Когда в Сирии упадёт американский военный самолёт…

«У нас самые великие вооружённые силы», — декларирует президент Дональд Трамп. И что? Россия имеет достаточные силы для обороны страны, вежливо замечают в Москве. Как бы подтверждает это директор разведывательного управления МО США Винсент Стюарт, когда докладывает о складывающейся обстановке: Россия отреагировала на попытку окружения США, создав выдвинутые форпосты в Крыму и в Калининграде.

Война должна иметь политические цели, иначе она бессмысленна. Какие политические цели сторон конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке? Можно обсуждать. Какие политические цели могут быть в ядерной войне между Россией и США? Взаимное гарантированное уничтожение? Вообще, любая ядерная война сегодня — это техногенная, экологическая и экономическая катастрофа мирового масштаба с непредсказуемыми последствиями. Потому не состоялось уже анонсированное нападение США на КНДР: ядерные взрывы даже на территории Северной Кореи приведут к катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

Допустим, что в случае российско-американского казус белли в Сирии до обмена ядерными ударами и полного Апокалипсиса дело не дойдёт, сверхдержавы обменяются Томагавками и Калибрами, и воздушно-космическими боями на театрах военных действий. Каким-то образом завершится раздел Сирии, Украины и всего постсоветского пространства на зоны влияния. И установится гуманитарное или экологическое перемирие.

Что будет дальше? Начнётся трансформация всех мировых отношений, но в каком направлении? Об этом, наверное, размышляют сейчас в штабах Америки и России.

Очевидно, будут разорваны все экономические, финансовые и, пожалуй, информационные, включая Интернет, связи между Россией и Западом. В связи со столь резкой перезагрузкой мировых отношений во всёх странах, так или иначе, будет ведено чрезвычайное положение, и приняты соответствующие Патриотические акты. Кстати, банковская система России уже готова работать в автономном режиме, доложили недавно наши финансовые власти.

Арест финансовых активов России за рубежом приведёт к аресту Россией собственности западных фирм на её территории. Кстати, стоимость иностранных активов в России, в общем, совпадает с вложениями России в ценные бумаги США и Европы, что вряд ли является случайным совпадением.

Прекращение отношений с Западом подвигнет Россию естественным образом на Восток: Россия полностью уйдёт в ШОС и БРИКС. Похоже, ШОС и БРИКС были созданы именно на случай жёсткой конфронтации между Россией и Западом. Поскольку западные страны в этих организациях блистательно отсутствуют, они задуманы как автономные, независимые от Запада центры силы. Россия же соучредительница этих организаций, поэтому изоляция Западом России в мировом масштабе невозможна.

Очевидно, что страны ШОС-БРИКС сохранят свои отношения с Западом, и станут играть роль буфера и посредника между Россией и Западом. Фактически, мир станет трёхполярным: Россия — Запад — ШОС-БРИКС. Запад потеряет Россию, а Восток её приобретёт. На каких условиях? Россия обладает военными и космическими технологиями, фундаментальной наукой полного спектра, которых так недостаёт Востоку.

Продолжится военно-политическое сближение России и Китая. Российский газ по «Силе Сибири» будет поставляться в Китай, создавая для этого сближения экономический фундамент. Потери в торговле, ввиду разрыва с Западной Европой, Россия будет компенсировать также в Китае, чему благоприятствует протяжённая общая граница.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что его беспокоит сближение Турции и России, глава МИД Сергей Лавров выразил по этому поводу недоумение: как могут беспокоить добрососедские отношения? Впрочем, недоумение, полное иронии, и, конечно, намекающее на русофобскую паранойю в Америке.

Тиллерсон, видимо, имеет ввиду строящийся «Турецкий поток», по которому через полтора года пойдёт российский газ. Этот «поток», несомненно, имеет и военно-политическое значение. «Северный поток — 2» в Германию США пытаются сорвать, а вот о «Турецком потоке» даже не заикаются. Очевидно, что США и НАТО теряют Турцию, германские ВВС уже покинули базу Инджерлик. В новой мировой конфигурации Эрдогану будет комфортнее в образующемся евразийском полюсе мира, где его точно не будут подвергать остракизму, а Турцию — шельмовать «западными гей-ценностями».

Понятно, что судьба «Северного потока -2», как и «Северного потока — 1», может быть очень печальной, или законсервированной до лучших времён. Вообще, Европа оказывается в наиболее сложном положении. Демографическое вырождение, экспансия мигрантов, политические разногласия внутри Евросоюза могут дополниться энергетическим кризисом после одномоментного прекращения поставок углеводородов из России.

По мнению известного американского экономиста-диссидента и автора рейгономики, Пола Крейга Робертса, прекращение поставок нефти и газа из России превратится для Европы в «чёрных лебедей»: закончится дестабилизацией и развалом НАТО.

США видят этот сценарий и, чтобы не допустить «чёрных лебедей» в Европу, предлагают ей свой СПГ. Однако, он примерно в два раза дороже российского трубного газа, плюс в Европе нужно строить инфраструктуру по его приёмке. Плюс переход Европы на дорогой американский СПГ обрушит конкурентноспособность европейской промышленности, поэтому канцлер Меркель, вместе с немецкими элитами, думают: не пора ли им рассчитывать только на собственные силы? И не спешат отказываться от «Северного потока — 2».

Другим выходом для Европы могут быть поставки углеводородов из Саудовской Аравии и других монархий Персидского Залива. Конфликт вокруг своенравного Катара связан, видимо, с попыткой США объединить ресурсы региона под рукой Саудовской Аравии или некоего «арабского НАТО», чтобы оперативно управлять поставками углеводородов. Проблема в том, что именно Саудовская Аравия экспортирует в Европу экстремистские идеологии, — об этом публично сказал после нескольких терактов в Британии Джереми Кобрин, ведущий оппозиционный лидер.

В любой момент США, под водительством «бешеного пса» Мэттиса, могут пойти на провокацию в Сирии, быть может, для этого Конгресс и вяжет по рукам и ногам президента Трампа. США легко пошли на Тонкинскую провокацию, чтобы развязать войну во Вьетнаме, Иракскую провокацию с пробиркой Колина Пауэлла, пойдут и на Сирийскую. Останавливает Штаты, наверное, нерешённый вопрос энергетической безопасности Евросоюза, который требует времени. Быть может, саммит G-20 в Гамбурге 7-8 июля станет последней международной площадкой, на которой все заинтересованные стороны попытаются о чём-то договориться.

Русофобская кампания в США имеет не только параноидальный, но и целенаправленный характер. Целью этой кампании может быть подготовка общественного мнения страны к военной провокации США в отношении России в Сирии.