Мара Багдасарян пожаловалась Путину на суд и приставов

В понедельник Багдасарян была задержана за прогул обязательных работ

Мара Багдасарян обратилась в администрацию президента РФ с жалобой на суд и судебных приставов, сообщил ее адвокат Давид Кемулария.

«Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае», - цитирует адвоката РИА Новости.

Кемулария отметил, что пока не обращался в правоохранительные органы по факту угроз, так как рассчитывает на президента. Ответ из администрации ожидается примерно через неделю.

В понедельник Багдасарян была задержана за прогул обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные нарушения ПДД. Рассмотрение административного дела, по которому стритрейсерше грозит 15 суток ареста, должны были рассмотреть в понедельник, однако судья вернул его для устранения недостатков.

Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ и 183 тысячам рублей штрафа по итогам рассмотрения 72 административных дел. Девушку также трижды брали под арест - на 10, 14 и 15 суток.

http://www.aif.ru/society/law/mara_bagdasaryan_pozhalovalas_prezidentu_na_sud_i_pristavov