Слом сознания поколений

С 1991 года мы существуем в сломанной парадигме, когда вместо ценностей жизни, помогавших нашим предкам достичь успехов в самых разных областях человеческой жизни, создать огромную страну и ценнейшее наследие, внедряются культ денег и рабства, ведущие к разрушению общества и человека, превращающие человека в продукт потребления.

Отсюда массовое помешательство, всплеск психических заболеваний, появление массы людей, совершенно не умеющих жить. Они могут только тупо выполнять то, что им показали — в точности, как рабы древности, но не могут осознанно принимать решения и создавать новое.

Это продукт унификации, упрощающий глобальное управление.

Полноценные люди с высокой нравственностью и широким кругозором могут появиться только в результате разностороннего образования и воспитания человека, давая ему алгоритмы, как самостоятельно принимать решения и строить свою жизнь. Но главный ограничивающий фактор, показывающий, насколько человек правильно поступает в жизни — это совесть. Нет совести — считай, человек необразованный.

Авторе: белорусский преподаватель Андрей Иванов.

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Вот эти признаки: