Шесть томов о неизученном. Рецензия Евгения Спицына

Концептуал СМИ Вышло собрание сочинений историка Юрия Жукова

В этом году на историко-литературном фронте произошло знаменательное событие: издательство «Концептуал» выпустило в свет шеститомник выдающегося российского историка, главного научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова.

Этот капитальный труд, написанный на не изученном и не доступном ранее архивном материале, охватывает значительный период советской политической истории ХХ века от прихода большевиков к власти до конца 1954 года.

Первый том этого фундаментального исследования под названием «Первое поражение Сталина 1917–1922 годы» посвящён начальному периоду советской истории до образования Союза ССР и подробно освещает историю создания советской федерации – уникального государственного образования, возникшего на руинах Российской империи. В этой книге на богатом архивном материале, впервые введённом в научный оборот, освещаются малоизвестные и полные драматизма события борьбы И.В. Сталина с его многочисленными и влиятельными оппонентами по принципиальнейшим вопросам строительства этой федерации. Как известно, Сталин, разработавший вполне разумный план «автономизации» и укрупнения российских регионов на экономической основе, проиграл первый раунд борьбы за власть республиканским националистам, которых активно поддержали все тогдашние члены Политбюро, прежде всего Л.Б. Каменев и Л.Д. Троцкий. Однако именно эта борьба не только ярко про­явила бойцовский характер будущего «вождя всех времён и народов», но и зримо показала во всей красе лицо его идейных врагов, в борьбе с которыми пройдут все 1920-е годы.

Вторая книга «Оборотная сторона НЭПа 1923–1925 годы» посвящена малоизученным и до сих пор крайне превратно толкуемым аспектам острейшей внутрипартийной борьбы по ключевым проблемам новой экономической политики, которую традиционно преподносят как «самый светлый и блистательный период советской истории». Однако, как абсолютно верно подметил автор, НЭП имел и крайне неприглядную (оборотную) сторону, которая во многом и предопределила его хронические кризисы, создававшие перманентную нестабильность в стране и не позволявшие вырваться из привычных рамок «рыночных» отношений, на базе которых было не реально совершить тот гигантский и жизненно необходимый рывок в индустриально-аграрном развитии страны, который спас её в годы вой­ны.

Третья книга «Сталин: шаг вправо 1926–1927 годы» посвящена новому раунду острейшей внутриполитической борьбы, в ходе которой Сталин и его соратники выбрали тогда «меньшее из двух зол» и поддержали бухаринскую группировку в борьбе с объединённой троцкистско-зиновьевской оппозицией, лидеры которой по-прежнему носились с идеей мировой пролетарской революции. При этом вопреки устоявшемуся мнению Сталин вовсе не был «могильщиком» НЭПа, и эти «лавры» целиком следует водрузить на голову Н.С. Хрущёва, окончательно похоронившего частную инициативу в 1961 году, когда он громогласно обещал построить коммунизм в течение ближайших 20 лет.

Четвёртая книга «Сталин: операция «Эрмитаж»» безжалостно рушит устоявшийся, но абсолютно лживый конструкт эпохи горбачёвской перестройки и ельцинского лихолетья о тотальной распродаже большевиками ценнейшего историко-культурного наследия страны. Как установил автор, львиная доля так называемых произведений искусства, в том числе распиаренные ныне «яйца Фаберже», таковыми вовсе не являлись. Сталинское руководство действительно продало двум воротилам западного капитала – Галусту Гульбекяну и Эндрю Меллону 34 шедевра европейской живописи кисти С. Рафаэля, В. Тициана, А. Ван Дейка и других великих европейских мастеров. Однако именно эта «операция» позволила в условиях Великой депрессии получить столь необходимые финансовые средства для выхода из промышленной стагнации и завершения строительства гигантов советской индустрии, которые и поныне составляют основу промышленного комплекса страны.

Пятая книга «Иной Сталин 1933–1937 годы», которая выдержала уже семь изданий, неизменно пользуется большим интересом у читателей, поскольку именно здесь, опираясь на новейший архивный материал, автор доказательно развенчивает устоявшиеся либеральные мифы о «сталинском всевластии» и «сталинских репрессиях» 1930-х годов. Реальные архивные документы говорят, что главным инициатором политических репрессий выступила местная партийная элита республиканского и областного уровня, прежде всего Н.С. Хрущёв, Р.И. Эйхе, С.В. Косиор, П.П. Постышев, И.М. Варейкис и другие первые секретари рескомов, крайкомов и обкомов партии. Они с помощью жёсткой репрессивной политики попытались удержаться у власти и заблокировать процесс крупных политических реформ, начатый И.В. Сталиным, С.М. Кировым и А.А. Ждановым в середине 1930-х годов. При этом Ю.Н. Жуков особо подчеркнул тот факт, что подлинно правдивая история репрессий будет написана только тогда, когда откроют ряд до сих пор секретных фондов, в том числе Отдела политико-административных органов ЦК ВКП(б), когда его главой был Осип Аронович Пятницкий (Таршис).

Шестая книга «Сталин: тайны власти», тоже хорошо известная читателям и посвящённая предвоенному, военному и послевоенному периодам в жизни страны, содержит в себе немало действительно сенсационных открытий, опять-таки основанных сугубо на архивном материале. Пожалуй, самым знаковым открытием этой книги стало документальное свидетельство того, что уже в феврале 1951 года И.В. Сталин либо добровольно передал свои огромные властные полномочия «триумвирату» в составе Л.П. Берия, Г.М. Маленкова и Н.А. Булганина, либо был просто отстранён ими от реальных рычагов власти. В любом случае по документальным данным, в том числе «Журналу посетителей кремлёвского кабинета И.В. Сталина», за два года до своей смерти тяжелобольной вождь, перенёсший уже три инсульта, реально отошёл от всех дел. Он практически не появлялся на работе в Кремле и время от времени проводил неофициальные встречи с руководящим «триумвиратом» и другими членами Политбюро (Президиума) ЦК на своей Ближней даче в Кунцеве. Отныне поочерёдное руководство заседаниями Президиума ЦК, Президиума и Бюро Президиума Совета Министров СССР, рассмотрение и решение всех текущих и неотложных вопросов было возложено на «триумвират», а принятые им постановления и распоряжения выдавались за подписью И.В. Сталина.

Несмотря на свой почтенный возраст, Юрий Николаевич полон замыслов и идей, в его планах новые открытия и новые книги. Пожелаем старейшине российского исторического цеха доброго здоровья и новых творческих побед.

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Рекомендуем:

Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Ю.Н.

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Ю.Н.

Сталин. Шаг вправо, Жуков Ю.Н.

Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Ю.Н.

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Ю.Н.

Сталин. Тайны власти, Жуков Ю.Н.

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