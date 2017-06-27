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Как делаются новости о России

22:35. 27 июня 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Продюсер CNN о том, как и зачем сочиняются новости о России. Просто чудесное самозаголение "свободных и независимых" СМИ.


Если субтитры не показывает, нажмите соответствующую кнопку. Хорошо бы, чтобы кто-то это на русском озвучил.

Видимо череда скандалов вокруг фальсификаций CNN и призывов отрезать голову Трампу, сказались. Некоторые осторожно стелят себе соломку, на случай, если Трампа свалить таки не получится. Мол, это лишь погоня за хайпом была.
Чистосердечное признание облегчает наказание.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: CNN, Видео, манипуляция сознанием, СМИ, США
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