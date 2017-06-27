Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2017

ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой в ДНР.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«В результате попадания мины внутрь здания (повреждено остекление, шиферная кровля, в здании гаража повреждено 7 стеклоблоков). Станция работает в штатном режиме», — рассказал он.

Всего, за прошедшие сутки ВС Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.

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Киевские каратели обстреляли 6 населённых пунктов ДНР за сутки, есть разрушения

За прошедшие сутки ВС Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

Петровский район г.Донецка:

ул. Карнавальная 30 – частный дом (кровля, стены, забор);

ул. петровского 275, автостанция «Трудовская» – асфальтное покрытие территории;

ул. петровского 271 – сгорело «АТБ» (продуктовый магазин).

н.п. Коминтерново ул. Анны Ахматовой 54 – поврежден частный дом (остекление окон, кровля, автомобиль).

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ВСУ за сутки 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

«За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.

Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.

В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.

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Украинская армия на Донбассе переходит на новый вид спецсвязи

Вооруженные силы Украины, действующие в зоне так называемой «АТО», переходят на новый вид спецсвязи.

Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на МВД ЛНР.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил военнослужащий штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск». В рамках программы Министерства внутренних дел ЛНР по оплате информации о преступлениях украинских карателей мужчина рассказал о том, что ВСУ в Донбассе переходят на новый вид спецсвязи», — рассказали в МВД.

«Кроме того, военнослужащий также передал операторам «горячей линии» список позывных и мест дислокации подразделений связи», — отметили ЦВО.

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 26 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

Несмотря на принятый с 00:00 часов 24 июня режим «хлебного перемирия», ВСУ за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Обозное, Крутая Гора, Долгое, Желобок, Калиново, Сокольники, Смелое, Первомайск и Желтое.

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Героическая Саур-Могила

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР.

В воскресенье, 25 июня в рамках мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны, Калининской районной администрацией города Донецка при поддержке Вооруженных сил Донецкой Народной Республики была организована бесплатная экскурсия для детей военнослужащих и детей из прифронтовых районов.

Мемориальный комплекс на Саур-Могиле был создан после Великой Отечественной войны. Теперь, вместе с героями величайшей войны в истории человечества, на просторы Донбасса взирают павшие в боях ополченцы, мужественно защищавшие родную землю, не пожелав жить в стране, которая воспевает таких подонков, как Бандера и Шухевич.

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Мой муж встал на защиту своих детей, — вдова ополченца

«Муж решил встать на защиту детей, семьи и ушел в ополчение», — рассказала вдова военнослужащего ДНР. И таких историй – тысячи.

Дети Донбасса просто радовались жизни, общению, играм, дружбе. Ходили в детские садики и школы, учились, мечтали, кем будут в будущем. Однако преступному киевскому режиму, подстрекаемому Западом, захотелось решить политический и социальный конфликт внутри страны путем применения вооруженных сил.

Карательная операция закончилась провалом. Народ Донбасса выстоял. Дети в ДНР и ЛНР продолжают учиться и мечтать. Но обстрелы со стороны украинских военных продолжаются.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 26.06.2017

— ФСБ заявила о «тотальном использовании» террористами мессенджеров;

— СМИ: Пентагон хочет легализовать через ООН вторжения в третьи страны;

— Иран ввел безвизовый режим для туристических групп из России;

— Россия закрывает совместное с Украиной производство Ан-148;

— Иракские войска освободили от боевиков две трети Старого города в Мосуле.

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