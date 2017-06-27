Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Документальный фильм. Лётчики Берлинской операции

20:19. 27 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

В августе 1941 года министр пропаганды Германии Геббельс без тени сомнения заявляет, что «ни один камень в Берлине не содрогнется от взрыва». Несмотря на то, что немцы с 1939 года участвуют в военных действиях, сами жители Берлина не ощущают на себе весь ужас войны и спят по ночам крепким мирным сном. В то время как советские города содрогаются от тысяч бомб, сбрасываемых немецкими самолетами. 

Метки: авиация, берлинская операция, великая отечественная война
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нацисты в Антарктиде
...не погиб в своем берлинском бункере в мае ...им когда-то немецком документальном фильме-отчете, якобы найденном ...раскрыта благодаря этому австралийскому документальному фильму, в котором показаны большие... много ученых, инженеров, лётчиков и политиков с семьями ...
"Чёрный миф" о чекистах: войска НКВД в Великую Отечественную войну
... мерзость, а аналитические передачи, документальные фильмы несущие информацию для разума, ставить...подобное отношение к танкистам или лётчикам. Хотя бойцы и командиры...-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Всего за время...
„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать”-2
...41 г.г.), когда лётчикам Бэрда удалось составить подробные...не погиб в своем берлинском бункере в мае ...им когда-то немецком документальном фильме-отчете, якобы найденном ...раскрыта благодаря этому австралийскому документальному фильму, в котором показаны ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>