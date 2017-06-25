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Как добывают золото

14:42. 25 июня 2017 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал:
Василий Никитинский

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Россия.
540 километров к северу от Красноярска.
Олимпиадинское золоторудное месторождение, входящее в десятку крупнейших в мире.
Именно здесь перерабатывают миллионы тонн руды и производят десятки тонн золота..

1. В суровой тайге ещё в середине 19 века золотодобытчики намывали первое золото для России и уже вскоре помогли вывести страну на 1 место в мире по его добыче.

Недалеко от поселка Еруда в середине 70-х годов уже ХХ века было открыто крупное месторождение, названное в честь будущих Олимпийских игр в Москве. Уже через 20 лет началась промышленная добыча так необходимого промышленности и экономике драгоценного металла.

В наши дни поселок превратился в огромный производственный комплекс, где не только добывают руду и извлекают золото, но и проживают более 5,5 тысяч работников компании «Полюс» — крупнейшей золотодобывающей компании в стране.


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2. Для переработки руд с Олимпиады и расположенного поблизости месторождения Благодатное здесь построены четыре ЗИФ — золотоизвлекательных фабрики, которые суммарно перерабатывают, вдумайтесь, почти 20 миллионов тонн руды!
Только здесь в 2016 году произведено более 45 тонн золота.

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3. Сегодня едем на карьер Восточный, где и добывают руду Олимпиады.
Обязательный элемент — инструктаж и спецодежда.
Здесь с этим очень и очень серьёзно.

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4. На месте.
Прежде чем посмотреть следующий снимок, запомните — это крупнейший золоторудный карьер в России…

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5. ТА-ДААМ!
Огромная воронка, занимающая всю область обзора перед глазами!
Свыше 500 метров в глубину и более 2 километров протяженности с севера на юг.
Если на дно карьера поставить пирамиду Хеопса, а на неё Эйфелеву башню, то снаружи не будет видно и кончика последней…

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6. Огромные 30-метровые уступы и спиральная дорога, вдоль которой бегут муравьи, а на самом деле гиганты — 90 и 136-тонные грузовики.

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7. Дорога самосвала с рудой наверх занимает почти час. Это 8 километров пути.
И таких подъемов за смену у водителя 10-12.

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8. Сейчас ведется 4 очередь разработки карьера.
Уже скоро он будет глубже ещё на 200 метров.
Пока же можете полюбоваться образцами породы, которую добывают здесь.
Не всё то золото, что блестит. Хоть и похоже, и все же это пирит. Золото же в местной, сульфидной руде, глазами не разглядеть. Нужен электронный микроскоп.
А уж извлечь его целая наука…

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9. Рядом со смотровой площадкой главный объект —

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10. Именно здесь сидит главный "командир" всей 11-часовой смены — оператор, фиксирующий всё и вся.

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11. В диспетчерской ведется отслеживание местоположения каждой машины и человека, а также учет времени работы каждой единицы техники и контролируется состояние карьера.
Осуществляется оперативная связь и ведется общее управление сменой.

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12.
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13. Мимо грохочут многотонные труженики.
Вперёд за ними.
Вниз!

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14. Спуститься в карьер — вещь эксклюзивная.
И действительно очень серьезная. Очередной инструктаж, и прыгаем в комфортабельный пассажирский КАМАЗ.
Да-да, тут такие есть.

