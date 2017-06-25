Репетиция военного парада в Минске

...вместе с ВСУ на репетиции парада (ВИДЕО) На репетиции военного парада в честь Дня Независимости...формата“, с целью выполнения Россией минских договоренностей, прежде всего, в ... Москвой взятых обязательств в рамках минского процесса. К оглавлению | Источник: ...