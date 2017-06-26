«Если бы 6-летний мальчик был пьян, он был бы жив»

История с пьяным мальчиком Алешей Шимко, которого насмерть сбила дама за рулем в Балашихе не оставила равнодушным ни одного человека, потому что буквально на наших глазах разворачивается триллер, сюжет которого не под силу придумать ни одному самому хитроумному, лживому и циничному сценаристу.

Не вставайте на пути жены криминального авторитета

Итак, представьте, пьяный до полной невменяемости 6-летний мальчуган гоняет по двору на велосипеде под присмотром любящего дедушки, а потом его сбивает машина. 31-летняя мадам гнала по двору на большой скорости и не успела затормозить. Говорила по телефону. Казалось бы, все очевидно. Есть масса свидетелей. Но при всей очевидности произошедшего больше месяца никто не возбуждал уголовного дела, не делал никаких выводов. И потом как гром средь ясного неба появилось сообщение: ребенок был пьян и сам буквально, выпив бутылку водки, бросился под колеса. О чем говорит экспертиза.

Все конечно сразу попытались обнаружить у дамы высокопоставленных родственников. Ведь только при таком раскладе можно было придумать столь циничную версию. Но виновница аварии, что многих сбило с толку, была даже не на крутой тачке, как это бывает в таких историях, а на авто вполне себе эконом-класса. Работает тоже дама, не в каких-нибудь чиновничьих структурах, а в салоне связи и высоких покровителей у неё не замечено. Если не считать того, что муж её мотает десятилетний срок за не хилые преступления. Тут же многие СМИ, что удивительно, начинают хором отрицать идею того, что даму откровенно «отмазывают» криминальные структуры. Мол, посаженный супруг к никаким ОПГ не относился, а был всего лишь преступником-любителем, по уголовным понятиям мелкой сошкой в криминальной иерархии. Хотя уже известно, что состоял он в банде черных риелторов, где, на минуточку, имел опыт в том числе и спаивать, и вливать алкоголь в своих жертв. Вполне возможно, был опыт и подделывать результаты экспертиз убитых или обманутых владельцев недвижимости. А как известно здесь всегда существует огромный круг сообщников, стригущий деньги. От участковых до судмедэкспертов, нотариусов и адвокатов. Но эту цепочку, похоже, раскручивать никто не собирается. А она, видимо, хорошо и давно работает, когда нужно «отмазать» очередного виновника ДТП, что нам и было продемонстрировано в истории с Алешей.

То, что видели, забудьте

При этом свидетелей кошмара (сбили мальчика на виду у всего дора, был выходной, дети играли на площадке, здесь же были взрослые), уже сколько времени пытаются убедить, что все что они видели, неправда. Многое им, как выясняется, просто привиделось. Так, например, свидетели заявляют, что дама, сбившая ребенка, беспокоилась чтобы окровавленного малыша не положили в ее авто, сиденье может испачкать. Тут же адвокат виновницы гибели мальчика, которого, конечно же, не было на месте ДТП, рассказывает душещипательную историю как ее подзащитная якобы отмахнулась:

«Да черт с ними с этими сиденьями» и тут же стала срочно вызывать скорую.

Впрочем, то что произошло на глазах у десятков очевидцев вдруг с каждым днем превращается все более в черную и мутную историю со множеством неизвестных.

И первое, конечно, этот сумасшедший бред про пьяного ребенка. Как бы ни цинично звучало — хороший ход в защите нарушительницы ДТП. Надо же было так умело отвлечь внимание от виновницы смерти Алеши, а привлечь к тому, кого она убила на глазах многих людей, родного дедушки. Кому вообще пришло в голову, какому извращенцу оглашать результат этих анализов?!

Да, сейчас говорят про стандарты, которые применяются при всех ДТП, но редко приходится слышать, чтобы кто-то оглашал результаты анализов даже взрослых погибших. А тут речь идет о ребенке. И, пожалуй, именно этот факт, по замыслу злобного мистификатора, должен был сыграть свою страшную роль.

Видимо, те, кто задумал этот спектакль, решили, что пьяного мальчик будет не так жалко, как трезвого и потому гнев толпы сменится на милость. Не получилось. Поверить в такой бред могут только самые безумные. Местные жители, свидетели трагедии, написали письмо, собрав более тысячи подписей с требованием провести нормальное расследование и наказать не только виновницу, но и тех, кто подделал результаты анализов.

