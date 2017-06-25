Впадение в детство равносильно пораженчеству

...дочку" и "Пугачевские войны". В детстве я лазил по набережной и... я сделал удивительные открытия...В детстве, прочитав учебники я представлял осаду... еще в 1735 году при впадении Ори в Урал, Оренбург продержался...осталось я знал еще с детства!То что я нашел меня...