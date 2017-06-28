Новости Украины и Новороссии 28 июня 2017

Порошенко назвал новые причины развития коррупции на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Le Figaro заявил, что проблема коррупции в стране с большим трудом поддается устранению из-за «тяжелого советского наследия».

«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — сказал президент.

При этом, Порошенко признал, что в стране идет война.

«Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — заключил он.

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На Украине нацизма нет: Во Львове пройдёт фестиваль «ШухевичФест»

С 30 июня по 2 июля во Львове пройдёт фестиваль «ШухевичФест», приуроченный к 110-й годовщине пособника немецко-фашистских захватчиков, военного преступника, генерала УПА* Романа Шухевича. В программе фестиваля — выставка, посвященная семье Шухевичей, спортивные мероприятия, кинопокази, дискуссии, лекции от «Мемориального музея тоталитарных режимов «Територія Терору», музыкальная программа и мастер-классы для взрослых и детей. Организаторы «фестиваля» обещают, что он начнется с «настоящего повстанческого костра», а завершится «реальным рок-н-роллом» от местных музыкальных коллективов. Место проведения фестиваля было выбрано не случайно: в Белогорще (ранее село, сейчас — район Львова) Шухевич был ликвидирован сержантом внутренних войск Полищуком в 1950 году, для украинских неонацистов, стало быть, это место имеет особую ценность. Собственно, это еще одно событие из целого ряда подобных, которое убедительно доказывает, что никакого возрождения фашизма и неонацизма на Украине нет. Этот «фестиваль», разумеется, не будет замечен международными организациями, а власти ЕС, где реабилитация фашизма и нацизма всё ещё являются преступлениями, просто проигнорирует его. Отдельно стоит отметить современный формат мероприятия — это не выставка в замшелом краеведческом музее, формат фестиваля под открытым небом летом призван привлечь на мероприятие в первую очередь молодежь. Читайте также: ВАЖНО: Украинская ДРГ похитила военных ЛНР, которых пытаются выдать за россиян (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ экстремистская организация

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«На Украине — хоть умирай»: пациенты онкоцентра в Донецке рассказали, почему приехали лечиться в ДНР (ВИДЕО)

В марте 2017 года в ДНР стартовала программа помощи мирному населению, проживающему в контролируемых Украиной районах Донбасса. За этот период сотни украинцев получили медицинскую помощь. С 26 июня началась госпитализация пациентов, которые нуждаются в химиотерапии. В настоящее время в стенах Донецкого областного противоопухолевого центра борются с раком четыре пациента. Читайте также: Глава ДНР Александр Захарченко 28 июня проведет прямую линию с жителями Донбасса

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Киев устроил провокацию на Станице при запуске полученных от РФ рейсовых автобусов

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Украинская сторона устроила провокацию на пункте перехода в районе Станицы Луганской во время запуска дополнительных рейсовых автобусов, полученных в качестве гуманитарной помощи от правительства Ростова-на-Дону. Об этом заявил и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Герасимчук.

Он рассказал, что сегодня ЛНР пустила на рейс до линии разграничения в районе Станицы два дополнительных автобуса , полученных в качестве гуманитарной помощи от РФ. Чтобы очернить данное событие, официальный Киев решил придерживать людей, а потом пускать их большими партиями, чтобы парализовать работу транспорта.

«Сегодня все стали свидетелями, как Украина устроила провокацию. Украина придержала людей на своем КПП , а потом открыла двери, и человек с 500 сразу пришло», — сообщил и.о. министра.

«Мы сейчас также во исполнение указания главы ставим остановки, Будет четыре остановки, чтобы людям было комфортно и не так жарко», — рассказал Герсимчук.

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Ниточка Антоха, иголочка Зорян

Кибератака на мозг



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В ДНР заявили о выходе из рублевой зоны

Зона… рублёвая зона… Всё, ДНР выходит на свободу из этой рублёвой зоны. И печатает свои собственные деньги.

Новость об этом появилась на множестве ресурсов, только почему-то украинских. Но с фотографией, как говорится – фотофакт…

видео: Аnna-news

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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