Обладать удивительными способностями может каждый. Как стать экстрасенсом

Как стать экстрасенсом? Этот вопрос часто задают себе люди, так как многие хотят обладать удивительными способностями и видеть то, что скрыто. Но так ли просто стать экстрасенсом? Люди, обладающие экстраординарными способностями, утверждают, что развить в себе яснослышание, ясновидение и ясночувствование может каждый.

Однако для этого необходимо приложить массу усилий и регулярно тренироваться. В этом выпуске программы вы узнаете о самых эффективных методиках и в то же время посоветуем вам задуматься – действительно ли вы хотите обрести сверхспособности, поскольку жизнь людей, наделенных этим даром, далеко не всегда складывается счастливо.