Фига Силуанова, или Министр финансов заврался

Бедность, которая сейчас фиксируется в России, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные, заявила вице-премьер Ольга Голодец

АВТОР Пронько Юрий

Министр финансов России Антон Силуанов держит на своем рабочем столе деревянную фигу. Чиновник считает это "приколом". "Посетители на нее [фигу – прим. ред.] редко внимание обращают, а я не показываю, - поделился глава ведомства. - До поры до времени, конечно".

Второй "прикол": уровень жизни в России растет, несмотря на статистику Росстата, показывающую обратное, - реальные располагаемые денежные доходы населения повышаются с начала года, сообщил министр финансов. В интервью "России 1" он сказал, что в мае темп роста составил около 3 процента.

Я утверждаю, что Силуанов врет! На самом деле, если мы посмотрим официальные данные Росстата, наблюдается спад 0,4 процента. И это снижение - после оплаты всех обязательных квитанций и инфляционных изменений…

Не будем забывать, что в апреле доходы сократились на 7,6 процента, а зафиксированный статистикой спад по масштабу стал третьим за последние 8 лет!

И самое страшное: последние годы в России продолжается тенденция на рост бедности. На данный момент у нас более 22 млн человек получают доходы ниже прожиточного минимума, то есть около 15 процентов всех российских граждан.

"Бедность, которая сейчас фиксируется в России, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные", – месяцем ранее заявила вице-премьер Ольга Голодец. Пять (!) миллионов наших граждан даже при наличии работы остаются бедными, получая зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.

Третий прикол: чем дольше человек работает, тем позднее стареет, - новая формула "омоложения" от главы Минфина.

Да, наговорил Антон Германович на целую статью. Можно было бы не замечать все эти словесные опусы, но фигу от Силуанова на себе чувствуют, как граждане страны, так и реальный сектор экономики.

На мой взгляд, уже назрел вопрос, а не "фиговый" ли министр у нас контролирует финансовые потоки в России? В чем его эффективность? В том, что "деньги есть, но их разворуют, а потому никому ничего не дадим" (реплика Силуанова на ПМЭФ-2017)?!

По себе и своим коллегам судит нынешний "главный бухгалтер"? Иначе как объяснить подобное скудоумие?

https://tsargrad.tv/articles/figa-siluanova-ili-ministr-finansov-zavralsja_71269?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com