Специалисты возмущены, публика смущена

На самом деле, если бы у мальчика действительно было бы в крови 2, 7 промиле спирта, как заявляют судмедэксперты, и которые сейчас стараются рассказывать, не называя имен, как все было честно и гладко, то по мнению опытного нарколога, мальчик бы просто лежал в бессознательном состоянии, а его дедушка не бегал бы за ним по двору, а вез в клинику откачивать от тяжелейшего алкогольного отравления, которое буквально могло привести к коматозному состоянию. И никогда бы ребенок в таком состоянии не попал под колеса, это совершенно точно.

— Мне приходило видеть пьяных детей, у которых содержание алкоголя было гораздо ниже. Не детей, подростков, которые значительно старше погибшего Алеши, — говорит опытный нарколог, также пожелавший до поры до времени, не называть свое имя.

Так вот, по утверждению специалиста, подросткового нарколога, состояние школьника, у которого в крови оказывается даже меньшее количество спирта, характеризуется тем, что он не может стоять на ногах и только лежит, у него бессвязная речь, полностью нарушена координация движений. Выскочить на дорогу и попасть под колеса, у ребенка в такой стадии опьянения точно бы не хватил сил.

В том, что сейчас нужно обсуждать вопрос не то, пил или не пил мальчик, а как в его кровь мог попасть алкоголь, уверен и заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин, заявивший:

— Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. Концентрация этила, алкоголя 2,7 в крови ребенка — это в принципе невозможно. И здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил, — считает специалист.

При этом, что потрясает еще больше, глава МВД Владимир Колокольцев с невозмутимым видом подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика и заявил, что результаты обоих исследований совпадают. Колокольцев также сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу.

У всей страны есть, у врачей и судмедэкспертов есть претензии, зато у главного полицейского претензий нет.

Это ведь в порядке вещей, когда по России бегают в стельку пьяные дети детсадовского возраста и бросаются на безвинных нарушителей дорожного движения, буквально заставляя их становиться убийцами.

Ни слова глава МВД не сказал о том, что во дворе, где погиб ребенок, исчезли камеры видеонаблюдения, что из городской поликлиники кто-то забрал карту погибшего мальчика. Это тоже, видимо, в порядке вещей, и нарушений в этом правоохранители не усмотрели.

Зато сейчас химики и судмедэксперты на своих профессиональных форумах на полном серьезе гадают, как можно было подделать или подменить анализы ребенка, есть версии, что алкоголь мальчику уже после смерти ввели в печень. Непонятно только одно, для чего все это понадобилось? Также вопрос вызывает и то, какие данные брались для повторной экспертизы? Если те же что и для первой, то вряд ли они могли в принципе показать другой результат.

Вот уже третий месяц пошел как нет в живых маленького мальчика Алеши, а погубившая его женщина остается на свободе. Малыша продолжают подозревать в беспробудном пьянстве.

Кстати, отец мальчика, сам офицер Росгвардии, до такой степени растоптан и раздавлен не только утратой любимого сына, но еще и этой дичайшей несправедливостью. При этом все жильцы двора утверждают, что семья Алеши не была пьющей. Впрочем, если бы шестилетний малыш бросился под колеса в невменяемом состоянии это было бы понятно сразу. От него так должно было нести спиртным, что на это бы обратили внимание буквально все. Но нет. Алкоголь в крови обнаружился позже, в экспертизе, которая не вызвала никаких претензий в МВД страны.

Единственное, что утешило, — после всех возмущений автотехническая экспертиза, проведенная доблестными правоохранителями, хотя бы установила, что женщина-водитель могла предотвратить наезд на мальчика, применив экстренное торможение. Хоть не стали наставить, что пьяный ребенок сам бросался под колеса, а даже утверждают, что на признание вины водителя не может повлиять наличие алкоголя в крови у погибшего.

Но даже несмотря на это, все же очень хочется получить ответ на главный вопрос — кому пришло в голову делать из этого малыша конченного пьяницу и как в кровь ребенка попала доза алкоголя, которую бы с трудом перенес взрослый мужчина? Только вряд ли мы это узнаем. МВД старается как можно быстрее замять дело и уже передает его в суд, объявив, что следствие уже закончено…