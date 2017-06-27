Как делаются новости о России

Продюсер CNN о том, как и зачем сочиняются новости о России. Просто чудесное самозаголение "свободных и независимых" СМИ.Если субтитры не показывает, нажмите соответствующую кнопку. Хорошо бы, чтобы кто-то это на русском озвучил.Видимо череда скандалов вокруг фальсификаций CNN и призывов отрезать голову Трампу, сказались. Некоторые осторожно стелят себе соломку, на случай, если Трампа свалить таки не получится. Мол, это лишь погоня за хайпом была.Чистосердечное признание облегчает наказание.

Источник: colonelcassad.livejournal.com