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15. На ходу успеваю сделать пару кадров из окна.
Останавливаться и выходить из автомобиля запрещено.
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16. Внизу.
Ощущения просто фантастические!
Из горла постоянно пытаются вырваться утробные звуки удивления, которые вкупе с округленными глазами делают из тебя какого-то дикого человека.
Слегка прохладно, немного пыльно.. Но это МОЩЬ!
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17. Среди этих масштабов всё кажется довольно маленьким, игрушечным.
А вот в каждом ковшике такого экскаватора аж 10 кубометров породы.
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18. Здесь настоящий техно-конвейер.
Каждая минута буквально — на вес золота.
Машины подъезжают одна за одной, всё без остановки. Круглосуточно. 7 дней в неделю. Круглый год…
Кстати, в местной тонне руды содержится всего чуть больше 3,3 грамма золота.
Итого, этот 136-тонник грамм 400 будущего золота, да везёт…
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19. На фоне огромных мастодонтов и нависающих стен чувствуешь себя ничтожно мелким и беззащитным, отчего немного сдавливает грудь.
К слову, в этот ковш я могу войти не нагибаясь..
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20. Обратите внимание вот на эти полосочки.
Ими испещрены все стены карьера.
Дело в том, что монолитную породу невозможно отковырять любым, даже самым мощным ковшом.
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21. Большущими буровыми установками с чудовищными свёрлами в породе в определенном порядке бурятся 30-метровые скважины.
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22. Скоро сюда будет помещено несколько тонн взрывчатки, которая сильнейшим взрывом снесёт очередной пласт монолита земли.
И только на период взрывных работ карьер становится безлюдным, и все работы приостанавливаются.
1-2 раза в неделю.
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23. -Пойдем, чего покажу!
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24. Настоящее озеро!
Сюда, в самый центр карьера стекают грунтовые воды, порой окрашивая стены карьера в причудливые цвета.
Вода откачивается мощными насосами, используясь затем в технических целях.
Кстати, знать как противостоять обвалам и обрушениям тоже целая дисциплина, геомеханика называется, если не ошибаюсь.
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25. Короче, невероятно впечатляет!
С другой стороны, как бы в утробе земли-матушки круто не было, наверху дышится с облегчением.
Туда!
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26. Самая высокая и красивая локация у карьера.
Ни один кадр не сможет передать размер и энергетику Восточного.
Говорят, когда сюда приезжают пенсионеры "Полюса", которые только начинали разработку, у них теряется дар речи.
Представьте же, что чувствует обычный офисный планктон, стоящий на краю карьера…
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27. Как я уже говорил, карьер продолжают разрабатывать.
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28. Ещё к слову о больших карьерах.
Карьер "Благодатный". Он расположен всего в 25 километрах от Олимпиадинского месторождения и является вторым по величине предприятием "Полюса".
Здесь так же имеется своя золотоизвлекательная фабрика, и так же стоит гул от десятков работающих машин и экскаваторов…
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29. Этот карьер вытянутой формы и визуально меньше "Восточного".
При этом "малыш" дает до 8 миллионов тонн содержащей золото руды в год…
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30. Глаза выхватывают горы снега на стенах "Восточного", а на горизонте виднеется горно-обогатительный комбинат.
Туда и летим!
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31. Я у ЗИФ-3 — это золото-извлекательная фабрика, которая перерабатывает более 5 миллионов тонн руды в год.
Шанс найти золотой самородок в карьере равен шансу внезапно оказаться на Луне.
Золото, как я уже говорил, находится глубоко в упорной сульфидной руде.
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32. Итак, первая операция с рудой — рудоподготовка и обогащение.
Чтобы вам было понятнее, вот схема, казалось бы, несложного процесса.
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33. Здесь стоит сильный, низкий шум.
Одеваем беруши.
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34. Руда, привозимая самосвалами, поступает в дробилку, откуда уже более мелкими камнями по ленте бежит в этот зал.
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35. А здесь её встречают …мельницы.
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36. Эти огромные, приводимые в движения мощными двигателями, вращающиеся танки, наполнены стальными шарами разного диаметра.
Раскручиваясь с огромной скоростью, они в несколько этапов перемалывают руду практически в пыль…
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37. Всё это вращение и скальный грохот завораживают!
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38. Дальше идет этап классификации, когда с использованием разных устройств, фракции, содержащие золото разделяются по размерам.
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39. Когда-то в старину так и поступали старатели, дробя и смачивая породу, отделяя частицы её пустой от той, что содержит золото.
Сейчас это делают автоматы. И в огромных количествах.
Однако этот гравитационный концентрат составляет всего около 10% от всей массы руды поступающей сюда.
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40. Свыше 70% — концентрат флотационный.
Вот под этими "грибочками" перемешивается "пульпа" — смесь измельченной руды с реагентами и водой.
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41. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность вот такой густой черной пеной.
Да-да, это и есть будущее золото..
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42. На каждом этапе — контроль.
Всё — под видеонаблюдением и с кучей датчиков и систем оповещения.
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43. Дальнейший цикл — закрытый.
Опять же, всё фиксируется и управляется диспетчерами на каждом этапе.
Неспециалистам там находится просто запрещено.
Я не дружил в школе с химией, поэтому мне тяжело принять сложные слова как выщелачивание, десорбция и электролиз.
И вам, думаю, проще запомнить, что с помощью сложных химических реакций золото из раствора "просто" превращается в осадок на катодах электролизных ванн.
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44. Но вот только здесь, на Олимпиадинском месторождении используется уникальная в России, запатентованная технология извлечения золота с помощью …бактерий.
В 80-хх годах при разработке были обнаружены целые участки окисленной бактериями руды, из которой извлечь золото несравнимо легче, чем из упорной. Учеными были созданы специальные температурные и кислотные условия и такой вид бактерий был разведен искусственным путем. Им даже имя дали — Сульфабациллус Олимпиадикус. Именно эти бактерии позволяют потом из упорной руды извлечь чистое золото.
Здесь функционируют 3 комплекса биореакторов, где это происходит. И вот уже строится четвертый.
Какая-то фантастика, короче…
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45. Конечно же, в результате производства остаются "хвосты" — отходы руды, где золота очень и очень мало.
Все они специальным образом очищаются и складируются недалеко до тех времен, когда золото научатся извлекать и оттуда.
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46. Ну и самый эффектный этап в соответствующем отделении фабрики — плавка золота.
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47. Кипящая, ярко-красная субстанция бежит в формочки, разогревая пространство вокруг.
И воздух нагревается здесь не только от температуры.
Количество адреналина, у таких как я, здесь зашкаливает…
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48. Ещё немного…
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49. Ещё чуть-чуть..
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50. И вот оно — так называемое лигатурное золото, с содержанием драгоценного металла 95%.
Помимо него, тут есть и серебро и медь.
Конечная продукция — слитки с содержанием в 99,99% производятся на специальных аффинажных заводах.
Только вот как они отсюда туда доставляются — государственная тайна. Реально, никто не знает.
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51. В каждой моей руке — 10 килограмм золота.
Или по московской квартире в центре, кому как удобнее понимать.
И ценность его не только в деньгах, поверьте.
Оценить масштабы всего производства, которое не останавливается ни на минуту круглый год, реально сложно.
А непростой вахтовый труд тысяч людей здесь, в тайге, стоит действительно не меньше…
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Натереть щеки золотыми слитками — сделано!

Скоро покажу, как я на 5-метровом катарпиллере катался, и в каких условиях живут современные старатели.
Не переключайтесь!

Спасибо крупнейшему производителю золота в России — компании "Полюс" за уникальную возможность увидеть всё самому.

Василий Никитинский

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: добыча, золото, Россия, сибирь
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