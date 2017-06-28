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«Спасибо за свободу, помним!»

19:38. 28 июня 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

В Болгарии начались мероприятия, посвящённые годовщине 140-летия русско-турецкой освободительной войны

«Спасибо за свободу, помним!»

27 июня в солнечной Болгарии, — не просто один день жаркого лета в году. Это сакральная памятная дата, подтверждающая истину о том, что свобода и Родина принадлежат народу, достойному ее беречь. Сегодня о Болгарии, принято говорит как об одной из балканских стран, являющейся членом НАТО и ЕС.

Но народ солнечной Болгарии бережет в душе древнюю и страшную историю, героически связанную с истинной любовью и верой — подлинным оружием любого народа даже в самые тяжёлые времена. Болгария, которая перенесла через боль и страдания, надежду сохранить свою землю, веру, язык не сдаваясь 500 лет Османской Империей. Гордый дух и отчаянная борьба народа не оставили равнодушными Россию, которая пришла на помощь болгарам. Русская и болгарская кровь, пролитая в борьбе с османским поработителем, навсегда связала наши народы.

Сегодня Болгария находится на пороге 140-летия памятных событий, которые напоминают о гордости и силе духа того народа, положившего все во имя свободы, чтобы носить свое святое имя Болгария. Того народа, которая Россия пошла освобождать не из-за каких-либо имперских интересов, а из чистого сердца, преклонившихся перед самоотверженным героизмом Болгарии, которая не сдавалась под натиском Османской империи.

Плечо о плечо, русские и болгары разгромили врага. Поэтому сегодня бессмысленно удивляться тому, что НАТОвская Болгария остается с Россией, и почему Россия не отказалась от Болгарии. НАТО, ЕС, США могут лишь гадать, почему не удается вменить любовь к Западу. И для Болгарии очень много значит встретить праздник свободы именно с поддержкой братского народа.

«Город Свиштов — то место где начинается дорога на пути к освобождению. В военной истории десант русской Дунайской армии вписан как образец блистательно запланированной и осуществлённой операции. В семейной и родовой памяти города и общее национальное самосознание того момента, когда судьба заслуженно воздает страдальцам, — сказал глава Болгарии президент Румен Радев во время церемонии в честь 140-летия освобождения города Свиштов. — 27 июня – тот день, когда болгары преклоняются перед подвигом героев армии Царя Освободителя, русского императора Александра II, которая в июне 1877 принесла свободу уже возрожденному духом народу.

На карте Свиштов находится на самой границе Болгарии, но исторически он занимает сердце национального духа. И сегодня мы черпаем силы и достоинство, тех наших героев, которым будем вечно признательны…»

«Спасибо за свободу, помним!»

Напомним, в 2018 году, ожидается приезд президента России Владимира Путина в честь годовщины русско-турецкой освободительной войны.

Ася Зуан, Болгария, специально для News Front

Источник: nnm.me

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