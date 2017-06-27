Притчи о покаянии, молитве и чудесах Божьих

Некий человек желал удалиться в пустыню, но ему не позволяла родная мать. Он же не оставлял своего намерения и говорил, что хочет спасти душу свою. Мать долго отговаривала сына, но будучи не в силах удержать его, наконец, отпустила. Сделавшись монахом, он стал, к несчастью, проводить жизнь свою в беспечности. Вскоре мать его умерла. Чрез некоторое время и он впал в сильную болезнь, и, во сне был восхищен на суд, где встретил мать свою вместе с прочими судимыми. Когда она увидала его, то изумилась и сказала:— Как же так, сын мой! И ты вместе со мной в этом месте! Не ты ли говорил: «Хочу спасти душу свою?»Смущенный такими словами, он стоял с поникшей головой и не знал, что отвечать матери. И вдруг слышит голос:— Верните его в келью. Я посылал вас за другим монахом, который носит то же имя, но живет в другой пустыни.Когда кончилось видение, монах пришел в себя и рассказал обо всем братии. Вскоре брат исцелился телом и душой, покаявшись в том, что прежде проводил жизнь в беспечности, и стал вести жизнь поистине подвижническую. Тем, кто дивился такой его перемене, он отвечал:— Если я не мог снести упрека от матери своей, то как смогу стоять в день судный перед Отцом Небесным?Один инок, сознававший себя великим грешником, постоянно пребывал в покаянной молитве. Раз, когда он заснул, является ему Господь Иисус Христос и говорит:— Что тебе нужно и о чем ты плачешь так?— Глубоко я пал, Господи! – со слезами отвечал инок.— Так встань, — сказал ему Господь.— Не могу, — сказал инок, — если только Сам не поднимешь меня.И Господь простер руку, поднял его и снова спросил:— Что плачешь и что скорбишь?— Как же мне не плакать и не скорбеть, — отвечал монах, — когда я столько согрешил пред Тобой, Господи!— Не скорби, — сказал Спаситель и положил руку Свою иноку на сердце, — ради тебя пролил Я кровь Мою и явлю человеколюбие Мое всякой душе кающейся.После сего инок проснулся, почувствовал в сердце несказанную радость и понял, что Бог простил его.Человек некоторый взял в аренду землю и посадил арбузы. Когда они стали созревать, человек этот, справедливо опасаясь, что плодами его трудов могут воспользоваться другие, стал сторожить бахчу каждую ночь.И вот в одну ночь видит, как воры ходят по его бахче и рвут спелые арбузы. В гневе он схватился за ружье и поднес его к плечу, вдруг слышит голос: «Не стреляй! Посмотри, что у тебя в ружье». Испугался человек, посмотрел вокруг – никого. Тем временем воры продолжали свое дело. Решив, что ему послышалось, он снова взял ружье наизготовку, и снова слышит: «Посмотри, что у тебя в ружье!» Еще пуще того удивился человек, еще раз осмотрелся внимательно и опять никого не увидел. А воры совершенно обнаглели и вконец разозлили человека и решил он стрелять во что бы то ни стало. Крепко прижал он приклад к плечу, прицелился… И в третий раз услышал он те же слова, и все тело его пронизало как будто током.Тогда понял человек, что это неспроста и стал проверять ружье. Оказалось, оно забито камнями. Понял человек, что чудом избежал смерти и, не обращая более никакого внимания на воров, проплакал всю ночь, думая о своих грехах и милости Божией к нему.Разбойник решил ограбить монастырь. Вечером в сумерках подошел к воротам, и его увидела со стены монахиня.— Ох! – встревожилась она и стала звонить в колокола. – Сестры, сюда, скорее! Мы какого-то отца оставили за воротами, он стоит там и войти не может!Все сбежались. Открыли ворота. Встречают его со свечами, с почетом. Растерялся разбойник и не знал, что ему делать. «Я пришел сотворить зло, а меня добром встречают», — недоумевал он. И так он был потрясен этим, что тотчас покаялся.Такая сила у помысла благого, что он и ум ближнего преображает.Волчица завела обычай навещать одного отшельника, и редко она ошибалась и не попадала к трапезе, всегда ожидая у входа в пещеру, пока пустынник вынесет ей что-нибудь из еды. Она съедала предложенное, лизала его руки и уходила, исполнив долг свой и получив утешение.Случилось однажды, что святой отлучился, провожая брата, и возвратился только к ночи. Волчица пришла к обычному часу и, поняв, что келья пуста, вошла в пещеру. В пещере висела корзинка из пальмовых ветвей с пятью хлебами. Из этих хлебов один волчица достала и съела, и, совершив преступление, ушла.Вернувшись, пустынник увидел, что корзинка повреждена и недостает одного хлеба. По оставшимся крохам, он легко угадал виновного. Справедливость подозрения подтвердилась тем, что в следующие дни волчица не приходила по обычаю своему, очевидно, осознавая дерзновенный свой поступок и не решаясь идти к тому, кому она нанесла оскорбление.Прерванное знакомство очень огорчало пустынника. Через семь дней она возвратилась и села по обычаю перед пещерою. И такова была глубина ее раскаяния, что волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила прежде, но сидела вдали, опустив глаза в землю по причине глубокого стыда, чем ясно выражала, что просит прощения. Пустынник, умилившись и сжалившись над нею, подозвал ее подойти ближе и, ласково погладив печальную по голове, угостил удвоенным количеством хлеба. Получив прощение, волчица развеселилась и снова начала исполнять принятую ею на себя обязанность — посещать пустынножителя.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com