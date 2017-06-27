Какую рыбу не ели на Руси
16:24. 27 июня 2017 Просмотров - 327 5 коммент. Опубликовал: Кирилл
К рыбе отношение христианства было более лояльным. Ее можно было употреблять в пищу даже в определенные дни поста. Но и тут не обошлось без исключений. На Руси до определенного времени существовал строжайший запрет на некоторые виды рыбы и других водных обитателей.
Какую рыбу нельзя было есть православным
Все пищевые ограничения, которых долгое время строжайшим образом придерживались православные люди на Руси, описаны в Ветхом Завете. Именно там, в книге Левита (11:1-10), а также во Второзаконии указано, что истинно верующим и почитающим Бога людям нельзя есть рыбу, которая не имеет чешуи. Она считается нечистой.
Из-за этого запрета на Руси долгое время не ели такую «голую» рыбу, как осетр, сом и угорь. Согласно Ветхому Завету человек, вкусивший эту пищу или даже притронувшийся в тушке «нечистой» рыбы, является оскверненным. Помимо рыбы без чешуи категорически запрещалось употреблять в пищу морских и речных обитателей, которые не имели на своем теле чешуи или перьев.
В последнюю категорию входили почти все дары моря, включая кальмаров, креветок, водных змей и пр. Также по Ветхому Завету православные могут есть только ту пищу, которая обескровлена. Ни один русский не позволял себе съесть кусок сырой рыбы, как это тысячелетиями делали китайцы и японцы.
Изменения в правилах
Все эти пищевые запреты сохранялись на Руси очень долгое время. Изменения произошли только во времена церковного раскола, который инициировал в XVII веке великий реформатор русской церкви патриарх Никон. После внедренных с его подачи нововведений был изменен целый ряд правил, в том числе и касающихся пищи.
После XVII века на Руси стали есть и осетров, и икру, и зайчатину, и многие другие ценные продукты. Это благоприятным образом повлияло и на рацион, и на здоровье людей. Теперь они стали получать больше витаминов из пищи, которой была так богата русская земля.
Естественно, не все приняли эти нововведения. Старообрядцы, отколовшиеся от официальной церкви, остались верны старым законам. Они и сейчас не едят рыбу без чешуи и морских обитателей без перьев.
---
https://cyrillitsa.ru/past/36240-kakuyu-rybu-ne-eli-na-rusi.html
loading...
Что-то не стыкуется.. если старый завет “пристыковали” к новому завету в 1864 году как утверждают, то какие реформы Никона?
Я думаю старообрядци ответили бы.. прочитав как они не кушали и кушают зайчатины прочитав это.)
loading...
Кирил, с какого же числа какогу году мы так разговелись? Что за благословенные времена, когда на Руси не ели свинину и осетрину, но почитали ветхий завет и второзаконие? Это не про хазарию часом писано?! У Алёши тоже вон не стыкуеца! Состыкуй нам, будь ласка.
loading...
Вот тут про каганат Рус:
http://slavica.abakumov.kiev.ua/katalogmain/katalogmain-3/russkij-kaganat
loading...
Ветхий завет это еврейская библия. И разрешена она в РПЦ с 1876 г. Таким образом до этого она не считалась священным писанием на Руси.
Сея статейка весьма дурно пахнет.
loading...
да! похоже автор, свiдомый россиянин себя с русским спутал. Сало – это ж не мясо, сало и мёд нас спасёт.