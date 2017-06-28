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Мара Багдасарян пожаловалась Путину на суд и приставов

17:13. 28 июня 2017 Просмотров - 164 2 коммент. Опубликовал:

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В понедельник Багдасарян была задержана за прогул обязательных работ

Мара Багдасарян обратилась в администрацию президента РФ с жалобой на суд и судебных приставов, сообщил ее адвокат Давид Кемулария.

«Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае», - цитирует адвоката РИА Новости.
 
Кемулария отметил, что пока не обращался в правоохранительные органы по факту угроз, так как рассчитывает на президента. Ответ из администрации ожидается примерно через неделю.
 
В понедельник Багдасарян была задержана за прогул обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные нарушения ПДД. Рассмотрение административного дела, по которому стритрейсерше грозит 15 суток ареста, должны были рассмотреть в понедельник, однако судья вернул его для устранения недостатков.
 
Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ и 183 тысячам рублей штрафа по итогам рассмотрения 72 административных дел. Девушку также трижды брали под арест - на 10, 14 и 15 суток.
 
http://www.aif.ru/society/law/mara_bagdasaryan_pozhalovalas_prezidentu_na_sud_i_pristavov
Метки: Багдасарян, Новости, события
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2 коммент.»

  • 12844 10762
    Олег Козлов 28 июня 2017 в 17:15 Ссылка Пометить
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    Люся, это случайно не Вы присоветовали Маре пожаловаться Путину?

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  • 16732 5536
    Люся 28 июня 2017 в 19:16 Ссылка Пометить
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    Вот оно наказание тем,кто живёт неправедно.Это надо же такую вырастить!Дети-зеркало семьи,её здорового или больного духа.Больная физически,психически,социально не состоявшаяся,духовно неразвитая.Много и на этом сайте покалеченных,ответственности за свои слова не осознающих,ни достоинства,ни чести не знающих.Но с бо-о-ольшими амбициями и претензиями к другим.Вот в таком обществе и живём и долго будем жить,если молчать будем при рядом свершающейся низости.

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