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Слом сознания поколений

21:43. 25 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

С 1991 года мы существуем в сломанной парадигме, когда вместо ценностей жизни, помогавших нашим предкам достичь успехов в самых разных областях человеческой жизни, создать огромную страну и ценнейшее наследие, внедряются культ денег и рабства, ведущие к разрушению общества и человека, превращающие человека в продукт потребления.

Отсюда массовое помешательство, всплеск психических заболеваний, появление массы людей, совершенно не умеющих жить. Они могут только тупо выполнять то, что им показали — в точности, как рабы древности, но не могут осознанно принимать решения и создавать новое.

Это продукт унификации, упрощающий глобальное управление.

Полноценные люди с высокой нравственностью и широким кругозором могут появиться только в результате разностороннего образования и воспитания человека, давая ему алгоритмы, как самостоятельно принимать решения и строить свою жизнь. Но главный ограничивающий фактор, показывающий, насколько человек правильно поступает в жизни — это совесть. Нет совести — считай, человек необразованный.

Авторе: белорусский преподаватель Андрей Иванов.

По теме: признаки денежной цивилизации от экономиста Катасонова. Когда деньги заменяют совесть и разум.

Вот эти признаки:

  1. Стремление части общества к накоплению богатства, и это становится целью жизни. Под богатством здесь понимается имущество, превышающее жизненные потребности.
  2. Накопление богатства превращается в непрерывный бесконечный процесс.
  3. Деятельность по накоплению богатства носит массовый характер, что ведёт к качественным изменениям (мутациям) во всём обществе.
  4. Мутации прежде всего связаны с изменением сознания большей части общества. Люди независимо от их фактического имущественного положения приобретают желание накапливать богатства. Изменения сознания ведут к изменениям социального поведения. Отношения взаимопомощи сменяются отношениями конкуренции и стяжательства.
  5. Для части людей богатство становится конечной целью, самоцелью. Для очень небольшой группы людей оно выступает как инструмент господства и власти над всем обществом. Эта группа рассматривает себя в качестве избранных, а остальных считает за своих слуг и рабов (плебс, гои и т.д.).
  6. Для укрепления своих позиций в обществе группа «избранных» умело использует стремление плебса к обогащению.
  7. В обществе происходит непрерывная социальная поляризация: накопление богатства в руках «избранных» и обнищание плебса. Плебс приобретает всё более определённый статус рабов.
  8. В обществе подневольных работников снижаются стимулы к эффективному труду.
  9. «Избранные» опираются на такие способы приобретения богатства, которые обеспечивают наибольшую эффективность. Среди таких способов на первых местах находятся ростовщичество и спекулятивная торговля. Реальная экономика (служащая для удовлетворения жизненных потребностей человека) оказывается на периферии общественной деятельности.
  10. Накопление богатства происходит прежде всего в денежной форме: во-первых, деньги — основной инструмент ростовщичества и спекулятивной торговли; во-вторых, деньги — это наиболее ликвидный актив, который может быть максимально быстро и эффективно использован для укрепления власти «избранных».

Источник: www.kramola.info

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