“Нет, мы не правим миром”: чем занимаются масоны в России

24 июня 1717 года в Англии начала свою работу первая официальная масонская ложа — таинственное общество вольных каменщиков, которые имеют свои секретные обряды и символы.

Через несколько десятилетий масонство пришло и в Россию. В масоны входили такие известные российские исторические личности, как Пушкин, Кутузов, Суворов, Чаадаев и другие.

Русская служба Би-би-си поговорила с современными российскими масонами и исследователями этих обществ, чтобы узнать, что представляет собой современное масонство в России.

Русское масонство — что это?

По легенде, масонство в Россию привез Петр I, который стал масоном во время своих зарубежных поездок. Первый русский император, по преданию, стал и первым Великим мастером первой российской ложи. Однако документального подтверждению этому нет.

Первым официальным Великим мастером в России — главой верховной масонский ложи — стал в 1731 году английский генерал Джон Филипс. В то время большинство масонов в России были иностранцами, которые работали или занимались бизнесом в Российской империи.

Первым же русским Великим мастером стал Иван Елагин, который организовывал культурные вечера при дворе Екатерины II. В 1770 году он создал первую Великую ложу России, в которую затем вошло 17 других масонских лож.

Нынешний Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов называет масонство "одной из старейших общественных организаций в мире".

Современное масонство в России возникло в 1995 году, когда Великая ложа Франции создала четыре масонские ложи в России, а на их основе возникла и Великая ложа.

"Кто-то называет масонство мужским клубом, кто-то называет просветительским клубом или клубом по интересам. Для меня это все вместе взятое", — говорит Богданов.

Три темы

Сам Богданов — известный российский политтехнолог, один из учредителей "Демократической партии России" и кандидат в президенты России на выборах 2008 года. Однако, как он рассказывает, масонам запрещено обсуждать политику — за это даже могут исключить из ложи.

"Масонство никогда не стремилось к политическому влиянию и не имело его. Политическое влияние имели отдельные члены общества, но они занимались политикой как частные лица", — рассказал Русской службе Би-би-си Богданов. По его словам, запретными в масонстве являются "три темы, которые ссорят мужчин" — политика, религия и женщины.

Как и многие правила работы масонских лож, запрет для женщин на вступление в масонское общество обуславливается порядками жизни средневековой Англии, где в 1717 году начала свою работу первая ложа вольных каменщиков.

"В масоны принимаются верующие в единого бога мужчины свободных и добрых нравов", — говорится в уставе организации.

"Свободными" в Англии XVIII века назывались люди, которые не имели долгов и могли обеспечить себя финансово. Женщины в то время практически не имели собственного достатка, поэтому не могли считаться "свободными", а, значит, не могли вступать в масонские ложи. Так и до сих пор в "традиционное масонство" не принимают женщин.

Но есть и "нетрадиционное" — туда можно приходить и женщинам, и обсуждать политику, однако "классические" масоны такие общества не признают.

"Просто, допустим, собрались 10 человек и решили, что будут масонами, будут и женщин принимать, и политику обсуждать. Взяли запоны (специальные масонские фартуки). Масон — это тот, кто прошел обряд посвящения. Масон — только тот, кого в других масонских ложах считают масонами", — объясняет Богданов.



Навальный не станет масоном

Современный обряд посвящения в масоны мало отличается от того, каков он был 300 лет назад.

Профан (не масон) стучится (просится) в ложу. Далее с ним проводят беседы мастера этой ложи.

Профан должен получить два рекомендательных письма от действующих масонов, чтобы его кандидатура была направлена на рассмотрение.

После того, как профан собрал рекомендации, ему предстоит пройти "допрос под повязкой". Человека приводят в ложу в завязанными глазами и задают вопросы о его жизни: "Что такое свобода?", "Что такое братство?", "Что вы плохого сделали в жизни, за что вам стыдно? А что хорошего?" "Обычно задают вопросы, которые человек сам себе не задает и на которые перед собой не отвечает", — говорит Богданов.

После этого члены ложи голосуют за принятие нового "брата". Минимальная численность ложи — семь человек. Если трое братьев-масонов высказались против, то профану отказывают в приеме. Если три масона против, то человек уже не станет масоном, независимо от того, семь членов в ложе или тысяча.

При этом у желающего стать масоном не должно быть проблем с законом и он должен быть не судим. "Алексея Навального мы не примем, он осужден", — отмечает Богданов.

Пройдя обряд инициации, профан становится учеником — это первый градус (уровень) масонства. Далее ему нужно стать подмастерьем, а затем мастером. Дойдя до третьего градуса, человек становится масоном.

По словам Богданова, для того, чтобы получить градус нужно написать некую зодческую работу, тему которой выбирает ложа. Работы пишутся по темам масонской ритуалистики, восприятия и понимания тайных эзотерических знаков.

Масон должен раз в месяц посещать работу своей ложи и раз в год посещать ассамблею (съезд) Великой ложи его страны. Также масон может по желанию получать дополнительные градусы, выбрав для себя так называемый устав: шотландский, йоркский, французский или многие другие.

Сейчас в России и странах СНГ функционирует 38 так называемых достопочтенных лож в 17 городах России, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Все они объединены Великой ложей России, которую и возглавляет Богданов.

По его словам, ежегодно в масоны стучится около тысячи человек, но принимают в вольные каменщики ежегодно меньше ста новых членов: "Часто стучатся люди, которые не знают, что такое масонство. Говорят: "Мы знаем, что у вас тут пол-правительства, и мы тоже хотим".

