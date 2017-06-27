Подземные реки Москвы: путешествие по трубам под городом

...не маловажное значение имеют подземные реки, которые несут кучу ...Всё как с газовой трубой, только тогда пропуск делили...Куликовскую» на месте будущей Москвы. Бунт с переворотом, но.... Может это Никола Тесла путешествует по времени? Николай Чудотворец...