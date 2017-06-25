Главная » Политика, Творчество

Как говорят многие эксперты…

18:53. 25 июня 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства Керченского моста. Конец июня 2017 года.

Как известно, от мантры про "Керченский мост не будет построен", украинские "эксперты" ныне перешли к новым тематикам – "Керченский мост нарушит экологию", "Керченский мост нивелирует значение Мариуполя", "Россия должна заплатить Украине компенсацию за мост, который не может быть построен" и тому подобное. Как и в предшествующих случаях, на Киев кладут с прибором и продолжают с опережением графика возводить мост, который уже в следующем году должен начать свою работу.

Но принять реальность могут не только лишь все. Я не знаю, кто такая Лариса Волошина, но ниже новость из рубрики "запомните этот твит".

Лариса Волошина, известный блогер и журналист, высказала мнение о том, что строительство Керченского моста в Крым остается всеобщим посмешищем, и недавно оккупационные власти установили лавочку, чтобы люди могли наблюдать за возведением моста. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Волошина отметила, что у россиян появилась еще одна «победа» – это лавочка, с которой можно смотреть на воду. «На самом деле Крымский мост – это притча во языцех. У нас в Харьковских соглашениях было прописано строительство этого моста. У нас до этого было несколько совместных проектов по Керченскому мосту. Это очень дорогой проект, и, как говорят многие эксперты, он неосуществим», подчеркнула журналистка.

http://replyua.net/blog/67377-zhurnalist-kerchenskiy-most-ostaetsya-vseobschim-posmeshischem.html – цинк

Ниже, неосуществимое с точки зрения "украинских экспертов".











Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, транспорт
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
МЕЖДУ-СОБОЙЧИК. Как Ротшильды и Рокфеллеры делят Россию
...влияние в РФ. БРЕД, ГОВОРИТЕ? Как известно, современным миром управляет капитал...России (по-моему, это говорит И о том, что ... доходы от акций. Но, как полагают многие эксперты, это соглашение, по сути...предводителем кагала. (и это говорит о том, что ВЕСЬ кагал...
ВИЧ/СПИД как Большая Ложь
... Т-клеток. И если, как нам говорят, ВИЧ убивает иммунную систему, то... поставили положительный диагноз на Вич. Как говорится, да будет вам по вере... столкновении с несуществующим (согласно мнению многих экспертов) вирусом ВИЧ. Среди прочего в...
Неформальные лидеры как инструмент управления массами в интернете.
... с точки зрения многих тысяч людей - таких же как он простых мужиков... процессе. Как уже было сказано, неформальное лидерство развилось во многом благодаря тому.... Стоит ли говорить, что абсолютное большинство популярных в рунете экспертов такими моделями...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
...к сторонникам какой противоборствующей силы попадет летчик, невозможно», — сказал он. Эксперт уверен...они вот так нам ответили – как говорится, в бессильной злобе. Меня ...властей с боевиками ИГИЛ постоянно говорят многие эксперты. В СМИ даже появились ...
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
...единого доказательства. Между тем, как отмечали многие эксперты, тогда за действиями ополченцев в... территорию Арабской Республики Египет», — говорится в тексте документа. Документ рекомендует... и пока рано говорить о каких-либо версиях как основных. В том...
Враг зашёл с тыла. Часть III. Глобальное образование как форма сетевой войны
...транснационализацию систем образования работают многие организации, среди которых ...позволит оптимизировать средства и, как говорится на сайте Минобрнауки, «более... форсайт-проектов проверялись зарубежными экспертами, в частности, транснациональной кoмпанией...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>