"Мы никогда никого к себе не зовем, к нам всегда сами стучатся. При этом мы не тайная организация, мы организация с тайной. Одна из главных тайн масонства — кто же является масоном", — рассказывает Великий мастер Богданов.

Он отказался ответить на вопросы Би-би-си о том, сколько масонов занимает места в Госдуме и правительстве или кто из знаменитостей — масон: "Если бы я сам своего имени не открывал, то ни один из братьев не выдал бы меня".

Традиция скрывать свою принадлежность к обществу вольных каменщиков также идет из Англии, где были гонения не участников тайных обществ. Также масоны помнят о Второй мировой войне, в которой погибли многие вольные каменщики из-за запрета на масонство в Третьем рейхе.



Современное масонство в России

По словам Богданова, сейчас в Великой ложе России состоят около 1,2 тысячи человек. В масоны приходят люди из бизнеса, силовых и политических структур, люди искусства и образованный средний класс.

Великая ложа России существует 22 года, а средний возраст ее членов — 35 лет. Средний же возраст в западных ложах, по словам Богданова, — 65 лет. В Москве сейчас действует 12 масонских лож, а в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах — по 2-3 ложи.

"Масонство — познание себя в этом мире. Мы не обсуждаем религию, но обсуждаем духовную жизнь и философию", — отвечает Богданов на вопрос, чем же все-таки занимаются вольные каменщики.

Помощник Великого мастера Вячеслав Смирнов (также принимавший участие в становлении Демократической партии России) говорит, что масонство помогает наладить бизнес-связи и найти новых друзей.

Современные масоны в России и других странах уделяют большое внимание благотворительности. Чаще всего масоны опекают детские дома или больницы. Пожертвования выплачиваются из "кружки вдовы" (мешка, в который каждый может положить любую сумму денег после окончания работы ложи).

При этом, по словам Богданова, российское масонство совсем не богатое — у вольных каменщиков в России до сих пор нет своего здания в Москве. Для проведения работы лож масоны арендуют залы в отелях.

Каждый масон выплачивает два взноса: первый — ежегодный, а второй — вступительный, который выплачивает профан, постучавшись в ложу, или масон, переходящий в новый градус. Размер взносов колеблется от 6 до 18 тысяч рублей. В России и странах СНГ масонские ложи зарегистрированы как НКО.

Великая ложа России также занимается привнесением света (открытием новых лож) в другие страны и города. В 2015 году была создана Великая ложа Грузии, а в 2016-м — Великая ложа Казахстана. В этом году масоны хотят открыть Великую ложу Белоруссии на базе уже существующих трех лож.

Из масонов могут и исключить. Чаще всего исключают за обман, невыплату взносов и недобросовестное поведение, например, когда масон бросает свою семью. Некоторые вольные каменщики сами разочаровываются в масонстве и уходят из лож.

В России из пяти вступивших в масоны в ложах через пять лет остаются 2-3 человека, говорит Вячеслав Смирнов.

Тайный масонский заговор

Мифы вокруг масонства, по словам Богданова, связаны с особенностями "советского образования, когда молодым людям рассказывали о мировом господстве жидомасонов".

"Я раньше думал, что масоны — это не очень вменяемые люди. Их нигде не было видно, и было такое впечатление. К масонству относятся предосудительно, потому что его мало знают", — рассказывает Смирнов.

Многие до сих пор становятся членами масонских лож для того, чтобы присоединиться к "всемирному заговору". "Кто-то приходит и говорит: "А где у вас министры на заседании? Но туда ли ты пришел? Может быть, эта ложа не для министров, потому что сам ты тоже не министр", — говорит Смирнов.

Исследователь русского масонства Сергей Аржанухин считает, что слухи о заговоре масонов в XVIII-XIX веках распускало само государство из-за противодействия тайным обществам.

"Русское масонство возникло в процессе формирования светской культуры, это один из первых институтов гражданского общества в России. Понятно, что обвинения в заговоре шли от государства. Потому что у государства и гражданского общества всегда есть конфликт. Но нет никакого документа, который подтверждал бы заговорщический характер этой организации", — говорит он.

Указом императора Александра I в 1821 году масонство было запрещено в России как тайное общество. Андрей Богданов рассказывает, что тогда полководец Кутузов, который возглавлял одну из лож, принес в императорский двор документы об организации и отказался принадлежности к вольным каменщикам.

По словам Богданова, масоны — законопослушные граждане, и не могут организовывать свою деятельность там, где им это запрещено властями. Даже среди декабристов, по его словам, масонов почти не было — вольные каменщики поддерживали царя.

По словам Аржанухина, ни в царские времена, ни в современной России масоны не имеют политического влияния. Об этом говорит и другой исследователь вольных каменщиков Андрей Серков. По его словам, в масонах состоят некоторые бывшие члены Госдумы, но во властной верхушке России масонов нет.

При этом Серков обращает внимание на личность Великого мастера Андрея Богданова, который активно занимался политикой в нулевые годы.

"Строить "Демократическую партию", возобновлять КПСС и возглавлять масонство… Это его очередной проект", — говорит историк.

По его словам, Богданова избрали на пост Верховного мастера в тот момент, когда он баллотировался в президенты в 2008 году.

"Это было престижно. Но масонство в современной России никакого влияния не имело", — считает он.

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

Источник: nnm.me