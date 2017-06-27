Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2017
- 10:10 ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР.
- 10:01 Киевские каратели обстреляли 6 населённых пунктов ДНР за сутки, есть разрушения.
- 09:41 ВСУ за сутки 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 08:49 Украинская армия на Донбассе переходит на новый вид спецсвязи.
- Вчера 22:05 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 26 июня 2017.
- Вчера 22:00 Героическая Саур-Могила.
- Вчера 21:36 Мой муж встал на защиту своих детей, — вдова ополченца.
- Вчера 21:20 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 26.06.2017.
ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой в ДНР.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«В результате попадания мины внутрь здания (повреждено остекление, шиферная кровля, в здании гаража повреждено 7 стеклоблоков). Станция работает в штатном режиме», — рассказал он.
Всего, за прошедшие сутки ВС Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.
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Киевские каратели обстреляли 6 населённых пунктов ДНР за сутки, есть разрушения
За прошедшие сутки ВС Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.
Разрушения:
Петровский район г.Донецка:
ул. Карнавальная 30 – частный дом (кровля, стены, забор);
ул. петровского 275, автостанция «Трудовская» – асфальтное покрытие территории;
ул. петровского 271 – сгорело «АТБ» (продуктовый магазин).
н.п. Коминтерново ул. Анны Ахматовой 54 – поврежден частный дом (остекление окон, кровля, автомобиль).
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ВСУ за сутки 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
«За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня», — говорится в сообщении.
Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.
Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.
В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.
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Украинская армия на Донбассе переходит на новый вид спецсвязи
Вооруженные силы Украины, действующие в зоне так называемой «АТО», переходят на новый вид спецсвязи.
Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на МВД ЛНР.
«На горячую линию МВД ЛНР позвонил военнослужащий штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск». В рамках программы Министерства внутренних дел ЛНР по оплате информации о преступлениях украинских карателей мужчина рассказал о том, что ВСУ в Донбассе переходят на новый вид спецсвязи», — рассказали в МВД.
«Кроме того, военнослужащий также передал операторам «горячей линии» список позывных и мест дислокации подразделений связи», — отметили ЦВО.
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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 26 июня 2017
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
Несмотря на принятый с 00:00 часов 24 июня режим «хлебного перемирия», ВСУ за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Обозное, Крутая Гора, Долгое, Желобок, Калиново, Сокольники, Смелое, Первомайск и Желтое.
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Героическая Саур-Могила
Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР.
В воскресенье, 25 июня в рамках мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны, Калининской районной администрацией города Донецка при поддержке Вооруженных сил Донецкой Народной Республики была организована бесплатная экскурсия для детей военнослужащих и детей из прифронтовых районов.
Мемориальный комплекс на Саур-Могиле был создан после Великой Отечественной войны. Теперь, вместе с героями величайшей войны в истории человечества, на просторы Донбасса взирают павшие в боях ополченцы, мужественно защищавшие родную землю, не пожелав жить в стране, которая воспевает таких подонков, как Бандера и Шухевич.
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Мой муж встал на защиту своих детей, — вдова ополченца
«Муж решил встать на защиту детей, семьи и ушел в ополчение», — рассказала вдова военнослужащего ДНР. И таких историй – тысячи.
Дети Донбасса просто радовались жизни, общению, играм, дружбе. Ходили в детские садики и школы, учились, мечтали, кем будут в будущем. Однако преступному киевскому режиму, подстрекаемому Западом, захотелось решить политический и социальный конфликт внутри страны путем применения вооруженных сил.
Карательная операция закончилась провалом. Народ Донбасса выстоял. Дети в ДНР и ЛНР продолжают учиться и мечтать. Но обстрелы со стороны украинских военных продолжаются.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 26.06.2017
— ФСБ заявила о «тотальном использовании» террористами мессенджеров;
— СМИ: Пентагон хочет легализовать через ООН вторжения в третьи страны;
— Иран ввел безвизовый режим для туристических групп из России;
— Россия закрывает совместное с Украиной производство Ан-148;
— Иракские войска освободили от боевиков две трети Старого города в Мосуле.
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