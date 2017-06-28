Обладать удивительными способностями может каждый. Как стать экстрасенсом
17:37. 28 июня 2017 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал: Neils
Как стать экстрасенсом? Этот вопрос часто задают себе люди, так как многие хотят обладать удивительными способностями и видеть то, что скрыто. Но так ли просто стать экстрасенсом? Люди, обладающие экстраординарными способностями, утверждают, что развить в себе яснослышание, ясновидение и ясночувствование может каждый.
Однако для этого необходимо приложить массу усилий и регулярно тренироваться. В этом выпуске программы вы узнаете о самых эффективных методиках и в то же время посоветуем вам задуматься – действительно ли вы хотите обрести сверхспособности, поскольку жизнь людей, наделенных этим даром, далеко не всегда складывается счастливо.
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Когда человек выделился из зверей,все обладали этими способностями.Поэтому они и жили по 700-900 лет.Стоит где-то
заболеть,погладил это место , и здоровый. Но чем больше человек
становился человеком,тем больше он терял эти способности.
Такова плата за очеловечивание.
Не йога,а медитация способствует
возврату этих способностей.Что такое медитация?Это отказ от собственных мыслей.Надо отключить своё сознание,и передать управление собой,так
скажем,духам.Но это будет возврат в зверинное состояние.
А человек живёт для того чтобы
стать человеком.Звери обладают
этими способностями.Но они не знают об этом.Те звери,которые
поняли какими способностями
они обладают,и выделились из их
среды,и стали развиваться как люди.Стали возводить всякие постройки,что и сейчас учёные
затылки чешут,как можно перетаскивать такие огромные
блоки.Но ,по мере развития,люди
теряют эти способности.Сейчас,по
телевидению,часто говорят что
люди вырождается,и скоро превратятся в обезьян.Нет,они станут людьми.Будут жить своими способностями, руководствоваться своими мыслями,а не подсказками высших сил.А передать управление собой высшим,называйте как хотите хоть Богом,хоть как по другому,
это отказаться от того человеческого ,что заработал за многочисленные перерождения.
И оно вам надо?