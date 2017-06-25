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Впадение в детство равносильно пораженчеству

21:43. 25 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Инфантилизм, впадение в детство, безответственность. В том возрасте, когда наши деды и прадеды брали на себя командование армейскими подразделениями, осваивали просторы Сибири и покоряли атом, наши современники сидят в интернете и разглядывают кошечек, прерываясь на онлайн-игры. Появилось поколение беззащитных, не приспособленных к жизни людей. Таких голыми руками можно брать…

Источник: www.kramola.info

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