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Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2017

11:21. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ за сутки обстреляли 5 населённых пунктов ДНР — штаб

ВСУ за сутки обстреляли 5 населённых пунктов ДНР — штаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ОБСЕ открыла новую круглосуточную базу на Донбассе

ОБСЕ открыла новую круглосуточную базу на украинской стороне

В Попасной, на оккупированной украинской армией территории Донбасса, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине открыла еще одну патрульную базу.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) открыла новую передовую патрульную базу (ППБ) для размещения группы наблюдателей в Попасной (бывшей — ред.)  Луганской области. Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, миссия разместит восемь сотрудников, которые будут круглосуточно находиться на новой патрульной базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые пять дней.

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«Волонтер АТО» рассказал, как ВСУ грабили и насиловали людей в Дебальцево

«Волонтер АТО» рассказал, как ВСУ грабили и насиловали людей в Дебальцево

Среди украинских военнослужащих огромное количество беспредельщиков, совершавших преступления против мирных жителей. Об этом рассказал т.н. «украинский волонтер АТО» Илья Лысенко, пишет ПолитНавигатор.

«Среди наших военных — много «беспредельщиков» и даже преступников. Армия — отражение общества. Когда мы вошли в Дебальцево, уровень поддержки населения был около 50 процентов. Как покидали город — 20. Пока держали его, видели все: разграбленные военными дома и квартиры, за ночь разбирали и вывозили заправки, станции шиномонтажа. Много пили. Иногда стреляли в гражданских. Были изнасилования», — признался Лысенко.

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ВСУ 13 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ 13 раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Смелое, Желтое, Желобок, Долгое, Крутая Гора, Обозное.

Огонь велся из артустановок калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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