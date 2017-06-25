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«Пусть летают», — Рогозин о поставках ракетных двигателей РД-180 американцам

11:17. 25 июня 2017 Просмотров - 146 2 коммент. Опубликовал:
«Пусть летают», — Рогозин о поставках ракетных двигателей РД-180 американцам | Русская весна

Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США, так как это отвечает национальным интересам, заявил РИА Новости вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Рогозин находился в минувшие дни в Белграде в связи с инаугурацией президента Сербии Александра Вучича.

Отвечая на вопрос о санкциях Запада, он указал на прагматичный подход США в связи с получением технологии в области космоса от России.

«Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали — зачем?» — сказал замглавы правительства России.

По словам Рогозина, отказ от поставок ракетных двигателей в США привел бы только к финансовым потерям для российской стороны.

«Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более, что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают», — добавил он.

При этом Рогозин подчеркнул, что РД-180 «надежный, очень хороший» ракетный двигатель.

В начале мая первый замминистра обороны США Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.

Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.

Гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов предполагает, что, хотя контракт двигателей в США подписан до 2018 года, в реальности поставки могут продолжиться до 2024–2025 года.

Как сообщала «Русская Весна», испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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