Как добывают золото

1. В суровой тайге ещё в середине 19 века золотодобытчики намывали первое золото для России и уже вскоре помогли вывести страну на 1 место в мире по его добыче.Недалеко от поселка Еруда в середине 70-х годов уже ХХ века было открыто крупное месторождение, названное в честь будущих Олимпийских игр в Москве. Уже через 20 лет началась промышленная добыча так необходимого промышленности и экономике драгоценного металла.В наши дни поселок превратился в огромный производственный комплекс, где не только добывают руду и извлекают золото, но и проживают более 5,5 тысяч работников компании «Полюс» — крупнейшей золотодобывающей компании в стране.2. Для переработки руд с Олимпиады и расположенного поблизости месторождения Благодатное здесь построены четыре ЗИФ — золотоизвлекательных фабрики, которые суммарно перерабатывают, вдумайтесь, почти 20 миллионов тонн руды!Только здесь в 2016 году произведено более 45 тонн золота.3. Сегодня едем на карьер Восточный, где и добывают руду Олимпиады.Обязательный элемент — инструктаж и спецодежда.Здесь с этим очень и очень серьёзно.4. На месте.Прежде чем посмотреть следующий снимок, запомните — это крупнейший золоторудный карьер в России…5. ТА-ДААМ!Огромная воронка, занимающая всю область обзора перед глазами!Свыше 500 метров в глубину и более 2 километров протяженности с севера на юг.Если на дно карьера поставить пирамиду Хеопса, а на неё Эйфелеву башню, то снаружи не будет видно и кончика последней…6. Огромные 30-метровые уступы и спиральная дорога, вдоль которой бегут муравьи, а на самом деле гиганты — 90 и 136-тонные грузовики.7. Дорога самосвала с рудой наверх занимает почти час. Это 8 километров пути.И таких подъемов за смену у водителя 10-12.8. Сейчас ведется 4 очередь разработки карьера.Уже скоро он будет глубже ещё на 200 метров.Пока же можете полюбоваться образцами породы, которую добывают здесь.Не всё то золото, что блестит. Хоть и похоже, и все же это пирит. Золото же в местной, сульфидной руде, глазами не разглядеть. Нужен электронный микроскоп.А уж извлечь его целая наука…9. Рядом со смотровой площадкой главный объект —10. Именно здесь сидит главный "командир" всей 11-часовой смены — оператор, фиксирующий всё и вся.11. В диспетчерской ведется отслеживание местоположения каждой машины и человека, а также учет времени работы каждой единицы техники и контролируется состояние карьера.Осуществляется оперативная связь и ведется общее управление сменой.12.13. Мимо грохочут многотонные труженики.Вперёд за ними.Вниз!14. Спуститься в карьер — вещь эксклюзивная.И действительно очень серьезная. Очередной инструктаж, и прыгаем в комфортабельный пассажирский КАМАЗ.Да-да, тут такие есть.15. На ходу успеваю сделать пару кадров из окна.Останавливаться и выходить из автомобиля запрещено.16. Внизу.Ощущения просто фантастические!Из горла постоянно пытаются вырваться утробные звуки удивления, которые вкупе с округленными глазами делают из тебя какого-то дикого человека.Слегка прохладно, немного пыльно.. Но это МОЩЬ!17. Среди этих масштабов всё кажется довольно маленьким, игрушечным.А вот в каждом ковшике такого экскаватора аж 10 кубометров породы.18. Здесь настоящий техно-конвейер.Каждая минута буквально — на вес золота.Машины подъезжают одна за одной, всё без остановки. Круглосуточно. 7 дней в неделю. Круглый год…Кстати, в местной тонне руды содержится всего чуть больше 3,3 грамма золота.Итого, этот 136-тонник грамм 400 будущего золота, да везёт…19. На фоне огромных мастодонтов и нависающих стен чувствуешь себя ничтожно мелким и беззащитным, отчего немного сдавливает грудь.К слову, в этот ковш я могу войти не нагибаясь..20. Обратите внимание вот на эти полосочки.Ими испещрены все стены карьера.Дело в том, что монолитную породу невозможно отковырять любым, даже самым мощным ковшом.21. Большущими буровыми установками с чудовищными свёрлами в породе в определенном порядке бурятся 30-метровые скважины.22. Скоро сюда будет помещено несколько тонн взрывчатки, которая сильнейшим взрывом снесёт очередной пласт монолита земли.И только на период взрывных работ карьер становится безлюдным, и все работы приостанавливаются.1-2 раза в неделю.23. -Пойдем, чего покажу!24. Настоящее озеро!Сюда, в самый центр карьера стекают грунтовые воды, порой окрашивая стены карьера в причудливые цвета.Вода откачивается мощными насосами, используясь затем в технических целях.Кстати, знать как противостоять обвалам и обрушениям тоже целая дисциплина, геомеханика называется, если не ошибаюсь.25. Короче, невероятно впечатляет!С другой стороны, как бы в утробе земли-матушки круто не было, наверху дышится с облегчением.Туда!26. Самая высокая и красивая локация у карьера.Ни один кадр не сможет передать размер и энергетику Восточного.Говорят, когда сюда приезжают пенсионеры "Полюса", которые только начинали разработку, у них теряется дар речи.