Главная » Мировоззрение, Политика

Рогозин на вопрос об отношении России к санкциям ответил анекдотом

20:38. 26 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Рогозин на вопрос об отношении России к санкциям ответил анекдотом | Русская весна

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью Sputnik Сербия рассказал о том, как в России относятся к западным санкциям.

Рогозин назвал антироссийские санкции «клоунскими» и заявил, что запреты лишь заставляют россиян показывать лучшие качества своего национального характера. В качестве иллюстрации он рассказал анекдот, в котором речь идет о том, как заставить представителей разных народов спрыгнуть с моста.

«Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста.

А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул», — сказал Рогозин.

Вице-премьер отметил, что санкции побудили Россию развивать такие отрасли промышленности, как авиастроение и производство двигателей для кораблей.

«Нам даже как-то интересно уже стало. А от того, что запретили ездить… Мне, например, запретили ездить в Австралию, так я и не собирался», — заключил Рогозин.

Читайте также: Макрон: Россия напала на Донбасс

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 26 января 2015
... смежных отраслях», — отметил он. Рогозин, отвечая на вопрос ведущего, сообщил, что президент... – только повод Дмитрий Рогозин считает, что санкции Запада в отношении России призваны резко снизить...
Новости России и Крыма. Сегодня 19 марта 2015
...именно вопросы России и Украины. Главная интрига — решения по санкциям ЕС в отношении России....заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. «Есть интересные темы, они...по поводу результативности этих санкций», — сказал Рогозин журналистам в ходе ...
Новости России и Крыма. Сегодня 30 января 2015
...Схетыны «объединиться против России» Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии...в пользу введения новых санкций в отношении России, этот климат улучшился в... Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал  заявление министра иностранных...
Новости России и Крыма. Сегодня 12 марта 2015
... провел совещание по вопросам предупреждения формирования очагов ...введение США новых санкций против России Новые санкции США и ...по измеренному давлению», — написал Рогозин. Отправившийся в конце ... США наблюдается истерия в отношении России. В этой ситуации,...
Новости России и Крыма. Сегодня 6 февраля 2015
...Белый дом считает «успешными» санкции в отношении России, но признает, что ... отношений. «Это не просто вопрос облегчения санкций, но вопрос стратегического развития отношений ...параметры импорта». Источник Дмитрий Рогозин назначен старшим по российской...
Новости России и Крыма. Сегодня 29 января 2015
... борьбы с наркоманией. Источник Рогозин о лишении России права голоса в ПАСЕ... Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя лишение России права голоса в ПАСЕ..., в том числе в отношении санкций против России, этот вопрос будет поднят на совете...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>