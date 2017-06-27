Документальный фильм. Лётчики Берлинской операции

В августе 1941 года министр пропаганды Германии Геббельс без тени сомнения заявляет, что «ни один камень в Берлине не содрогнется от взрыва». Несмотря на то, что немцы с 1939 года участвуют в военных действиях, сами жители Берлина не ощущают на себе весь ужас войны и спят по ночам крепким мирным сном. В то время как советские города содрогаются от тысяч бомб, сбрасываемых немецкими самолетами.