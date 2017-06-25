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Репетиция военного парада в Минске

16:04. 25 июня 2017 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал:


Большой фото-материал из Минска с генеральной репетиции военного парада, включая эпизод с танком въехавшим в столб.

Репетиция военного парада в Минске

Фото (с) auto.onliner.by и Ольга Федорова, TUT.BY / 42.TUT.BY

24 июня 2017 года в Минске прошла репетиция военного парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Как сообщает белорусский сайт TUT.BY в этом году будет на что посмотреть: колонна растянется почти на три километра, в ней — 220 различных армейских гусеничных и колесных машин. Всего на параде будет 20 пеших и 27 парадных расчетов современной боевой техники, будет задействовано 4000 военнослужащих.
Впервые на параде 3 июля можно будет увидеть войска территориальной обороны и представителей всех армейских спецподразделений, зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит», а также новинки белорусского ВПК — бронеавтомобили «Кайман» и V-1, показанные на MILEX-2017. А пока предлагаем вашему вниманию большой фотоотчет с прошедшей вчера репетиции парада:
























































































































http://dambiev.livejournal.com/879734.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, бронетехника, Видео, Минск, парады, танки, фотографии
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