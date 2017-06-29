Фильм «Весь этот мир» (2017): Как нежно внедрить ненависть к родителям?

Фильм «Весь этот мир» вышел в широкий прокат в России 15-ого июня 2017-ого года и является экранизацией одноименного подросткового романа. Картина позиционируется как добрая и жизнеутверждающая история, восхваляющая красоту мира. Этакая сказка о любви для подростков. Но если сказкой тут и пахнет, то только отравленной, диснеевской, где снова и снова продвигается в сознание детям и подросткам одна и та же тема – обесценивание родительства.

Сюжет

Главной героине Мэдди восемнадцать лет, и всю свою сознательную жизнь она провела в изоляции от внешнего мира. Мэдди живет в стерильном доме, в стерильной одежде, в стерильном микромире. Общается она только со своей матерью и медсестрой, а вся её жизнь: учеба, увлечения, знакомства – происходит в виртуальном мире.

А виной всему редкая болезнь сильного иммунодефицита: девушке смертельно опасно выходить на улицу. Так она и жила, пока за окном не замаячил новый сосед Олли, её будущий «принц на белом коне», который и сподвигнул Мэдди на «подвиг» – сбежать из дому, чтобы исполнить свою мечту и увидеть море, пусть даже этот риск может быть последним, что она сделает в своей жизни.

В фильме всего две темы, одна из которых на поверхности – внешний смысл, и вторая проходит фоном – внутренний посыл. Также отдельного внимания заслуживает поведение основных персонажей.

Выбор – внешний смысл Выбор – внешний смысл

Внешний смысл фильма заключается в восхвалении мира, восхвалении красоты жизни, любви, что передается красивыми кадрами природы, моря, подводных рыб, а с другой стороны – стерильный и бесцветный мир Мэдди. Зрителю как-бы даётся выбор – «что лучше: яркий миг или скучная бесконечность»? И через героиню зрителя подводят к выбору в сторону «яркого мига», то есть лучше прожить один, но прекрасный день, чем жить долго и скучно. В действительности же этот якобы «позитивный» смысл фильма является весьма спорным, и зависит от того, чем живёт личность.

Если человеку в жизни важны исключительно развлечения – тогда да, но если у человека, личности есть цель, есть желание сделать этот мир лучше, развиваться и вносить вклад в развитие общества и человечества, то рисковать ради мимолетного удовольствия глупо, неэффективно и бессмысленно.

Снова в головы юных зрителей (преимущественно девушек, поскольку они – главная целевая аудитория фильма) вносится идея – живи быстро, умри молодым.

Гиперопека – внутренний посыл Гиперопека – внутренний посыл

Главной тайной фильма оказалось то, что Мэдди не больна. Выясняется, что весь дорогостоящий и трудный в эксплуатации дом построен ради лжи матери Мэдди. Она сделала это, чтобы держать любимую дочь около себя.

Вся эта линия вплетена в сюжет, чтобы показать этакий безумный вариант гиперопеки, когда мать не выпускает уже взрослую дочь на свободу, и микромирок Мэдди есть аллегория «стеклянной колбы», в которую родители помещают взрослых детей, не давая самостоятельности.

Сюжетная канва повторяет Диснеевский мультфильм «Рапунцель» – девушка, закрытая от социума матерью, которая убеждает дочь, что мир очень опасен + появление мужчины + побег с ним от матери = правда о том, что мир абсолютно безопасен и приветлив, а мать лгала.

Эта линия представлена в фильме совершенно абсурдно. По сюжету, мать тратила баснословные деньги (стерилизация помещения, электронное образование, электронная работа с архитектурой, подкуп медсестры), труд, время (сама постоянно проходила процедуру обеззараживания), лишила себя возможности приглашать в дом кого-либо, и всё это только ради того, чтобы запереть дочь в четырех стенах? Попытка обосновать этот поступок якобы страхом, что у Мэдди когда-то была аллергия, и врач решила не лечить ребенка, а просто уничтожить ей иммунитет, соврать и запереть – выглядит просто смешно.

