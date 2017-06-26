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В этом году в России будет неурожай: кудринская секта ставит крест на селе

20:49. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Российская сельхозтехника с сегодняшнего дня подорожает для ее потребителей.

Дело в том, что государство уже четыре года субсидирует крестьянам 15% стоимости приобретаемой техники по программе № 1432, и сейчас эта программа останавливается. Контрактов в этой сфере заключено уже на сумму, которая не покрывается выделенными правительством деньгами.

Что в результате будет?

Из-за новых цен, новых конкурентных условий кто-то купит иностранную машину, кто-то отложит покупку до лучших времён.

Загрузка на семидесяти российских заводах снизится, будут сокращены бюджеты на модернизацию, будут продлены отпуска, не будут расти зарплаты.

Ситуация, с одной стороны, типичная, с другой – парадоксальная.

Типичная в том смысле, что по традиции, заложенной Кудриным, не дать денег на развитие производства в России для иных чиновников является делом чести. "Стерилизация доходов" – вот путеводный лозунг этой секты. Надо отсылать все свободные деньги за рубеж, "а то будет инфляция".

Парадоксален же такой подход с точки зрения здравого смысла.

На программу по ускорению механизации села выделяется всего около 3% бюджета Минсельхоза. А механизация села – очень капиталоёмкое и критически важное дело. И тем не менее весьма скромными деньгами удалось добиться серьёзного ускорения в нашем сельском хозяйстве и в сельхозмашиностроении. У нас сегодня производится сельхозтехники в два раза больше, чем три года назад; ставятся рекорды сбора зерна, растёт производство других видов продовольствия.

Но теперь этому счастью приходит конец. Решения о дальнейшем финансировании названной программы нет. Техники будет закупаться меньше – значит, будут ниже зарплаты отечественных производителей, будет меньше своей еды.

И такие экономические рычаги куда сильнее влияют на величину урожаев, чем погодные условия.

В этом году в России, видимо, будет низкий урожай.

Кто тут способен помочь? Наш премьер Медведев. В прошлом году он разобрался в ситуации и принял решение о выделении денег на программу № 1432 из антикризисного фонда. Он может подключиться и сейчас – и настоять на дополнительном финансировании. И даже на том, чтобы финансирование программы было прописано впредь в бюджете на постоянной основе.

6 июля на заседании Правительства будет рассматриваться Стратегия развития сельхозмашиностроения на период до 2025 года. Там будут решать и судьбу программы № 1432 – и, соответственно, судьбы двух неразрывно связанных отраслей.

Скоро мы узнаем, предстоит нам в сельской сфере расти и развиваться – или вновь скукоживаться и только выживать.

Понятно, что если сделать "стерилизацию доходов" священной целью экономики, к чему дело и идет, смерть сельского хозяйства (как и занятых в нем людей) – станет идеальным исходом для наших ведущих экономистов. Почему именно таким "идеалистам" доверен руль в нашей стране, имеющий непаханых сельхозугодий больше, чем где-либо в мире – загадка за семью печатями.

 

 

По материалам Константин Бабкин
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/19254/-

Метки: сельское хозяйство, экономика
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