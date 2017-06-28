Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Обладать удивительными способностями может каждый. Как стать экстрасенсом

17:37. 28 июня 2017 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал:
Как стать экстрасенсом? Этот вопрос часто задают себе люди, так как многие хотят обладать удивительными способностями и видеть то, что скрыто. Но так ли просто стать экстрасенсом? Люди, обладающие экстраординарными способностями, утверждают, что развить в себе яснослышание, ясновидение и ясночувствование может каждый. 
Однако для этого необходимо приложить массу усилий и регулярно тренироваться. В этом выпуске программы вы узнаете о самых эффективных методиках и в то же время посоветуем вам задуматься – действительно ли вы хотите обрести сверхспособности, поскольку жизнь людей, наделенных этим даром, далеко не всегда складывается счастливо.
 
Метки: сверхспособности человека, экстрасенсы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Животные обладают удивительным даром исцеления людей
...говорят о том, что животные обладают удивительным даром исцеления людей. Нет, не... биологически активных веществ, которые способны справиться даже с тяжелыми заболеваниями... отличается тем, что она способна вызвать у занимающегося сильную разнонаправленную...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
... система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995). Ядро языкового сознания... есть ресурс психологический. Это способность, расселившись на одиннадцать часовых.... Завидую американцам: они обладают удивительной способностью упиваться при минимальных затратах...
Слова, которые лечат. Бернард Лаун
... Диагност редкого дарования, он также обладал удивительными способностями общения с тяжелыми больными. Он...в моем кабинете и выглядел удивительно здоровым. Хотя у него ...праздников пожилые евреи и китаянки способны отсрочить свою смерть. Такие отсрочки...
История экстрасенсорики.
..., люди со сверхъестественными способностями консультируют не только неграмотных... предлагает насладиться демонстрацией паранормальных способностей. Власть, в свою ...масонством и потусторонним миром. Обладая удивительной способностью вызывать доверие и любовь...
К. Леонтьев: гносеология и метод «натуралистической социологии».
...По крайней мере, он обладал удивительной способностью не принимать ничего на веру... метод «сомнения» порой давал удивительные результаты:  Леонтьев вскрывал либеральную ...научная теория». В Христианстве подобная способность называется «даром различения духов» ...
Прирожденный командир Михаил Фрунзе
...юный гимназист проявлял большие способности к естественным наукам, желание... генерал вспоминал: «Фрунзе обладал удивительной способностью быстро разбираться в самых ...обладал не только опытом партийной работы, но и харизмой военного руководителя, способного...

2 коммент.»

  • 5095 2470
    Ralis 28 июня 2017 в 18:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Лучше следовать проверенным пособиям:
    Иванов Ю.М.- Как стать экстрасенсом,Йога и психотренинг,Человек и его душа.
    http://www.koob.ru/ivanov_yu_m/

    Ответить
  • 119 67
    Николай 28 июня 2017 в 19:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Когда человек выделился из зверей,все обладали этими способностями.Поэтому они и жили по 700-900 лет.Стоит где-то
    заболеть,погладил это место , и здоровый. Но чем больше человек
    становился человеком,тем больше он терял эти способности.
    Такова плата за очеловечивание.
    Не йога,а медитация способствует
    возврату этих способностей.Что такое медитация?Это отказ от собственных мыслей.Надо отключить своё сознание,и передать управление собой,так
    скажем,духам.Но это будет возврат в зверинное состояние.
    А человек живёт для того чтобы
    стать человеком.Звери обладают
    этими способностями.Но они не знают об этом.Те звери,которые
    поняли какими способностями
    они обладают,и выделились из их
    среды,и стали развиваться как люди.Стали возводить всякие постройки,что и сейчас учёные
    затылки чешут,как можно перетаскивать такие огромные
    блоки.Но ,по мере развития,люди
    теряют эти способности.Сейчас,по
    телевидению,часто говорят что
    люди вырождается,и скоро превратятся в обезьян.Нет,они станут людьми.Будут жить своими способностями, руководствоваться своими мыслями,а не подсказками высших сил.А передать управление собой высшим,называйте как хотите хоть Богом,хоть как по другому,
    это отказаться от того человеческого ,что заработал за многочисленные перерождения.
    И оно вам надо?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>