Представьте же, что чувствует обычный офисный планктон, стоящий на краю карьера…27. Как я уже говорил, карьер продолжают разрабатывать.28. Ещё к слову о больших карьерах.Карьер "Благодатный". Он расположен всего в 25 километрах от Олимпиадинского месторождения и является вторым по величине предприятием "Полюса".Здесь так же имеется своя золотоизвлекательная фабрика, и так же стоит гул от десятков работающих машин и экскаваторов…29. Этот карьер вытянутой формы и визуально меньше "Восточного".При этом "малыш" дает до 8 миллионов тонн содержащей золото руды в год…30. Глаза выхватывают горы снега на стенах "Восточного", а на горизонте виднеется горно-обогатительный комбинат.Туда и летим!31. Я у ЗИФ-3 — это золото-извлекательная фабрика, которая перерабатывает более 5 миллионов тонн руды в год.Шанс найти золотой самородок в карьере равен шансу внезапно оказаться на Луне.Золото, как я уже говорил, находится глубоко в упорной сульфидной руде.32. Итак, первая операция с рудой — рудоподготовка и обогащение.Чтобы вам было понятнее, вот схема, казалось бы, несложного процесса.33. Здесь стоит сильный, низкий шум.Одеваем беруши.34. Руда, привозимая самосвалами, поступает в дробилку, откуда уже более мелкими камнями по ленте бежит в этот зал.35. А здесь её встречают …мельницы.36. Эти огромные, приводимые в движения мощными двигателями, вращающиеся танки, наполнены стальными шарами разного диаметра.Раскручиваясь с огромной скоростью, они в несколько этапов перемалывают руду практически в пыль…37. Всё это вращение и скальный грохот завораживают!38. Дальше идет этап классификации, когда с использованием разных устройств, фракции, содержащие золото разделяются по размерам.39. Когда-то в старину так и поступали старатели, дробя и смачивая породу, отделяя частицы её пустой от той, что содержит золото.Сейчас это делают автоматы. И в огромных количествах.Однако этот гравитационный концентрат составляет всего около 10% от всей массы руды поступающей сюда.40. Свыше 70% — концентрат флотационный.Вот под этими "грибочками" перемешивается "пульпа" — смесь измельченной руды с реагентами и водой.41. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность вот такой густой черной пеной.Да-да, это и есть будущее золото..42. На каждом этапе — контроль.Всё — под видеонаблюдением и с кучей датчиков и систем оповещения.43. Дальнейший цикл — закрытый.Опять же, всё фиксируется и управляется диспетчерами на каждом этапе.Неспециалистам там находится просто запрещено.Я не дружил в школе с химией, поэтому мне тяжело принять сложные слова как выщелачивание, десорбция и электролиз.И вам, думаю, проще запомнить, что с помощью сложных химических реакций золото из раствора "просто" превращается в осадок на катодах электролизных ванн.44. Но вот только здесь, на Олимпиадинском месторождении используется уникальная в России, запатентованная технология извлечения золота с помощью …бактерий.В 80-хх годах при разработке были обнаружены целые участки окисленной бактериями руды, из которой извлечь золото несравнимо легче, чем из упорной. Учеными были созданы специальные температурные и кислотные условия и такой вид бактерий был разведен искусственным путем. Им даже имя дали — Сульфабациллус Олимпиадикус. Именно эти бактерии позволяют потом из упорной руды извлечь чистое золото.Здесь функционируют 3 комплекса биореакторов, где это происходит. И вот уже строится четвертый.Какая-то фантастика, короче…45. Конечно же, в результате производства остаются "хвосты" — отходы руды, где золота очень и очень мало.Все они специальным образом очищаются и складируются недалеко до тех времен, когда золото научатся извлекать и оттуда.46. Ну и самый эффектный этап в соответствующем отделении фабрики — плавка золота.47. Кипящая, ярко-красная субстанция бежит в формочки, разогревая пространство вокруг.И воздух нагревается здесь не только от температуры.Количество адреналина, у таких как я, здесь зашкаливает…48. Ещё немного…49. Ещё чуть-чуть..50. И вот оно — так называемое лигатурное золото, с содержанием драгоценного металла 95%.Помимо него, тут есть и серебро и медь.Конечная продукция — слитки с содержанием в 99,99% производятся на специальных аффинажных заводах.Только вот как они отсюда туда доставляются — государственная тайна. Реально, никто не знает.51. В каждой моей руке — 10 килограмм золота.Или по московской квартире в центре, кому как удобнее понимать.И ценность его не только в деньгах, поверьте.Оценить масштабы всего производства, которое не останавливается ни на минуту круглый год, реально сложно.А непростой вахтовый труд тысяч людей здесь, в тайге, стоит действительно не меньше…Натереть щеки золотыми слитками — сделано!Скоро покажу, как я на 5-метровом катарпиллере катался, и в каких условиях живут современные старатели.Не переключайтесь!Спасибо крупнейшему производителю золота в России — компании "Полюс" за уникальную возможность увидеть всё самому.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com