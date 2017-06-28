Почему Россию и русских постоянно хотят уничтожить?

Вы всё ещё не понимаете, что происходит в мире? Почему наш мир полон зла, и почему Россия для Запада всегда как застрявшая кость в горле собаки?

Всё на самом деле очень просто объяснимо в жизни нашей: это потому, что библейский дьявол и его верные слуги борются со всеми, кто рождён от Бога, и в ком есть частица Бога.

Легко объясняется и то, почему Россия для Запада всегда как застрявшая кость в горле собаки. Поскольку "Бог есть Дух" (Ин. 4: 24), и другого Бога просто нет (Бог един!), а русские люди сильны своим воспетым ещё в древних мифах и народных сказаниях Русским Духом, то все усилия дьявола и его верных слуг нацелены прежде всего на то, что вытравить этот Русский Дух (он же Дух Святой!) из самого опасного для дьяволопоклонников народа.

Не об этом ли слова Христа, сказанные в адрес библейских Иудеев: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44)?

Что я хочу этим сказать?

Человек двухкомпонентен по природе своей! Он примерно на 95% — животное, которому присущи все животные чувства и инстинкты, и только 5% занимает в человеке божественная часть, тот самый Дух Святой, который и делает человека — Человеком, и о котором много говорится в учении Христа-Спасителя.

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно..." (1 Кор. 12).

Что из этого следует?

И этого знания следует вывод: слуги дьявола — бездуховные человекоподобные существа, у которых в наличии только животное начало. Вследствие этого, причём так написано в Библии, "они умны на зло, но добра делать не умеют" (Иер. 4: 22). Их цель — любыми средствами и способами превратить мало-помалу всех других людей, которые от Бога, в себе подобных. То есть, они стремятся сделать всё, чтобы вытравить, выжечь Дух Божий из людей и сделать их бездуховными существами, как они сами.

Кто же эти "слуги дьявола", активно вредящие из века в век людям? — возможно, у вас возник вопрос.

Ну, во-первых, уже должно быть понятно, что "слуги дьявола" — это бездуховные люди прежде всего. А во-вторых, это не просто бездуховные люди, а бездуховные люди, объединённые единой задачей, а стало быть, объединённые единым дьяволопоклонническим учением, которое научает их "одолевать человеков".

А какое учение научает бездуховных людей буквально "одолевать человеков"?

Ответ на этот вопрос опять же есть в самой известной книге на земле — в Библии.

В Библии это человеконенавистническое учение называется "Ветхим заветом". Он в том смысле "ветхий", что очень старый, древний. А на самом деле он вовсе не ветхий, якобы устаревший, он реально действующий "завет", и по нему сегодня живут все иудеи, верующие в то, что их праотец когда-то встречался тёмной ночью на берегу реки Иавок с самим дьяволом и получил от него ту самую заповедь, по которой сегодня они все живут: "отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь..." (Бытие. 32: 28).

Так что же значит "одолевать человеков"?!

Сегодня этот процесс, инициаторами которого всегда выступают библейские дьяволопоклонники, протекает в самых разных формах. Поскольку суть его предельна ясна, он получил в современном мире название — РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ.

Это слово, наверняка, многие уже слышали, а вот смысл расчеловечивания как раз в том, что библейские поклонники дьявола стремятся любыми путями вытравить Дух Божий из людей и сделать их бездуховными существами, как они сами.

Я доходчиво эту тему объяснил? Убедил Вас?

Если нет, ознакомьтесь для лучшего понимания сути сказанного с реальным примером расчеловечивания немцев, которое случилось за последние каких-то 30 лет!

Да, не в один день это случилось! Но так и в иудейской Торе написано: "одолевать человеков — мало-помалу!"

"КАК "БИБЛЕЙСКИЕ ЖИДЫ" ОТОМСТИЛИ НЕМЦАМ ЗА "ХОЛОКОСТ"! (+18)"

Комментарии:

Koka_lermont: интересные у вас мозги, способные к написанию всякого рода бредятины типа этой. В палате №6 вы случайно не лечились?

Антон Благин: мои мозги действительно интересные и способные к объяснению сути многих явлений. Прочтите, к примеру, мою раннюю статью: "Про две души, или зачем наши пращуры строили лабиринты?"

Аaz1z: Христос говорил это фарисеям, а не иудеям вообще. Некрасивая подтасовка.

Антон Благин: на ваше замечание отвечаю: в Библии чётко указано, с кем Христос пререкался и кто многажды раз порывался убить его — Иудеи! Вот вам 100% доказательство!

37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.

38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.

46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

48 На это ИУДЕИ отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?

49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.

50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий... (Ин. 8)

Надеюсь, что вы увидели здесь в тексте: "на что ИУДЕИ отвечали..." Вот им эти слова и были сказаны: "ваш отец диавол...".

Так же им, Иудеям, были сказаны и другие слова: "Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей..." (Мф. 23: 3-36).

Про синагоги и про "род сей" тоже не видите?! Нет?

А как вам вот это?

"Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия. Откр. 2: 9).

Аaz1z: а с кем он это разговаривал? Полностью прочитать никак?! И сравнить с другими Евангелиями? "3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди..." Всё, что Он говорил, адресовалось им. Я ж и говорю — подтасовка. Фарисеи это только одна секта из всех иудейских. А вы занимаетесь натравливанием людей на евреев. Вы такой же фанатик, как эти самые фарисеи. Точно так же подводите к "побиванию камнями", распятию или сжиганию. Ни малейшей разницы! И пользуетесь столь же подлыми приемами. "В своем глазу..." А ведь это нацизм! Чистейший!

Антон Благин: касательно вашего: "Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину..." Книжники — это общее название всех иудейских священников, потомков по мужской линии брата Моисея — Аарона Левитянина. Их называли "книжниками" исключительно потому, что они занимались толкованием "Моисеева закона" (Торы), за неисполнение которого евреев в ту пору карали смертью! "Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью" (Евреям, 10: 28). касательно вашего:Книжники — это общее название всех иудейских священников, потомков по мужской линии брата Моисея — Аарона Левитянина. Их называлиисключительно потому, что они занимались толкованием "Моисеева закона" (Торы), за неисполнение которого евреев в ту пору карали смертью!(Евреям, 10: 28). Всякий книжник занимался тем, что, читая Тору, регулярно и методично втолковывал евреям, что они обязаны делать в том или ином случае, чтобы не нарушить "Моисеев закон". Вот этот закон! Фарисеями называли членов правящей политической партии, аналог — сегодняшние депутаты Кнессета в Израиле. Если так, если книжники — это именно Иудеи, род Аарона Левитянина, его потомки по мужской линии , а фарисеи — это правящая политическая партия, то, выходит, что за словами "книжники и фарисеи" мы имеем две ветви еврейской власти — духовную и светскую. Представителям этих двух ветвей еврейской власти и была направлена критика Христа!

Что опять не так?

Ваше: "вы занимаетесь натравливанием людей на евреев..."

Моё: вы ничего не перепутали?!

Ваше: "вы такой же фанатик как эти самые фарисеи. Точно так же подводите к "побиванию камнями", распятию или сжиганию. Ни малейшей разницы!"

Моё: я медленно, мало-помалу, будучи глубоко верующим в Бога человеком, христианином, подвожу общество к исполнению пророчества Христа-Спасителя "о Жатве", которое заключено вот в этих его словах, навечно вписанных в Евангелие:

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;