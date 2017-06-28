Сводки от ополчения Новороссии 28 июня 2017

Боевики «АТО» семь раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Калиновка, Пришиб.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

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Бывший военнослужащий ВС ДНР «Одесса» и его семья. Откровенное интервью военнопленного

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Бывший военнослужащий ВС ДНР «Одесса» рассказал о том как попал на Донбасс и о своей жизни на Донбассе.

«Я сюда попал 14 сентября по обмену военнопленными, поскольку в Одессе в апреле нормально поподжигал банков и офисов «Батькивщины», за что и был посажен. В сентябре меня обменяли, участвовал в боях на Марьинке. Здесь я создал семью, девушка поехала за мной и дождалась моего освобождения. Теперь у нас семья и ребенок», — рассказал бывший военнослужащий.

«Принимая участие в боевых действиях попал на такое болото, когда сидим дружно в окопах и ловим мины на голову. Самый запоминающийся момент, когда делали радио перехваты украинцев, чтоб узнать, когда по нашим позициям обстрелы будут, попал на переговоры руководства, один долбал другого, почему не взяли наши позиции и услышал, что у нас воюют русские. В будущем Украина потихоньку перестанет существовать», — отметил бывший военнослужащий ВС ДНР «Одесса».

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Сотрудники МГБ ДНР привезли гуманитарную помощь в Республиканский специализированный Дома ребенка

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Вооруженные Силы Донецкой Народной Республики продолжают свою гуманитарную деятельность.

Сoтрудники Министeрствa гoсудaрствeннoй бeзoпaснoсти ДНР привeзли гумaнитaрную пoмoщь в Рeспубликaнский спeциaлизирoвaнный дoм рeбeнкa в Мaкeeвкe. В сoстaв грузa вoшлo дeтскoe питaниe, бытoвaя xимия, куxoнный инвeнтaрь и другoe.

«Мы сегодня получаем гуманитарную помощь от ВС ДНР и благотворительного фонда «Ни шагу назад», военнослужащие всегда своевременно оказывают помощь, в том чем нуждаемся. Выражаем свою благодарность. И «, — поблагодарил за оказанную помощь Виктор Гончаров, директор республиканского специализированного дома ребенка г. Макеевки.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.06.2017

Утром во вторник на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался автомобиль

В ДНР обстрелами ВСУ повреждены четыре дома в Донецке и Коминтерново

Сирийская армия окружает террористов ИГИЛ* на границе провинции Ракка и Алеппо

Смертник случайно подорвал террористов в Ираке

Украинские компании подверглись серьезной хакерской атаке

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