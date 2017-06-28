Николай Стариков о том, почему власти Литвы ограничивают свободу слова

Источник: https://antimaidan.ru/

Фракция «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» хочет запретить «российскую пропаганду в кино». Определять степень её опасности для умов граждан страны будут эксперты Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK). Ранее это делал Литовский центр кино.



«Очевидно, что Литовский центр кино при Министерстве культуры не в состоянии или же не имеет желания закрыть дорогу враждебной пропаганде России. C появлением такой функции у LRTK комиссия сможет вводить такие санкции, как предупреждение, запрет на показ фильма или же наложение штрафа за фильмы, несущие пропаганду или дезинформацию», — цитирует «РИА Новости» обращение парламентариев к премьер-министру и министру культуры Литвы.

За последнее время сразу несколько российских фильмов вызвали страшное негодование у литовских депутатов. Один из них — «Викинг». Как заявил один из литовских парламентариев, это кино является политическим проектом и угрожает безопасности Вильнюса, так как в фильме с исторической точки зрения оправдывается возвращение Крыма в состав России. В феврале Вильнюс запретил показ в Литве «Защитников» — фильма о супергероях. Он якобы пропагандировал «чрезмерную мощь российской армии и её агрессивной военной техники».

Угрозу для себя власти Литвы обнаружили также в детском мультфильме «Маша и Медведь». Животное, по мнению депутатов, символизирует русскую агрессию, а российские сериалы в принципе затрудняют приобщение литовцев к «европейскости».

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

«Запрет на свободное обращение информации и фактическое ограничение свободы слова в Литве неслучайны. Дело в том, что любой человек, изучивший исторические факты, не сможет согласиться с тем, что Литва была оккупирована Советским Союзом. А за отрицание оккупации гражданин, по литовским законам, несет уголовное наказание.

Между тем, факты таковы: 10 октября 1939 года независимая Литва и Советский Союз подписали договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области, а также о взаимопомощи двух стран. Для тех, кто плохо разбирается в географии, уточню: Вильно — это и есть Вильнюс. Таким образом, СССР подарил Литве её нынешнюю столицу и всю столичную область.

Но на этом подарки Советского Союза не закончились. Уже после воссоединения Литовской ССР и СССР в ноябре 1940 года Литве от Белоруссии передали весь Свенцянский район, часть Островецкого района и других земель, в том числе Друскеники (Друскининкай). В сумме это 2,6 тысяч квадратных километров.

И снова это не все. За юго-западную часть Литвы, так называемый Вилкавишский район, советское правительство в 1941 году заплатило Германии 7,5 миллионов долларов.

Подарки продолжились. В составе Литвы сейчас есть город Клайпеда. До Первой мировой войны он назывался Мемель и входил в состав Германии. Накануне начала Второй мировой войны Германия заставила Литву отказаться от Клайпеды и передать её в состав Третьего рейха. По окончании Великой Отечественной войны Иосиф Сталин вернул город литовцам. Причем сделал это не мелочась, с размахом — с Клайпедской областью и северной частью Куршской косы.

Поэтому, когда сегодня литовские политики твердят о советской оккупации, мне хочется задать им один вопрос. Он не об экономике, не о предприятиях, которые были построены в советский период. Вопрос сугубо о территории: где вы видели оккупантов, которые бы увеличили территорию захваченного государства и присоединяли бы к нему новые земли? Ответа у литовских политиков нет и не может быть. А, не имея ответа, они ограничивают доступ людей к информации, чтобы все эти неудобные вопросы им не задавали».

Источник: nstarikov.ru