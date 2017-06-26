Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2017
- 10:48 ВСУ за сутки обстреляли 5 населённых пунктов ДНР — штаб.
- 10:23 ОБСЕ открыла новую круглосуточную базу на Донбассе.
- 10:10 «Волонтер АТО» рассказал, как ВСУ грабили и насиловали людей в Дебальцево.
- 07:40 ВСУ 13 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
ВСУ за сутки обстреляли 5 населённых пунктов ДНР — штаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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ОБСЕ открыла новую круглосуточную базу на Донбассе
В Попасной, на оккупированной украинской армией территории Донбасса, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине открыла еще одну патрульную базу.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) открыла новую передовую патрульную базу (ППБ) для размещения группы наблюдателей в Попасной (бывшей — ред.) Луганской области. Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах», — говорится в сообщении.
Как отмечается, миссия разместит восемь сотрудников, которые будут круглосуточно находиться на новой патрульной базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые пять дней.
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«Волонтер АТО» рассказал, как ВСУ грабили и насиловали людей в Дебальцево
Среди украинских военнослужащих огромное количество беспредельщиков, совершавших преступления против мирных жителей. Об этом рассказал т.н. «украинский волонтер АТО» Илья Лысенко, пишет ПолитНавигатор.
«Среди наших военных — много «беспредельщиков» и даже преступников. Армия — отражение общества. Когда мы вошли в Дебальцево, уровень поддержки населения был около 50 процентов. Как покидали город — 20. Пока держали его, видели все: разграбленные военными дома и квартиры, за ночь разбирали и вывозили заправки, станции шиномонтажа. Много пили. Иногда стреляли в гражданских. Были изнасилования», — признался Лысенко.
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ВСУ 13 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Смелое, Желтое, Желобок, Долгое, Крутая Гора, Обозное.
Огонь велся из артустановок калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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