Новости Украины и Новороссии 28 июня 2017
- 08:39 Порошенко назвал новые причины развития коррупции на Украине.
- 08:30 На Украине нацизма нет: Во Львове пройдёт фестиваль «ШухевичФест».
- 06:00 «На Украине — хоть умирай»: пациенты онкоцентра в Донецке рассказали, почему приехали лечиться в ДНР (ВИДЕО).
- 00:20 Киев устроил провокацию на Станице при запуске полученных от РФ рейсовых автобусов.
- Вчера 23:44 Ниточка Антоха, иголочка Зорян.
- Вчера 21:50 В ДНР заявили о выходе из рублевой зоны.
Порошенко назвал новые причины развития коррупции на Украине
Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Le Figaro заявил, что проблема коррупции в стране с большим трудом поддается устранению из-за «тяжелого советского наследия».
«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — сказал президент.
При этом, Порошенко признал, что в стране идет война.
«Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — заключил он.
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На Украине нацизма нет: Во Львове пройдёт фестиваль «ШухевичФест»
С 30 июня по 2 июля во Львове пройдёт фестиваль «ШухевичФест», приуроченный к 110-й годовщине пособника немецко-фашистских захватчиков, военного преступника, генерала УПА* Романа Шухевича.
В программе фестиваля — выставка, посвященная семье Шухевичей, спортивные мероприятия, кинопокази, дискуссии, лекции от «Мемориального музея тоталитарных режимов «Територія Терору», музыкальная программа и мастер-классы для взрослых и детей.
Организаторы «фестиваля» обещают, что он начнется с «настоящего повстанческого костра», а завершится «реальным рок-н-роллом» от местных музыкальных коллективов.
Место проведения фестиваля было выбрано не случайно: в Белогорще (ранее село, сейчас — район Львова) Шухевич был ликвидирован сержантом внутренних войск Полищуком в 1950 году, для украинских неонацистов, стало быть, это место имеет особую ценность.
Собственно, это еще одно событие из целого ряда подобных, которое убедительно доказывает, что никакого возрождения фашизма и неонацизма на Украине нет. Этот «фестиваль», разумеется, не будет замечен международными организациями, а власти ЕС, где реабилитация фашизма и нацизма всё ещё являются преступлениями, просто проигнорирует его.
Отдельно стоит отметить современный формат мероприятия — это не выставка в замшелом краеведческом музее, формат фестиваля под открытым небом летом призван привлечь на мероприятие в первую очередь молодежь.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«На Украине — хоть умирай»: пациенты онкоцентра в Донецке рассказали, почему приехали лечиться в ДНР (ВИДЕО)
В марте 2017 года в ДНР стартовала программа помощи мирному населению, проживающему в контролируемых Украиной районах Донбасса.
За этот период сотни украинцев получили медицинскую помощь.
С 26 июня началась госпитализация пациентов, которые нуждаются в химиотерапии.
В настоящее время в стенах Донецкого областного противоопухолевого центра борются с раком четыре пациента.
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Киев устроил провокацию на Станице при запуске полученных от РФ рейсовых автобусов
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Украинская сторона устроила провокацию на пункте перехода в районе Станицы Луганской во время запуска дополнительных рейсовых автобусов, полученных в качестве гуманитарной помощи от правительства Ростова-на-Дону. Об этом заявил и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Герасимчук.
Он рассказал, что сегодня ЛНР пустила на рейс до линии разграничения в районе Станицы два дополнительных автобуса , полученных в качестве гуманитарной помощи от РФ. Чтобы очернить данное событие, официальный Киев решил придерживать людей, а потом пускать их большими партиями, чтобы парализовать работу транспорта.
«Сегодня все стали свидетелями, как Украина устроила провокацию. Украина придержала людей на своем КПП , а потом открыла двери, и человек с 500 сразу пришло», — сообщил и.о. министра.
«Мы сейчас также во исполнение указания главы ставим остановки, Будет четыре остановки, чтобы людям было комфортно и не так жарко», — рассказал Герсимчук.
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Ниточка Антоха, иголочка Зорян
Кибератака на мозг
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В ДНР заявили о выходе из рублевой зоны
Зона… рублёвая зона… Всё, ДНР выходит на свободу из этой рублёвой зоны. И печатает свои собственные деньги.
Новость об этом появилась на множестве ресурсов, только почему-то украинских. Но с фотографией, как говорится – фотофакт…
видео: Аnna-news
Военно-гуманитарная помощь Донбассу
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