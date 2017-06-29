Продолжительности жизни в России рекордно повысилась

В 2016 году этот показатель составил 71,87 года — это самая высокая цифра за всю историю сбора данных. По информации Росстата, за последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года до 71,87 года. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

Дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве — более 77 лет. Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года), — сообщают «Известия».

http://www.5-tv.ru/news/137469/