Да, гиперопека, увы, реальная проблема многих современных семей, но говорить о ней нужно не с детьми, а с родителями. Фильм же нацелен на девушек-подростков, а не их родителей, и дает юным зрительницам вариант разрешения проблемы гиперопеки (надо учитывать, что в подростковом возрасте даже минимальные разумные ограничения со стороны родителей могут восприниматься ребёнком как «чрезмерный контроль») – побег с малознакомым парнем, причем с риском для жизни. В мире фильма это импульсивное решение приводит к позитивному эффекту: Мэдди исполняет свою мечту, узнает правду, находит любовь, проводит множество счастливых часов и освобождается от оков материнской любви.

Опять же, возможно говорить о вреде гиперопеки языком искусства, в том числе и киноискусства – стоит пояснять родителям, что детей нужно подготовить к самостоятельной жизни и отпустить, что гиперопекой причиняется много вреда ребенку, но об этом нужно говорить с родителями. «Весь этот мир» не общается с родителями, а продвигает в головы юных зрителей идею о плохом родительстве, давая такой совет: если твоя мать что-то тебе запрещает, беспокоится за тебя, ограничивает общение с опасными компаниями – тебе нужно проигнорировать её мнение и срочно от неё убежать, бросить её. При этом, во всем остальном отношения Мэдди с матерью выглядят очень хорошими.

Абсолютно аналогичный смысл подспудно продвигает детям и мультфильм «Рапунцель», но там, хотя бы была приёмная мать, с которой у главной героини были натянутые отношения, что, отчасти, внешне размывало этот посыл.

Для полного комплекта, кроме образа безумной матери, в фильме есть образ отца Олли – алкоголика, который избивает сына.

Эгоизм Эгоизм

Стоит упомянуть, что все герои ведут себя абсолютно эгоистично:

Олли развешивает на окна Мэдди фотографии моря и фразу «Все моря мечтают о встречи с тобою» – романтический поступок? Может быть, однако в контексте сюжета это выглядит просто «посыпанием соли на рану» нереализованной мечты, и именно это мотивирует девушку на безумный поступок.

Мэдди в очередном страстном порыве, ещё не зная об обмане с её болезнью, сбегает из дому и оставляет единственного дорогого ей человека, свою мать. Девушка обманывает парня Олли, рассказывая ему, что вылечилась, тем самым подвергая и его риску оказаться в некотором роде ответственным за её возможную гибель. Учитывая во многом неадекватное и непродуманное поведение девушки, даже этот момент воспитывает в зрителях не столько решительность, сколько безрассудство.

Во время их побега, пусть и обманутый Мэдди, Олли всё равно ведёт себя глупо, позволяя девушке, всю жизнь прожившей в стерильных условиях, «окунуться в омут с головой» и сразу перепробовать все «радости жизни». Молодые люди, разумеется, не затягивали и с тем, чтобы лечь в постель.

О матери Мэдди мы уже поговорили выше. Итого – перед нами «романтическое» и «доброе» кино, где все герои ведут себя эмоциально и импульсивно, где никто не знает значение слова «ответственность» и на первое место ставит свои интересы. Всё это подается в стандартном романтическом соусе «любовь оправдывает всё» (даже слоган у фильма «Рискни всем ради любви…»), что в очередной раз говорит о профессионализме тех, кто создаёт и оплачивает подобные сюжеты, прекрасно понимая, какие деструктивные закладки они вносят в голову зрителей.

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

Одна постельная сцена, пошлые шутки, обсуждение интимных вопросов и т.д.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Фильм «Весь этот мир», направленный на девочек-подростков, за весьма поверхностным, но ярким сюжетом несёт две вредные идеи: «живи быстро, умри молодым» и «избавься от опеки родителей». Параллельно фильм поощряет эмоциональную импульсивность и безрассудность. Картина играет на простых и понятных эмоциях, полна красивых кадров, ярких и романтических моментов, обеспечивающих сладкий вкус «отравленной конфете». Елизавета Кваснюк

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Источник: whatisgood.ru