращения огня.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.06.2017
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