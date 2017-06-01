Рай на Земле: разорившийся миллионер 20 лет живет на необитаемом острове

Дэвид Глэшин, миллионер в прошлом, вот уже 20 лет живет на необитаемом острове на северо-востоке Австралии и считает, что нашел свой рай на Земле.



Глэшин работал на рынке недвижимости, на пике карьеры его состояние составляло почти 18,4 миллиона долларов. Однако в 1987 году, когда на страну обрушился финансовый кризис, предприниматель обанкротился. Позже от мужчины ушла жена.



Вскоре Глэшин познакомился с девушкой, и именно она предложила ему переехать подальше от цивилизации. Для нового дома они выбрали уединенный необитаемый остров в штате Квинсленд и переехали туда в мае 1997 года. Но возлюбленная не выдержала нового образа жизни и ушла от Глэшина, а Дэвид остался на острове и так и продолжает здесь жить. Правда, он признается, что скучает по общению с людьми.



















Дэвид живет в хижине, оборудованной солнечными батареями и генератором. У него есть электричество и интернет.



Компанию бывшему миллионеру составляет собака по кличке Полли. Иногда на острове бывают туристы, а однажды Глэшину повстречался даже Рассел Кроу, известный австралийский и американский актер.



73-летний Дэвид не хочет уезжать с острова: «Я хочу умереть здесь, где же еще? Это мой рай на Земле».







Источник: nashaplaneta.su