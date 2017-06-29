Главная » Новости

Голикова сообщила о росте количества бедных россиян на 2 млн человек

04:16. 29 июня 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

1

 
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что за первый квартал текущего года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло на 2 млн человек. Об этом сообщается на сайте СП.
 
«Но я хочу обратить внимание на другой показатель. За первый квартал 2017 года количество граждан, находящихся за чертой бедности, составил 15%, или 22 млн человек. Это больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек)», — сказала Голикова.
 
Она подчеркнула, что подобная динамика влияет на темпы экономического роста.
 

 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил в ходе «прямой линии», что реальные доходы граждан снизились за последние несколько лет.
 
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/28/n_10236173.shtml
Метки: Новости, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 31 марта 2015
... также даёт оптимистичный прогноз по росту российских облигаций, продолжает Харрисон....в открытом доступе есть огромное количество статистической информации об изменениях ... заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. Для сравнения, в ...
Бриллиантовый крест здравоохранения.
...Голикова «заиндевела», засверкала холодным бриллиантовым блеском?.. Владимир Катренко, аудитор Счётной палаты, сообщил...нескольких лет наблюдается рост средней продолжительности жизни.... показывающее превышение количества умерших над количеством родившихся, ни...
Купол над Родиной
...В лесах появляется немыслимое количество грибов. Грибы самые...стремительно прибавлять в росте. Сосны распушились и... «Справочник современной медицины» сообщает: «Согласно официальным данным ..., руководитель министерства Татьяна Голикова». Это статистика, а...
В России запрещен оборот курительных смесей
...том числе онлайновых, открыто сообщали, что истинное их предназначение ...властей. Однако с ростом потребления смесей стали появляться...роза, однако в символических количествах, недостаточных для достижения .... Его глава Татьяна Голикова заявила, что курительные ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>