Как говорят многие эксперты…
18:53. 25 июня 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства Керченского моста. Конец июня 2017 года.
Как известно, от мантры про "Керченский мост не будет построен", украинские "эксперты" ныне перешли к новым тематикам – "Керченский мост нарушит экологию", "Керченский мост нивелирует значение Мариуполя", "Россия должна заплатить Украине компенсацию за мост, который не может быть построен" и тому подобное. Как и в предшествующих случаях, на Киев кладут с прибором и продолжают с опережением графика возводить мост, который уже в следующем году должен начать свою работу.
Но принять реальность могут не только лишь все. Я не знаю, кто такая Лариса Волошина, но ниже новость из рубрики "запомните этот твит".
Лариса Волошина, известный блогер и журналист, высказала мнение о том, что строительство Керченского моста в Крым остается всеобщим посмешищем, и недавно оккупационные власти установили лавочку, чтобы люди могли наблюдать за возведением моста. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Волошина отметила, что у россиян появилась еще одна «победа» – это лавочка, с которой можно смотреть на воду. «На самом деле Крымский мост – это притча во языцех. У нас в Харьковских соглашениях было прописано строительство этого моста. У нас до этого было несколько совместных проектов по Керченскому мосту. Это очень дорогой проект, и, как говорят многие эксперты, он неосуществим», подчеркнула журналистка.
http://replyua.net/blog/67377-zhurnalist-k
Ниже, неосуществимое с точки зрения "украинских экспертов".
Источник: colonelcassad.livejournal.com