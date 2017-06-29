Голикова сообщила о росте количества бедных россиян на 2 млн человек

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что за первый квартал текущего года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло на 2 млн человек. Об этом сообщается на сайте СП.

«Но я хочу обратить внимание на другой показатель. За первый квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15%, или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек)», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что подобная динамика влияет на темпы экономического роста.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил в ходе «прямой линии», что реальные доходы граждан снизились за последние несколько лет.

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/28/n_10236173.shtml