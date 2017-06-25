Репетиция военного парада в Минске
16:04. 25 июня 2017 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Большой фото-материал из Минска с генеральной репетиции военного парада, включая эпизод с танком въехавшим в столб.
Репетиция военного парада в Минске
Фото (с) auto.onliner.by и Ольга Федорова, TUT.BY / 42.TUT.BY
24 июня 2017 года в Минске прошла репетиция военного парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Как сообщает белорусский сайт TUT.BY в этом году будет на что посмотреть: колонна растянется почти на три километра, в ней — 220 различных армейских гусеничных и колесных машин. Всего на параде будет 20 пеших и 27 парадных расчетов современной боевой техники, будет задействовано 4000 военнослужащих.
Впервые на параде 3 июля можно будет увидеть войска территориальной обороны и представителей всех армейских спецподразделений, зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», а также новинки белорусского ВПК — бронеавтомобили «Кайман» и V-1, показанные на MILEX-2017. А пока предлагаем вашему вниманию большой фотоотчет с прошедшей вчера репетиции парада:
Yesterday tank hit an electric pole during military parade rehearsal in Minsk https://t.co/23ZeIfGbeT pic.twitter.com/XOPt5bngg9 via @belamova— Liveuamap (@Liveuamap) June 25, 2017
http://dambiev.livejournal.com/879734.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com