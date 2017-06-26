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На мужик, а Тамагочи какой-то

17:46. 26 июня 2017 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:



Недавно к нам в гости пришли наши знакомые — семейная пара. После ужина я, как, впрочем, всегда, стал помогать своей жене убирать со стола и начал мыть посуду. У нас в семье так заведено. Не могу сказать, что в доме только я мою посуду, но я не вижу в этом ничего предосудительного и из ряд вон выходящего. По моему мнению, помогать своей женщине это первая обязанность мужчины.

Наблюдая за мной, жена товарища, не без зависти в голосе, сказала своему мужу: “Вот смотри, а ты даже тарелку за собой дома убрать не можешь!”. На что муж ответил: “А ты мне тогда зачем?”.

У меня тут же закономерно возник встречный вопрос: “А ты тогда ей зачем? Тамагочи, за которым нужно убирать и которого нужно кормить, она может и в телефон закачать”.

Я никогда не понимал такого отношения многих мужчин к своей второй половинке. Почему вы считаете, что домашние хлопоты это только женская обязанность? А что тогда мужская? Гвоздь в стену забить? Но, подождите, гвоздь в стену вы не каждый день забиваете, а домашние дела нужно делать ежедневно. Почему все это должно лечь на хрупкие женские плечи?

Когда я стал говорить эти доводы знакомому, он возмутился: “Наши деды испокон веков так жили: бабы за хозяйством следят, а мужики работают! И раньше у женщин больше обязанностей было: и дом, и скотина, воду из колодца таскали и в печках готовили. А сейчас у них дома все удобства, машинки автоматы, утюги с отпаривателем, мультиварки и посудомойки: им вообще ничего делать не нужно, так что посуду она может и сама помыть, а я на работе устаю”.

Согласен, нашим бабушкам не легко было, и современным женщинам очень помогает бытовая техника. НО сейчас женщины так же работаю наравне с мужчинами (я не говорю о “куклах с глазами”, призвание которых быть аксессуаром). В нашей семье так заведено: мы приходим с работы, я помогаю супруге приготовить ужин и убраться, потом вместе отдыхаем.

Я считаю, что моя женщина не обязана стоять одна весь вечер у плиты и раковины, одна заниматься с ребенком, а потом уставшая валиться с ног. Я хочу видеть рядом с собой красивую и не замученную домашними делами жену. И это, в первую очередь, моя забота. Если я не буду ей помогать, то у нее и не будет сил и времени на себя и меня, соответственно. Иначе какой же я мужик и защитник, если не могу помочь своей любимой?

Этот же знакомый однажды признался, что у него есть любовница.

“Зачем?” — удивился я. На что он ответил: “Да устал я от жены. Мне с ней скучно, она постоянно на кухне, всегда чем-то недовольна, бесконечно возится с ребенком, за собой не следит, у нее вечно болит голова, секс у нас раз в месяц и то примитивный. Изменилась после свадьбы… Вот новая — красавица, всегда ухоженная, секс волшебный. Мы с ней много времени проводим вместе, интересно мне с ней”. Я поинтересовался: “И что теперь, вы разводиться будете?” Знакомый искренне удивился: “Нет конечно! Зачем? Жена ничего не подозревает. Дома у меня чисто и всегда приготовлено, что мне еще надо?”.

Мне стало так мерзко и неприятно… Еще более противно стало, когда понял, что так считают многие мои знакомые.

Что за потребительское отношение в женщинам? Как так? Пока была молодая и красивая — была нужна, а теперь можно и новую искать? А жена пусть дальше обстирывает и обглаживает? Это так низко! Ну мы же не животные, в конце концов! Семья — это огромный и тяжелый труд для двоих! И только вдвоем можно построить крепкую и дружную семью. А если взвалить все заботы на женщину, у нее просто не останется времени ни на что другое.

Дорогие мои друзья, это не ваши жены изменились, это изменилось ваше отношение к ним. Пока вы встречались до свадьбы, вы дарили им цветы, подарки, делали комплименты, ходили на свидания. А что вы делаете после свадьбы? Вы приходите вечером домой, ждете пока жена приготовит ужин, а потом садитесь за компьютер или телевизор. В выходные уходите к друзьям без жены.

Ведь так? А она все это время занимается готовкой, уборкой, стиркой, глажкой, детьми. Откуда у нее будут силы и, самое главное, желание привести себя в порядок и улыбаться вам, как раньше, когда вы познакомились?

Честно признаюсь, я НИКОГДА не изменял своей жене. И не собираюсь, – мне это не нужно.

Зачем размениваться по мелочам? Обманывать? Зачем рисковать тем, что вы вместе строили многие годы? Да и не нужна мне другая, мне моей жены более чем хватает, она мне и друг, и любовница, и жена. Считаю, если любишь женщину, — то и другая не нужна. А если не любишь, будь мужиком, честно признайся ей в этом и гуляй на все четыре стороны. Только если до свадьбы вы полюбили добрую и ласковую девушку, а после свадьбы она стала занудой, то это ВЫ в первую очередь виноваты в этом!



Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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